Ours mal léché ? Une parodie de Paddington bientôt au tribunal

Figure importante de la culture britannique, l'ours Paddington est apparu pour la première fois dans l'ouvrage A Bear Called Paddington, en 1958, écrit par Michael Bond et illustré par Peggy Fortnum (Collins). Près d'une trentaine de livres mettent en scène ses aventures, lues par des millions de lecteurs dans le monde entier.

Devenue une juteuse licence, la marque Paddington a donné lieu à de multiples produits dérivés, mais aussi à des adaptations. Après plusieurs séries, dont une portée par le célèbre studio Hanna-Barbera, des films mêlant images de synthèse et prise de vues réelles ont pris le relais à partir de 2014, avec un premier long-métrage signé Paul King.

Le succès a rapidement mis en branle une suite, sortie en 2017, puis un troisième film, Paddington au Pérou, réalisé par Dougal Wilson, en 2025.

L'aura culturelle de l'ours est telle que la reine Elizabeth II s'était affichée à ses côtés en 2022, à l'occasion de son Jubilé de platine, soit ses 70 années de règne. À la mort de la monarque, des centaines de peluches Paddington s'étaient d'ailleurs accumulées devant le palais de Buckingham.

Un symbole intouchable ?

Comme toute icône culturelle, Paddington n'échappe pas aux parodies. L'une d'entre elles a fait son apparition sur YouTube, dans l'émission satirique « The Rest is Bulls*!t » de la chaine Spitting Image. L'ours, reconnaissable malgré son allure défraichie, se présente comme « l'ours Paddington du Pérou » et partage son régime, basé sur « une cocaïne péruvienne 100 % catastrophique, biologique, biodynamique ».

Face à Paddington, un certain Prince Harry, dont l’aspect n'est pas sans rappeler celle des marionnettes des Guignols de l'Info, et pour cause : Spitting Image, émission historique de la télévision britannique (1984-1996), a largement inspiré son équivalent français. « The Rest is Bulls*!t », pour sa part, moque le podcast « The Rest Is Entertainment », lancé en fin d'année 2023, et plus globalement les nombreux talk-shows diffusés en ligne.

Les ayants droit de Michael Bond n'apprécient guère, cependant, ce détournement du célèbre personnage. Deadline révèle ainsi qu'une plainte a été déposée contre Avalon, producteur de l'émission Spitting Image. La procédure évoque une « violation du copyright » ainsi que des réclamations vis-à-vis des caractéristiques distinctives du personnage.

Aux côtés des ayants droit de Paddington, la société de production et de distribution StudioCanal, derrière les trois films de la franchise. Sollicitée par Deadline, elle n'a pas souhaité commenter, comme Avalon et les ayants droit de Bond.

À LIRE - La procédure contre Neil Gaiman renvoyée en Nouvelle-Zélande

Rappelons que StudioCanal appartient au groupe Canal+, lui-même la propriété de la multinationale Bolloré depuis 2012. En 2015, Vincent Bolloré, PDG du groupe, prenait la tête du conseil de surveillance de la chaine, ce qui annonçait, pour beaucoup d'observateurs, la fin de l'émission parodique Les Guignols de l'Info, justement.

Vincent Bolloré lui-même avait démenti, assurant qu'il n'était « pas question de supprimer » cette production culte de Canal+, diffusée depuis 1988. Fin 2015, une nouvelle version est proposée, très loin de convaincre le public : les audiences chutent, la diffusion devient réservée aux abonnés, et l'aventure se termine finalement en 2018.

Photographie : Image tirée de l'émission « The Rest is Bulls*!t », diffusée par la chaine Spitting Image sur YouTube

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com