Magnard Vuibert condamné pour “violation de l'obligation de sécurité

Le groupe scolaire Magnard Vuibert a été condamné, en appel, pour « violation de l'obligation de sécurité », par une cour parisienne, le 18 septembre dernier, a appris ActuaLitté. La procédure revenait sur le jugement rendu précédemment, le 21 octobre 2021, par le conseil de prud'hommes de Paris.

Celui-ci avait été saisi en 2018 par une étudiante, embauchée entre septembre 2012 et août 2013 au sein de la société De Boeck Diffusion, filiale du groupe belge De Boeck, spécialisé dans l'édition scolaire, universitaire, scientifique et professionnelle. L'ancienne alternante accusait son employeur de « discrimination en raison de son handicap » et de « manquement à l'obligation de sécurité ».

En 2015, Magnard Vuibert a procédé au rachat de De Boeck Diffusion, pour une somme non dévoilée à l'époque.

En octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris avait débouté l'ancienne salariée de l'ensemble de ses demandes, en la condamnant par ailleurs aux dépens. La principale intéressée a interjeté appel le 1er mars 2022 et réclamait 30.000 € de dommages et intérêts à Magnard Vuibert.

Une absence de harcèlement

La Cour d'appel a réexaminé les différents éléments, en commençant par ceux qui venaient prouver, selon la plaignante, un « harcèlement discriminatoire » de la part de son ancien employeur. En novembre 2012, expliquait-elle, elle avait informé sa hiérarchie qu'elle soupçonnait être atteinte d'autisme : à compter de cette date, elle aurait subi « des propos dénigrants et dévalorisants », une évaluation « intentionnellement négative et fausse » en décembre 2012, avant une « placardisation ».

L'existence d'un trouble autistique sera bien diagnostiquée, mais en janvier 2014, plusieurs mois après la fin du contrat de travail. Après l'étude des éléments fournis par l'employeur, la Cour d'appel a estimé qu'« [a]ucun élément porté à la connaissance de l'employeur ne pouvait confirmer les suspicions de la salariée, ou les rendre plausibles ».

Sur l'évaluation, plus précisément, elle note que « les difficultés se sont manifestées avant le mois de novembre 2012, dès le début de la relation de travail ». Concernant une éventuelle « placardisation », la Cour n'a pas relevé d'éléments probants, constatant qu'« elle a réalisé jusqu'à la fin de son stage des tâches en lien avec ses fonctions d'assistante éditoriale ».

Les échanges évoquant un « manque de travail » sont par ailleurs datés d'août 2013, « quinze jours avant la fin de son stage et en pleine période estivale, ce qui peut justifier que de nouveaux travaux ne lui aient pas été confiés », indique encore la Cour d'appel. Au vu de ces éléments, elle a confirmé le jugement qui déboutait l'ancienne salariée de sa demande d'indemnisation à ce titre.

Assurer la sécurité des travailleurs

L'autre partie du jugement initial a connu un sort contraire, d'après l'arrêt rendu par la Cour d'appel. En effet, même si le handicap avancé par la salariée n'était pas connu de son employeur, celle-ci lui « avait fait part d'un malaise dans l'exercice de ses fonctions, qui s'est manifesté par une difficulté à exercer les tâches confiées, puis par plusieurs arrêts de travail ».

Or, face à cette situation, l'employeur a « mis en place des mesures d'accompagnement », mais « n'a jamais saisi la médecine du travail, ce qui aurait pu permettre de déterminer si un aménagement du poste était nécessaire au regard de la situation de la salariée ».

Pourtant, l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, comme l'indique l'article L4121-1 du Code du travail. « En s'abstenant de susciter une visite avec le médecin du travail face à une salariée manifestement en souffrance et en difficulté, qui avait connu plusieurs semaines d'arrêt de travail, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité », détaille la Cour d'appel dans son arrêt.

Si les faits remontent à 2013, avant le rachat de De Boeck Diffusion par Magnard Vuibert, c'est bien cette dernière société qui se trouve condamnée à payer la somme de 2000 € en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de sécurité, a statué la Cour d'appel de Paris. Magnard Vuibert est aussi condamné aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser à l'ancienne salariée la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous avons contacté le conseil de l'ancienne salariée, qui n'a pas souhaité s'exprimer, et tenté de joindre Magnard Vuibert, sans succès.

