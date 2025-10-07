En Occitanie, la littérature et les librairies pour se sentir “Vivant·e·s

Le thème choisi, « Vivant·e·s », invite à explorer la littérature sous toutes ses formes – romans, poésie, essais, albums jeunesse, bande dessinée – et à réfléchir à ce qui, aujourd’hui, nous relie au monde. Derrière ce mot simple se dessinent des questions plus vastes : comment raconter la nature, l’écologie, la solidarité, la liberté ? Comment, face à la crise des liens, maintenir le souffle collectif ?

Chaque librairie participante déploiera sa propre programmation : ateliers d’écriture ou d’illustration, lectures pour enfants, expositions, concerts intimistes. Une gazette du festival, disponible dans les points de vente, proposera une soixantaine de recommandations de lecture, reflet de la diversité éditoriale régionale et nationale.

Violaine Bérot, une marraine engagée

Cette édition a pour marraine Violaine Bérot, autrice pyrénéenne connue pour son écriture sensible et précise. Elle accompagnera l’événement avec une tournée de douze rencontres dans les librairies d’Occitanie, où elle présentera son nouveau roman Du côté des vivants, publié chez Buchet-Chastel.

Dans ce texte, l’écrivaine s’attache à la fragilité de l’existence et à la dignité des choix intimes. L’hôpital qu’elle dépeint devient une métaphore du monde : un lieu de tension, de solidarité, de silence, où chacun lutte pour sa part de vie. Sa phrase, à la fois sèche et lumineuse, dit ce que signifie être « vivant » quand tout vacille. « Dans ce monde qui fonce droit dans le mur, il faut l’être plus que jamais », confie-t-elle.

Une mosaïque de voix et de pratiques

Autour d’elle, d’autres invités sillonnent la région : Sylvère Petit, auteur et réalisateur, et Seb Cazes, illustrateur, multiplient les rencontres et ateliers, mêlant récit et image. Chaque librairie devient ainsi une scène ouverte, un laboratoire où le livre se partage autrement.

Certaines accueillent des fresques de la biodiversité, d’autres des lectures à voix nue ou des « bibliographies vivantes » qui mettent en circulation la parole des lecteurs. Ces formes légères et inventives traduisent un même esprit : celui d’une culture de proximité, ancrée dans le réel et tournée vers l’autre.

La librairie comme cœur battant du territoire

Le festival se veut aussi un acte de résistance douce. Dans un contexte où la concentration du marché du livre et la multiplication des plateformes fragilisent les librairies indépendantes, Ensemble en librairie ! réaffirme leur rôle d’acteurs culturels de terrain. Ces espaces, souvent situés dans des villes moyennes ou rurales, maintiennent un lien vivant entre les œuvres et les habitants.

L’ALIDO fédère aujourd’hui une soixantaine de librairies et soutient des projets communs : mutualisation logistique, communication partagée, plateforme régionale de commande. Cette dynamique collective participe d’un mouvement plus large de relocalisation culturelle et de défense du commerce du livre de proximité.

Au-delà des chiffres et des slogans, le festival s’adresse à une réalité simple : celle de lecteurs et lectrices qui continuent à pousser la porte des librairies. Dans un paysage saturé d’écrans et de flux, ces lieux demeurent des points d’ancrage, où l’on peut parler d’un roman, feuilleter un essai, écouter une voix.

