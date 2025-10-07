Artistes-auteurs : “Nous ne méritons pas moins que vous d’être protégés

Mon travail n’en est pas un. Cela fait maintenant une vingtaine d’années qu’on me le répète. Non, moi, je suis une créatrice d’œuvres de l’esprit. Et un esprit a besoin, tout au plus, d’amour et d’eau fraîche, n’est-ce pas ?

Je suis illustratrice de livres et de presse jeunesse, et comme la plupart de mes collègues, je travaille à la commande. C’est-à-dire que les maisons d’édition font appel à moi pour illustrer le texte d’un ouvrage qui s’inscrira dans une collection. Il faut respecter des dates de rendu, des contraintes de format, de style, de technique...

Pour cela je suis rémunérée en revenus artistiques et en droits d’auteur, ce qui fait de moi une artiste-autrice.

Assimilée salariée par la sécurité sociale, bien que dans les faits mes deux congés maternité ont été des cauchemars administratifs : il m’a fallu des mois de tractations avec la CPAM et les ministères de la Santé et de la Culture (!), toute l’obstination dont je suis capable et l’appui des organisations professionnelles comme la Charte ou la Ligue pour obtenir mon dû.

Quel temps perdu, quelle énergie, que je n’ai pas mise dans mon travail !

Cette fois, il s’agissait d’un heureux événement et j’ai pu me débrouiller, bon an mal an. J’ai tout de même mis ma santé en danger ainsi que celle de mon bébé, en travaillant plus que ce qui m’était autorisé. Mais en percevant le début de mon congé maternité mi-décembre lorsque celui-ci commençait mi-juillet, comment faire autrement ?

Plus récemment, ma famille a connu un accident de la vie que je ne détaillerai pas ici, et qui aurait pu n’être qu’un mauvais souvenir. Mais voilà, avec mon métier et mon statut, les répercussions ont été longues et désastreuses. Je n’ai pas pu travailler autant que d’habitude pendant une période, et n’ai pas communiqué sur mon travail, faute de temps. Ceci a été la cause d’une baisse d’activité et donc de revenus durant les mois qui ont suivi, et j’ai fait la pire année de ma carrière.

Pour faire face à une telle situation, il faut avoir de l’argent de côté, comme c’est en principe le cas des indépendants. Seulement ce ne sont pas les illustrateur·ice·s qui fixent les prix : les maisons d’édition nous proposent un contrat avec une avance sur droits d’auteur et un pourcentage sur le prix de vente hors taxe du livre, ou une somme forfaitaire en presse. Nous avons une marge de négociation anecdotique. Si le livre se vend bien, il sera peut-être possible de couvrir l’à-valoir et de commencer à percevoir des droits. Compte tenu de la saturation du marché, mieux vaut ne pas compter là-dessus.

Nos rémunérations sont très faibles, dans ce secteur de l’édition qui fait vivre tant de personnes salariées. Il faut donc travailler sans compter. J’ai en tête l’image du cycliste qui chute s’il s’arrête de pédaler. Il faut donc tenir, il n’y a pas le choix. Et espérer ne rien avoir à affronter de compliqué dans la vie...

Les organisations professionnelles d’auteur·ice·s défendent nos droits depuis des années, mais les avancées sont modestes, tant les réticences à un meilleur partage de la valeur sont fortes.

C’est pourquoi lorsque j’ai vu passer cette proposition de loi, je n’ai pas osé y croire. Trop de déceptions par le passé.

Seulement le projet est réaliste, représente un financement raisonnable, et il est porté par des sénateur·ice·s de tous horizons, qui y voient une nécessité, une mesure de justice sociale.

Entre deux projets, nous pourrions percevoir une allocation chômage, un minimum pour faire face aux aléas de la vie et pour compenser notre précarité si bien documentée. C’est donc sans aucune réserve que je soutiens cette proposition de loi, car je veux que les auteur·ice·s vivent dignement dans notre pays.

Nous sommes le premier maillon de la chaîne de la création, et ne devons pas être sacrifiés sur l’autel d’une idée romantique du métier d’auteur.

Car en plus de l’esprit, nous avons des corps, avec des besoins, parfois des enfants. Et nous ne méritons pas moins que vous d’être protégés.

Crédits image : Vertumne, Giuseppe Arcimboldo, Domaine public

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com