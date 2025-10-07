L’Irlande instaure le revenu de base pour les artistes : vers une révolution culturelle

Dans le cadre des négociations budgétaires de l’automne 2025, les autorités envisagent de pérenniser ce soutien et d’ouvrir l’accès à 2000 nouveaux entrants dès 2026, tandis que plusieurs gros ministères n’ont pas encore avalisé leurs enveloppes financières, rapporte l’Irish Times.

Budget dans la tourmente, arts en balance

À quelques heures du vote budgétaire final, les discussions s’annoncent tendues. Le gouvernement irlandais, sous la pression de ministres comme Patrick O’Donovan (Culture, Communications et Sport), s’est engagé à inscrire le Basic Income for the Arts dans le budget pluriannuel comme mesure permanente.

Le dispositif, jusqu’à présent conçu comme un projet pilote, devrait dès 2026 accepter de nouveaux bénéficiaires — 2 000 nouveaux artistes — avec une ambition d’extension progressive si les finances le permettent.

Mais cette décision intervient dans un paysage budgétaire déjà fragile : cinq ministères majeurs — Santé, Logement, Protection sociale, Enfance et Éducation — n’ont pas encore finalisé leurs allocations. Certains observateurs évoquent des arbitrages arrachés « à la dernière minute ». La pérennisation du soutien aux artistes doit donc s’inscrire dans un compromis global, où chaque euro compte.

Une forte adhésion

Le soutien à cette transformation ne vient pas que des milieux culturels. Une consultation publique menée récemment révèle que 97 % des répondants — artistes ou simples citoyens — sont favorables à la transformation du versement en mesure permanente.

Parmi les plus de 17 000 participants, près de la moitié plaide pour une sélection fondée sur le besoin économique, plutôt que sur le seul mérite artistique ou le hasard. Le montant actuel (325 €/semaine) trouve également un écho favorable : plus de 50 % le jugent adéquat, 44 % le jugent trop bas.

Par ailleurs, des délégations d’Australie, du Pays de Galles, du Canada, ou même de la présidence belge du Conseil de l’UE se sont montrées intéressées par le modèle irlandais.

À LIRE - France : Pourquoi refuser un revenu garanti aux auteurs en cas de galère ?

Les autorités mettent en avant les résultats préliminaires de l’évaluation : par exemple, les bénéficiaires dépensent en moyenne 11 heures de plus par semaine dans leur pratique artistique, et leurs revenus artistiques mensuels ont augmenté de plus de 500 €. Une analyse coût-bénéfice menée par Alma Economics estime que pour chaque euro investi, la société obtient un retour de 1,39 €.

Bénéfices concrets et voix critiques

Les témoignages recueillis par The Stinging Fly en août dernier montrent comment le dispositif a débloqué du temps, de la sérénité, et parfois des opportunités.

Un romancier explique avoir pu vivre à Dublin tout en achevant un livre. Une poétesse relate avoir pu accéder à une psychothérapie après des années d’autofinancement difficile. Arts visuels, performance, écriture : les bénéficiaires décrivent un effet libérateur.

Mais tout n’est pas idyllique. Certains pointent l’arbitraire du tirage au sort, qui exclut de nombreux artistes méritants ; d’autres critiquent l’interaction avec les allocations pour handicap ou soutien aux proches.

Des voix du secteur réclament un double mouvement : pérenniser le revenu de base tout en augmentant les financements structurels (Conseil des arts, bourses, aides spécifiques).

Vers un nouveau soutien aux artistes

Si la mesure passe, l’Irlande s’inscrirait dans une tendance innovante sur le plan culturel. Le test pilote a servi de banc d’essai, mais la version permanente devra affronter les contraintes fiscales : quelle dotation annuelle sera inscrite ? Combien d’artistes au total, à terme ? Dans quelles disciplines (arts visuels, théâtre, danse, littératures, musique…) ?

À LIRE - Oscar Wilde : Dublin rend hommage à l’écrivain 125 ans après sa mort

Le train est en marche, mais les rails ne sont pas encore tous posés. Le prochain budget pourrait marquer un virage : de l’« expérimentation » à l’institutionnalisation. Pour les créateurs, c’est une promesse — longtemps attendue — d’une reconnaissance stable. Mais le chemin reste jalonné de défis : pérennité budgétaire, équité de sélection, complémentarité avec les dispositifs existants… et visibilité politique nécessaire pour que la mesure survive aux cycles électoraux.

Crédits photo : Allan LEONARD, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com