La procédure contre Neil Gaiman renvoyée en Nouvelle-Zélande

« Finalement, il apparait que la Nouvelle-Zélande a un intérêt bien plus grand à juger ce cas que les États-Unis et, plus généralement, la Nouvelle-Zélande apparait comme un lieu plus approprié que les États-Unis pour résoudre ce différend », a conclu le juge James D. Peterson (le document est accessible en fin d'article), saisi par une plainte déposée en février dernier par Scarlett Pavlovich dans l'État du Wisconsin.

Cette dernière y accusait l'auteur britannique Neil Gaiman de « viol », « coercition » et « trafic d'être humain », pour des faits présumés que la plaignante avait déjà dénoncés auprès du média Tortoise en juillet 2024. Son témoignage, présenté avec celui d'une autre femme, a ouvert la voie à d'autres récits, visant l'auteur de Sandman.

D'après Scarlett Pavlovich, sa route aurait croisé celle d'Amanda Palmer, alors épouse de Gaiman, en 2020, à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Âgée de 22 ans, Scarlett Pavlovich était sans domicile fixe et vivait sur une plage : Palmer l'aurait invitée au domicile du couple, après avoir sympathisé, avant de lui confier quelques tâches ménagères, puis la garde de leurs enfants.

Une première agression sexuelle aurait eu lieu la nuit même de la rencontre entre Scarlett Pavlovich et Neil Gaiman, en février 2022. Auprès de Tortoise, en juillet 2024 et alors simplement désignée par son prénom, la victime présumée avait évoqué des faits qui se seraient déroulés dans la baignoire du domicile.

Au moment de ce témoignage, Gaiman avait affirmé que les actes, ce soir-là, se seraient limités à « des câlins » et « des embrassades », et qu'une relation sexuelle consentante aurait démarré, poursuivie pendant les trois semaines suivantes, et circonscrite à des pénétrations digitales. Scarlett Pavlovich évoquait pour sa part « des pénétrations sexuelles violentes et dégradantes ». Il a depuis assuré que Pavlovich lui avait fait parvenir des messages évoquant une relation consentie et « merveilleuse ».

Gaiman et Palmer visés

Scarlett Pavlovich avait porté plainte auprès du tribunal du Wisconsin, État où réside Gaiman, et du Massachusetts et de New York, ne pouvant déterminer dans lequel de ces deux territoires vivait Amanda Palmer. Elle accusait en effet cette dernière de complicité avec Gaiman, et la procédure contre Palmer se poursuit dans l'État du Massachusetts.

Dans sa plainte, Pavlovich assurait avoir été victime de plusieurs agressions sexuelles, à la fois en raison de sa situation précaire, mais aussi parce que Gaiman aurait évoqué, en échange, une aide pour sa carrière littéraire. Finalement, Pavlovich aurait partagé des pensées suicidaires avec Amanda Palmer, ce qui aurait éloigné le couple. Celui-ci aurait toutefois versé de l'argent à la jeune femme, pour d'autres services et pour l'aider à payer son loyer.

À LIRE - Neil Gaiman porte plainte contre une de ses victimes présumées

La procédure de Pavlovich venait également nourrir les témoignages des autres victimes présumées, puisqu'elle mentionnait dans sa plainte une conversation avec Amanda Palmer au cours de laquelle cette dernière aurait évoqué le comportement de Gaiman, en précisant qu'une douzaine de femmes lui auraient signalé des faits similaires.

Retour en Nouvelle-Zélande ?

Neil Gaiman avait réclamé le classement sans suite de la plainte, en s'appuyant sur un argument procédural : selon lui, seule la justice néo-zélandaise pouvait se pencher sur les allégations de Scarlett Pavlovich, puisque les faits dénoncés sont censés s'y être déroulés.

Le juge James D. Peterson lui a donc donné raison, sans toutefois s'avancer sur les faits dénoncés eux-mêmes : « Gaiman dément les déclarations de Pavlovich, mais la question examinée par le tribunal ne porte pas sur la véracité des déclarations de Pavlovich », rappelle-t-il. Il invite Scarlett Pavlovich à ouvrir une procédure en Nouvelle-Zélande : si Gaiman refuse de comparaitre là-bas, elle pourra à nouveau se tourner vers la justice américaine.

Scarlett Pavlovich avait déjà porté plainte en Nouvelle-Zélande, mais la procédure avait été classée sans suite en avril 2024, parce que « Palmer avait refusé de parler [aux autorités] », selon la plaignante. En juillet 2024, toutefois, au moment de la première médiatisation des accusations, la police néo-zélandaise avait indiqué que l'enquête n'était pas terminée.

Photographie : Neil Gaiman et son ex-femme Amanda Palmer, en 2011, à Vienne, en Autriche (Manfred Werner - Tsui, CC BY-SA 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com