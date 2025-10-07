People We Meet on Vacation : le roman d'Emily Henry sur Netflix

Duo de vacanciers pendant près d'une décennie, Poppy et Alex se sont finalement perdus de vue, en conservant la frustration d'une histoire d'amour jamais vraiment concrétisée... Des années plus tard, les voici réunis pour un ultime périple...

Emily Bader et Tom Blyth incarnent à l'écran ce couple inattendu, dans ce long-métrage réalisé par Brett Haley, habitué des productions Netflix (Tous nos jours parfaits, All Together Now). Le scénario, tiré du livre d'Emily Henry, a été signé par Yulin Kuang.

Outre People We Meet on Vacation, deux autres livres d'Emily Henry devraient être adaptés à l'écran : Comme dans un roman d'été (traduit par Anne Le Bot, Pocket) et Book Lovers (inédit en français).

Par Antoine Oury

