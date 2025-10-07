Bourgogne-Franche-Comté : un directeur des affaires culturelles recherché

Nommée directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne–Franche-Comté en 2020, entrée en poste en 2021, Aymée Rogé avait été reconduite à son poste par un arrêté de la ministre de la Culture Rachida Dati, en janvier dernier.

Un avis de vacance, publié au Journal officiel du 2 octobre dernier, annonce son départ prochain, et lance un appel aux candidatures pour déterminer qui lui succédera.

La direction régionale des affaires culturelles de la région Bourgogne–Franche-Comté est installée sur plusieurs sites, avec son siège à Dijon, mais aussi une antenne à Besançon et des unités départementales de l'architecture et du patrimoine (UDAP) pour les 8 départements, implantées respectivement à Dijon, Mâcon, Nevers, Auxerre, Besançon, Vesoul, Belfort et Lons-le-Saunier.

Elle compte 155 emplois, répartis sur ces différents sites. La Drac est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent, de la connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine au développement du livre et de la lecture, en passant par l'éducation artistique et culturelle et la transmission des savoirs, la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, ou encore la promotion de la langue française et des langues de France, entre autres.

« [U]ne très bonne connaissance et une solide expérience du pilotage, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques culturelles » sont attendus, ainsi qu'une « sensibilité marquée aux enjeux stratégiques territoriaux et d'une aptitude confirmée au pilotage des services », annonce le ministère de la Culture.

Photographie : L'Hôtel Chartraire de Montigny, à Dijon, qui abrite la Drac Bourgogne-Franche-Comté (MOSSOT, CC BY 3.0)

