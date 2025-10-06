Résistances poétiques : une soirée pour rallumer la flamme du vivant

À l’origine de cette création, Cyril Dion, écrivain, réalisateur et figure du mouvement écologiste, et Sébastien Hoog, musicien et compositeur. Ensemble, ils entendent offrir un espace où la poésie et la musique deviennent des formes d’engagement. « Jamais, il n’a jamais été si nécessaire de résister », affirme Cyril Dion, rappelant la montée des extrêmes, la fragilisation des libertés, les crises écologiques et sociales qui secouent la planète.

Loin des discours alarmistes, le projet cherche à redonner souffle et sens, en invitant chacun à retrouver sa place dans le monde. Lire, écrire, chanter, écouter : autant de gestes simples, mais essentiels, pour contrer l’absolutisme du réel et renouer avec la beauté du vivant.

Habiter poétiquement le monde

Les mots de Christian Bobin résonnent dans le manifeste de la soirée : « Lire et écrire sont deux points de résistance à l’absolutisme du monde. » Pour Cyril Dion, cette pensée éclaire la voie d’une reconquête du sensible : « Habiter poétiquement le monde, c’est l’habiter humainement. »

La soirée se veut donc une expérience immersive, faite de sons, de voix et de présences, où chaque instant appelle à « faire corps avec le vivant ». À travers poèmes et chansons, les artistes invités feront entendre le « chant de la démocratie », le « chant de l’amour » et celui du « vivant qui ne plie pas ».

Une production engagée

Porté par Décibels Productions, le projet revendique aussi une responsabilité artistique et citoyenne. « Produire des spectacles, ça peut aussi être s’interroger sur le monde dans lequel on vit », souligne Pierre-Alexandre Vertadier, président de la société. Résistances poétiques s’inscrit dans cette démarche : donner au public l’occasion de découvrir des artistes engagés tout en partageant des émotions communes.

Pour ses créateurs, cette soirée sera autant un acte artistique qu’un acte de résistance : un moment pour « ranimer la flamme » et la porter au-delà des murs du Cabaret Sauvage, vers un avenir habité, ensemble, poétiquement.

Né en 1978, Cyril Dion est cofondateur, aux côtés de Pierre Rabhi, du mouvement Colibris. Il est également l’un des fondateurs de la revue Kaizen. En 2014, il publie son premier recueil de poèmes, Assis sur le fil, aux éditions de La Table ronde. L’année suivante, il écrit et coréalise avec Mélanie Laurent le film Demain, qui remporte en 2016 le César du meilleur documentaire. En 2017, il fait paraître chez Actes Sud l’essai Petit manuel de résistance contemporaine.

Crédits photo : Résistances poétiques

