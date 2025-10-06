La Grande Librairie interroge le mystère de la foi

Croire ou ne pas croire ? Telle est la question posée à Éric-Emmanuel Schmitt, membre de l’Académie Goncourt. Après La Nuit de feu, récit de sa rencontre mystique avec Dieu dans le désert du Hoggar, l’écrivain publie Les Deux royaumes (Albin Michel), cinquième volume de sa saga monumentale La Traversée des temps.

Son héros immortel, Noam, traverse le Ier siècle avant J.-C., combat l’envahisseur romain, croise Spartacus et assiste à la naissance du christianisme. Une fresque érudite et romanesque qui questionne la foi, la résurrection et le mystère de la vie éternelle.

L’écrivain espagnol Javier Cercas, athée revendiqué depuis l’adolescence, a choisi de confronter sa vision du monde à celle du pape François. Dans Le fou de Dieu au bout du monde, il raconte leur voyage en Mongolie et signe une méditation captivante sur la religion, la perte de la foi et la révolte contre la mort. Entre roman d’enquête et réflexion existentielle, une interrogation vibrante : la littérature peut-elle nous apporter la lumière que nous cherchons ?

Moine bouddhiste, écrivain et photographe reconnu, Matthieu Ricard nous invite à contempler la beauté du monde. Avec Lumière (Allary Éditions), il déploie un somptueux album où se mêlent paysages et visages, des sommets tibétains aux fjords islandais, des lacs de Patagonie aux cascades du Sichuan. Célébration poétique du vivant, ce livre est une méditation sur l’harmonie entre l’humain et la nature, une façon d’accéder à la spiritualité par l’art et la beauté.

Dans son nouveau roman Feux sacrés (Grasset), Cécile Guilbert, prix Médicis de l’essai pour Warhol Spirit, retrace le parcours d’une intellectuelle cartésienne bouleversée par une série de deuils. De la douleur naît une ouverture à la spiritualité hindoue et à la sagesse du yoga. Une métamorphose intime et lumineuse où la littérature devient le vecteur d’une renaissance intérieure.

Musicienne iconique de la scène électro-punk, Rebeka Warrior signe avec Toutes les vies (Stock) un premier roman d’une intensité rare. Entre autofiction et introspection, elle raconte le combat pour surmonter la maladie et la perte de sa compagne, et la lente reconquête de la paix intérieure. Sous l’influence d’auteurs tels qu’Hervé Guibert, Simone de Beauvoir ou Marc Aurèle, elle livre un texte à la fois cru, vibrant et profondément spirituel.

À la veille de son entrée au Panthéon, La Grande Librairie rend hommage à Robert Badinter. Des images inédites d’un de ses derniers entretiens, enregistrées quelques mois avant sa disparition le 9 février 2024, rappelleront l’humanisme et la force morale de celui qui abolit la peine de mort.

Cette semaine, Éric-Emmanuel Schmitt s’est rendu au lycée français Jean Monnet à Uccle, en Belgique, pour faire découvrir Les Frères Karamazov de Dostoïevski à une classe de Terminale HLP. L’occasion de célébrer la parution d’une nouvelle traduction de Sophie Benech aux éditions Zulma.

Enfin, direction Barcelone et sa mythique librairie française « Jaimes », fondée en 1941 et aujourd’hui dirigée par Montse Porta, petite-fille du fondateur. Un lieu chaleureux, véritable repaire des francophiles de Catalogne.

