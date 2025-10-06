Inscription
Le conte au service de la lutte contre le harcèlement scolaire

Longtemps minimisé, le harcèlement scolaire est reconnu comme un fléau aux visages multiples, dont la violences s'invite même sur les écrans. Face à la détresse des enfants, une voie inattendue s’ouvre : celle du conte. L'autrice Eva Kopp, qui a publié Gautier Grand nez, illustré par Séverine Duchesne chez Piktos Jeunesse mise sur la force symbolique des récits pour rendre enfin la parole possible.

 

Le 06/10/2025 à 17:17

Publié le :

06/10/2025 à 17:17

Auteurs Piktos

Longtemps, la société a fermé les yeux. On parlait de disputes d’enfants, d’élèves « trop » sensibles face à de « simples plaisanteries » ou encore de bizutages qui auraient mal tourné. La prise de conscience est vertigineuse et effrayante : ce déni collectif a permis au harcèlement scolaire de s’installer dans le quotidien, jusqu’à devenir tristement banal. Désormais, chacun reconnaît l’ampleur de ce fléau qui ne s’arrête plus aux portes de l’école : les réseaux sociaux et les téléphones prolongent les violences, poursuivant les victimes jusque dans leur intimité. Un enfant harcelé n’a plus de répit.

Des dispositifs ont été mis en place pour répondre à ce drame : le programme pHARe, qui fait des élèves de véritables ambassadeurs de la prévention, l’interdiction progressive du portable dans les collèges, qui apaise le climat scolaire, ou encore le numéro d’urgence et l’application 3018, accessibles chaque jour.

Ces outils sont des appuis précieux et autant de mains tendues. Mais ils ne suffisent pas toujours à libérer la parole. La peur d’être pointé du doigt, stigmatisé, le sentiment de culpabilité (« ce qui m’arrive est probablement ma faute »), ou encore l’impossibilité de mettre en mots des émotions bien trop lourdes rendent l’aveu impossible. Alors, comment aider un enfant à s’exprimer ?

Et s’il existait un moyen doux et poétique d’aider l’enfant à dénoncer le harcèlement ? Et si les mots, l’art précieux de la littérature et le conte pouvaient donner à l’enfant la clef de sa libération émotionnelle ?

Le pouvoir symbolique des contes

La littérature, et plus particulièrement le conte, peut devenir un allié inattendu. Les contes sont bien plus que de simples histoires divertissantes : ils offrent une voie détournée, douce et symbolique, pour dire l’indicible. Ils offrent une lecture du monde, un mode d’emploi, à peine crypté, pour tenter d’éviter ses dangers. Le conte ne demande pas à l’enfant de s’exposer directement. Au contraire, il l’invite à projeter son vécu dans l’histoire d’un autre, à mettre à distance sa douleur. L’enfant n’est plus seul face à ses blessures : un héros imaginaire porte ses émotions, ses doutes, sa colère.

Prenons l’exemple du Chat Botté de Charles Perrault. L’histoire débute par une injustice : trois frères héritent et le cadet reçoit pour tout bien un chat. Pourtant, ce chat est extraordinaire : il est doué de parole et surtout, il croit en son maître quand personne d’autre ne le fait. Ce compagnon de fortune devient la voix que le jeune homme pauvre au grand cœur n’a pas, quand il est dénigré dans sa valeur.

Le félin rusé et loyal ne tient pas compte de l’étiquette de son maître. Il lui offre les clés de son émancipation, en l’aidant à imposer le regard bienveillant qu’il lui porte et à transformer par là même sa réalité. Il transforme le mépris en reconnaissance. Il offre au jeune lecteur un espace pour se penser, se comprendre et se défendre autrement. Le conte met ainsi en scène une vérité profonde : chacun peut trouver un appui, une voix qui croit en lui quand il n’a plus la force de parler.

Le Chat Botté utilise le pouvoir de la rumeur, généralement destructrice, de manière positive. Aux yeux des autres, son maître devient un grand seigneur grâce aux déclarations élogieuses et aux prouesses d’imagination du félin. Bien que totalement inventée, cette rumeur finit par modifier l’image sociale du jeune homme et lui ouvrir de nouvelles perspectives.

Le Chat Botté est la représentation d’un espoir pour l’enfant harcelé : celui d’être reconnu, soutenu et accompagné dans la reconstruction de sa dignité. Dans la réalité, il ne s’agit évidemment pas de nier la souffrance de l’élève harcelé, ni de travestir les faits, mais plutôt d’utiliser le pouvoir des mots et de la réputation pour valoriser l’enfant et l’aider à travailler sa posture.

Le conte pour libérer la parole

Il était une fois la puissance des contes qui s’invitent dans le quotidien. Le conte est une matrice symbolique. Il entre dans l’histoire et la ressent par les images mentales, par la musicalité des mots, par le rythme des phrases. Le conte fait émerger des émotions parfois enfouies, qu’un discours pédagogique aurait plus de difficultés à atteindre.

Le conte a de magique qu’il offre des chemins de réflexion. Il ne dit pas quoi penser, mais il permet de ressentir autrement. Si un enfant, victime de harcèlement scolaire, ose dire « je me sens comme lui », alors la société doit aider cet enfant à écrire sa propre histoire. Une histoire où il est entendu, cru et sécurisé, une histoire vraie où il se réapproprie sa dignité et son estime de lui-même. Une histoire où, comme le Chat Botté, une présence bienveillante se tient à ses côtés pour l’aider à se relever.

Un extrait de Gauthier Grand nez est proposé en fin d'article

 
 
 
 
 
 

 

Gautier Grand nez

Séverine Duchesne, Eva Kopp

Paru le 08/09/2025

96 pages

Piktos Jeunesse

12,00 €

