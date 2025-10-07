États généraux de la lecture : ni ministre ni budget, mais beaucoup d’espoir

Le 3 juillet dernier, Rachida Dati et Elisabeth Borne ouvraient les États généraux de la lecture pour la jeunesse, portées par « l'urgence de mener le combat pour diffuser le goût de la lecture ». Trois mois plus tard, ce vendredi 3 octobre 2025 à l'occasion de Biblis en Folie, le rendez-vous était donné pour un premier point d'étape et la présentation des actions concrètes qui seront menées pour redonner à la jeunesse le gout de la lecture.
Le 07/10/2025 à 16:50 par Ugo Loumé
07/10/2025 à 16:50
L'événement se déroulait cette fois à Clamart, à la médiathèque François Mitterrand, et sans les ministres, les conditions politiques étant celles que nous connaissons. C'est alors sur Nicolas Georges, directeur-adjoint de la DGMIC, en charge du livre et de la lecture pour le ministère de la Culture et président de ces États généraux de la lecture pour la jeunesse, que s'est portée l'attention des invités.
L’objectif est toujours aussi clair : renverser la courbe du déclin de la lecture d’ici dix ans, en recréant des passerelles entre les jeunes et le livre, dans un pays où « un jeune sur cinq ne lit jamais ». En effet, d’après les chiffres partagés par la rue de Valois, on observe depuis les années 1980 une constante régression de la lecture chez les jeunes, avec une chute plus significative à partir des années 2000, que Nicolas Georges relie « probablement » à l’utilisation des écrans.
Au point qu’aujourd’hui, la proportion de jeunes ayant lu 1 à 10 livres est quasiment égale à celle de la population globale — qui elle aussi diminue, bien que moins nettement — alors qu’auparavant les jeunes lisaient bien plus que leurs aînés. Les États généraux entendent donc poser une question simple, mais redoutable : comment faire pour qu’en 2035, les jeunes lisent davantage qu’aujourd’hui ?
Le constat et l’objectif étant posés, les États généraux se sont dotés d’un comité de pilotage pour arriver à bout de ce travail d’ampleur. Et puisqu’une équipe n’est rien sans un plan, cinq chantiers ont été ouverts. Le tout dans un calendrier resserré, puisque les travaux et les propositions clés seront rendus lors du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, qui se tient du 26 novembre au 1er décembre 2025. Le rapport final sera lui remis la semaine du 19 janvier 2026, à l’occasion des Nuits de la lecture.
Le premier chantier repose sur une vaste campagne d’auditions : quelque 230 personnes — enseignants, bibliothécaires, éditeurs, associations, acteurs de la petite enfance ou de la parentalité — sont entendues, souvent en visioconférence, pour dresser un panorama complet des pratiques et des obstacles contemporains relatifs à la lecture. Des déplacements en région sont par ailleurs prévus, dans le Centre-Val-de-Loire, les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, à La Réunion et Mayotte.
En parallèle, des questionnaires sont envoyés à cinq publics cibles : bibliothèques, éditeurs, auteurs, libraires et associations. Un volet familial complète l’ensemble, car les « 1000 premiers jours » sont identifiés comme cruciaux pour créer le réflexe de lecture. Lire aux tout-petits, éviter les écrans, raconter chaque soir une histoire : autant de gestes simples mais décisifs. C’est notamment dans cet objectif qu’a été lancée l’opération « Ma première carte de bibliothèque », qui vise à inscrire en bibliothèque les enfants dès la naissance.
La démarche inclut également une consultation nationale de 5000 à 6000 jeunes, répartis dans 240 classes de CM2, 3ᵉ et Terminale, sur dix départements. Organisés avec l’Éducation nationale, ces groupes de parole doivent permettre aux élèves de dire pourquoi ils lisent — ou ne lisent pas. L’ambition est d’ouvrir un espace de dialogue libre, pour comprendre sans préjugés les freins et les désirs de cette génération souvent décrite comme façonnée par les réseaux sociaux, les écrans et l’instantanéité.
Autrement dit, mettre les principaux concernés au centre de l’opération. Chercher à comprendre leurs envies et leurs habitudes sans les culpabiliser. Vaste manœuvre. Un des adolescents invités à assister à la présentation confie d'ailleurs être agacé par la sensation de stigmatisation qu’il ressent lorsqu’on parle du rapport des jeunes à la lecture. « Les enfants apprennent par mimétisme. Comment leur donner envie de lire quand ils ne voient dans la rue que des adultes rivés sur leurs écrans ? » La question est posée.
Enfin, sans surprise, le représentant de la rue de Valois insiste sur la nécessité d’agir à moyens constants. Et de marteler, à plusieurs reprises : aucun budget nouveau n’est prévu pour ces États généraux. D'ailleurs, on devrait déjà se réjouir que les crédits des ministères concernés ne diminuent pas. Il s’agit donc de « mieux faire » avec ce qu’on a déjà, « se retrousser les manches ensemble » en tissant des liens entre les structures locales : bibliothèques, écoles, centres de loisirs, services municipaux.
Le prochain rendez-vous est donc fixé pour fin novembre, au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.
Par Ugo Loumé
