Pourquoi refuser un revenu garanti aux artistes et auteurs en cas de galère ?

Depuis plusieurs années, les artistes-auteurs — écrivains, illustrateurs, photographes, scénaristes, plasticiens… – dénoncent leur quasi-exclusion des dispositifs de protection sociale. Si le rapport Racine (2020) avait alerté sur la précarité structurelle du secteur, peu de réformes concrètes avaient vu le jour.

C’est dans ce contexte que la proposition de loi « Continuité des revenus des artistes-auteurs » (PPL n° 107 déposée au Sénat le 31 octobre 2024) a été lancée. Le texte instaurerait un « revenu de remplacement » via l’assurance-chômage, pour les créateurs qui traversent des périodes sans revenus.

Indemniser les cotisants, une dinguerie ?

L’idée est simple : permettre aux artistes-auteurs, dès lors qu’ils justifient d’un certain nombre d’heures équivalentes au SMIC (300 heures sur un an dans la version proposée), d’ouvrir des droits à une indemnisation. Le montant ne pourrait être inférieur à 85 % du SMIC, selon le texte initial.

Le financement proposé repose sur un triptyque : la cotisation sociale déjà acquittée par les artistes (via CSG), la contribution des diffuseurs de leurs œuvres (éditeurs, galeries, plateformes…) — dont le taux pourrait passer de 1,1 % à environ 5 % — et la solidarité interprofessionnelle via la caisse commune de l’assurance-chômage. Le pilotage du dispositif serait confié à Unédic et mis en œuvre par France Travail.

Or, les opposants au projet expriment leurs multiples réticences, interrogeant sa faisabilité financière autant que ses implications symboliques. Pourtant, il s’agit avant tout d’une étape majeure dans la reconnaissance d’un métier qui, jusqu’à présent, vivait souvent aux marges du droit social commun.

Un filet social pour les créateurs

Quand l’inspiration se tait — ou simplement que la diffusion d’une œuvre s’interrompt —, l’artiste-auteur se retrouve souvent sans filet. Or, dans le paysage culturel français, leur statut ne leur accorde pas le droit à l’assurance-chômage, contrairement aux travailleurs salariés ou aux intermittents du spectacle.

C’est précisément pour combler cette faille que la proposition de loi dite « Continuité des revenus des artistes-auteurs », déposée au Sénat fin 2024, ambitionne d’introduire un revenu de remplacement pour les créateurs en situation de perte de ressources.

Elle vise à offrir un socle de sécurité — non pas un revenu éternel, mais une indemnité temporaire — afin d’assurer à l’auteur le minimum pour persévérer dans l’acte créatif.

Statut inchangé, protection renforcée

Aux opposants affirmant que ce texte transformerait les artistes en salariés, la réponse est claire : il ne s’agit pas de changer le régime juridique — les artistes-auteurs demeureraient hors du salariat. La proposition introduit simplement une dimension sociale nouvelle : l’accès à une allocation, non fondée sur la subordination, mais sur des critères de durée d’activité et de revenus.

Le droit d’auteur (moral ou patrimonial) reste intangible, non mis en cause par ce dispositif. L’enjeu est de taille : stabiliser une partie de l’économie culturelle, reconnaître la création comme un travail à part entière, et offrir aux artistes une visibilité sur leur avenir.

Conditions d’accès et calcul de l’allocation

Dans sa version actuelle, le texte propose d’ouvrir le droit à l’allocation après 300 heures rémunérées au SMIC sur les 12 derniers mois — une base de calcul adaptée à l’irrégularité des revenus culturels. Le montant versé serait proportionnel aux revenus antérieurs, mais jamais inférieur à 85 % du SMIC brut.

Le texte envisage aussi l’introduction d’un seuil « glissant », un système modulable sur 24 ou 36 mois, afin de mieux épouser les fluctuations propres au métier d’auteur. Reste une incertitude : le plafond éventuel. Le texte mentionne la référence possible du plafond de l’intermittence (118 % du plafond de la sécurité sociale), mais rien n’est acté.

Financement : trois sources identifiées

Pour être crédible, ce dispositif doit être finançable. Les promoteurs prévoient trois sources conjuguées : la CSG déjà versée par les artistes-auteurs, la cotisation des diffuseurs — éditeurs, galeries, plateformes, institutions culturelles — et une solidarité interprofessionnelle via la caisse commune de chômage.

Le point le plus contesté reste la hausse proposée de la cotisation des diffuseurs, qui passerait de 1,1 % à environ 5,15 %. Cette mesure permettrait de récolter environ 152,5 millions d’euros supplémentaires, selon les projections citées. Pour les institutions culturelles modérées, cette charge pourrait sembler acceptable dans le grand schéma. Mais pour des petits éditeurs ou galeries, le débat est ouvert.

Apparaissent alors des critiques amplement relayées, mais souvent erronées. La première considérant que de la sorte, les artistes deviendraient salariés. De fait, le texte ne modifie pas le statut juridique : il introduit un droit social supplémentaire.

On accuse ensuite le texte de remettre en cause le droit d'auteur, une analyse totalement infondée, puisqu’il ne touche ni aux droits moraux ni aux droits patrimoniaux. Enfin, le financement serait irréaliste, un point là encore inexact : les études budgétaires fournissent des simulations montrant qu’avec une augmentation raisonnable de la cotisation diffuseur, le coût global peut rester modéré.

En grattant un peu, on constate que nombre de ces objections relèvent davantage du bruit rhétorique que d’une opposition sérieuse à l’idée d’un filet de sécurité pour les créateurs.

Où en est le débat parlementaire ?

À ce jour, la PPL suit son chemin au Sénat et à l’Assemblée, mais sans calendrier fixé pour une adoption définitive. Parallèlement, une mission flash commune (affaires culturelles + affaires sociales) a été lancée à l’Assemblée nationale pour auditionner les acteurs du secteur et mesurer les conditions de faisabilité.

Certains groupes parlementaires — notamment de la Gauche démocrate et républicaine — défendent ce texte. D’autres parties attendent des arbitrages budgétaires. Le temps presse : face à l’avancée de l’IA, à la concentration des marchés culturels et à la fragilité croissante du monde de l’édition, la protection sociale des créateurs devient une urgence.

Vers une reconnaissance du travail créatif

Ce projet de loi, s’il était adopté, marquerait une avancée rare et significative. Il offrirait aux auteurs une stabilité minimale, sans l’enfermer dans un statut de salarié. Il permettrait d’apaiser l’angoisse — très concrète — du vide financier entre deux contrats ou deux ventes. Il affirmerait aussi un message politique puissant : la création culturelle n’est pas un luxe, mais une activité sociale qui mérite d’être soutenue.

En filigrane, c’est tout un rapport à la culture qui est interrogé — jusqu’où la société est-elle prête à reconnaître qu’un livre, un roman, une exposition, un scénario sont aussi des produits de l’esprit qui méritent d’être portés, non pas au gré du marché, mais avec un horizon durable pour les créateurs.

« L’effet immédiat de ce dispositif de continuité du revenu sera de sortir de la précarité économique nombre d’entre nous qui pourront ainsi se maintenir en activité. Nous aurons plus d’aisance pour négocier nos contrats, et serons en meilleure position dans les rapports de force, forcément inégaux, instaurés par les diffuseurs et les commanditaires. Moins précaires, nous n’aurons plus à choisir entre une vie de famille ou la poursuite de notre carrière. » – Communiqué des artistes-auteurs

Rappelons que droite n'est par principe pas hyper favorable aux nouveaux mécanismes de protection sociale. Or, depuis ce 2 octobre, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation à l’Assemblée a renouvelé son bureau : la présidence revient désormais à Alexandre Portier (Droite républicaine), au terme d'élection qui ont suscité quelques inquiétudes.

Pour interpeller les députés sur ce sujet et qu’ils s’associent au projet de loi, on passera par ici. Une version dessinée, plus pédagogique, est proposée ci-dessous, par l'illustratrice Miya, et un scénario de Samantha Bailly.

