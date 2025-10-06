35e Salon de la revue : trois jours pour célébrer les revues francophones

Avec plus de 30 rencontres et débats programmés, le Salon entend renforcer les liens entre lecteurs, auteurs et éditeurs de revues, tout en mettant en lumière le rôle crucial de ces publications dans le paysage culturel contemporain.

Le Salon de la revue se présente comme un moment privilégié pour explorer la pluralité des formes et des idées portées par les revues francophones. Littéraires, politiques, universitaires, militantes ou artistiques, elles offrent un panorama unique des débats et des créations en cours.

Les visiteurs pourront échanger directement avec celles et ceux qui les font vivre : rédacteurs, éditeurs, responsables de publication ou associations engagées. Cette proximité contribue à valoriser un travail souvent méconnu, mais essentiel à la vie intellectuelle et à la circulation des idées.

Tout au long du week-end, avec près de 10.000 visiteurs attendus, l’équipe d’Ent’revues propose plus d’une trentaine de tables rondes et discussions abordant des thèmes aussi variés que la politique, l’écologie, la justice, la traduction, l’intelligence artificielle ou la poésie.

Selon les organisateurs, ces échanges visent à « couvrir tous les champs de la pensée (histoire, politique, sociologie, militance…) et les formes artistiques ou d’écriture qui s’inventent aujourd’hui ». Les participants pourront ainsi réfléchir au rôle des revues dans le monde contemporain, en Europe comme ailleurs, et à leur capacité à questionner le présent.

Crédits illustration : Salon de la revue

