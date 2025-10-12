Inscription
#Roman francophone

Les Ensablés - Le tout sur le tout, de Henri Calet (1904-1956)

Henri Calet (de son vrai nom Raymond Barthelmess) n'est pas un inconnu pour Les Ensablés qui l'ont abondamment célébré, notamment au travers de son roman majeur Monsieur Paul (publié en 1950). C'est que l'homme qui se devine au travers d'une œuvre largement autobiographique, est éminemment énigmatique et attachant, se caractérisant, selon les termes de son biographe Michel P. Schmitt par « un fin humour allié à la peine de vie la plus noire » . Dans l'un des articles que Les Ensablés lui ont consacrés, il est dit que « La vie de Calet fut riche en aventures dans sa première moitié, beaucoup moins dans la seconde ».

Le 12/10/2025 à 09:00 par Les ensablés

|

Publié le :

12/10/2025 à 09:00

Les ensablés

ActuaLitté

En effet, la vie du jeune Calet est digne d'un roman! Né dans une famille libertaire en 1904, il connaît une enfance ballottée entre la Belgique (pays natal de sa mère) et la France, une enfance marquée par l'irruption de la guerre mais aussi par la maladie qui l'éloigne un temps de sa famille. Le père, volage, joueur, objecteur de conscience, vit d'expédients, de menus larcins et fabrique de la fausse monnaie, à l'occasion. Il disparaît périodiquement. Point d'ancrage de cette famille chaotique et misérable, la mère continue, contre vents et marées, à veiller à l'éducation de son fils. Élève brillant et insolent, ce dernier ne pourra cependant pas entreprendre d'études supérieures et connaîtra divers emplois, au sortir du lycée.

Sous cette double influence parentale, Calet devient un jeune homme ambitieux, intelligent mais aussi un individu peu recommandable, joueur et coureur de jupons. Cette double personnalité s'illustre par ses écrits tourmentés opposés à un physique lisse, soigné et une élégance stricte. En 1930, alors qu'il semble promis à une honnête carrière dans l'entreprise qui l'emploie comme comptable, il dérobe une forte somme et se voit condamné à cinq ans de prison. Il s'enfuit enAmérique du sud et c'est là qu'il adopte, pour la circonstance, le nom d'Henri Calet.

De retour à Paris, il vit caché mais parvient à faire publier, en 1935, son premier roman autobiographique La Belle Lurette. Sa peine est enfin prescrite lorsque la guerre éclate. Engagé sur le front en 1940, il  est fait prisonnier, s'évade vers la zone libre où il devient temporairement directeur d'une usine. A la libération, commence la deuxième moitié de sa vie: Calet embrasse une carrière de journaliste (dans Combat et Terre des hommes) et d'écrivain. Fin observateur, attaché à son 14ème arrondissement dont il arpente inlassablement les rues, il devient un chroniqueur attentif et malicieux du petit peuple parisien.

Publié en 1948, Le tout sur le tout appartient à cette deuxième période de vie et adopte un registre inclassable mêlant l'autobiographie fictionnelle, les rêveries d'un promeneur solitaire et la chronique d'époques contrastées: celle de l'enfance à l'orée d'un siècle conquérant et celle de l'après-guerre, sombre et désenchantée, marquée par les restrictions et les files d'attente devant les magasins.

A première vue, le récit peut paraître décousu et hétérogène, mêlant l'observation minutieuse des personnes croisées et des quartiers parcourus, les paroles échangées au hasard des promenades ou des actes de la vie quotidienne dans le Paris des années 1940 avec les souvenirs d'enfance et de jeunesse, les figures marquantes de ce début de siècle (un vieux communard, des anarchistes de la bande à Bonnot...) et bien sûr, le couple parental haut en couleurs. Le récit opère de continuels allers-retours entre ces deux périodes et ces deux temps de la vie. Calet explique ainsi la structure de son roman: « Ce sont tous ces morceaux qui, aboutés, forment mon existence, à la façon d'une mosaïque ».

Le lecteur est plongé dans le for intérieur d'un homme de 44 ans, solitaire et mélancolique, un homme qui se considère comme un vieillard (est-il déjà informé de la fragilité cardiaque qui l'emportera huit ans plus tard?). En proie à une profonde nostalgie, Calet magnifie une enfance cabossée, au sein d'une famille que l'on qualifierait volontiers de nos jours de dysfonctionnelle. L'époque, elle aussi manifestement embellie par l'auteur, offre un cadre enchanté à cette période de sa vie: « ...nous entrions décidément dans une ère nouvelle, un autre Grand Siècle. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus de lumière, une dizaine d'années, quatorze exactement. Jusqu'où ne serions-nous point allés de ce pas? ».

Dans une lettre à son ami Raymond Guérin, Calet  reconnaît: « Moi-même, je n'ai pas trop de penchant pour l'optimisme (…). Cependant, je crois que des satisfactions restent à trouver dans le travail, et le travail seul. Vous connaissez mes idées là-dessus: refaire un monde de roman, meilleur que l'autre, le vrai...». Calet n'est pas dupe de ce passé magnifié et la nature de sa nostalgie est très subtilement décryptée par Bruno Curatolo dans un article de la revue «Europe» (nov.-dec. 2002).  On peut lire à ce propos: « il ne s'agit en aucun cas de regretter un prétendu «paradis perdu» mais bien plutôt de déplorer les illusions dont sont bercés des lendemains censés chanter ». Calet lui-même a souvent utilisé le néologisme «délusoire» pour qualifier le siècle et son parcours de vie.

Et c'est là, me semble-t-il, le fil conducteur qui traverse le Tout sur le tout et lui confère sa cohérence. Les désillusions de la première moitié du 20ème siècle offrent un parallèle saisissant à la ruine des ambitions (des illusions?) d''un jeune homme à qui la vie semblait commencer à sourire mais qui a misé le tout sur le tout. Calet confesse: « Je n'ai pas perdu que de l'argent. Si j'ai eu un jour de l'enthousiasme, de la ferveur, de l'allant, j'ai tout perdu là, à Vincennes, à Maisons(...). Je ne joue plus: je n'ai plus rien à perdre ni à gagner ». Quelques pages plus loin, cette déclaration en forme d'épitaphe: « J'ai vécu comme j'ai joué - fiévreusement - j'ai perdu; j'ai procédé sans aucune méthode, j'ai misé là aussi le tout sur le tout, jour après jour, cela finit par peser lourd... ».

La spirale infernale qui a conduit le jeune homme à jouer, à s'endetter et finalement à voler, a fait définitivement de lui un paria. L'homme de 40 ans, à l'apparence respectable, devenu un intellectuel reconnu, cherche encore vainement des explications, se condamne durement sans s'accorder le moindre espoir de rédemption, se refuse le droit au bonheur.

Cette conscience inquiète, sans repos, se  nourrit d'un profond sentiment d'infériorité, voire même d'indignité. Dès 1935, l'auteur de la  La belle lurette avouait: « Les années anciennes m'avaient donné un gros complexe d'infériorité et je ne le savais pas, ignorant tous ces chichis psychiques. Le gros complexe s'agitait, rongeait, mordait ». Ces années anciennes sont ainsi évoquées dans Monsieur Paul: «C'est un peu humiliant pour un jeune homme d'habiter dans une maison qu'il faut cacher. J'avais d'ailleurs honte de mes parents également. Il vaudrait mieux que les pauvres fussent tous relégués dans les secteurs qui leur sont réservés: ils n'y apprennent pas l'envie».
 
Mais tout n'est pas désespéré dans ce poignant récit qu'est Le tout sur le tout. Le jeune-homme charmant évoqué dans Monsieur Paul sous la formule digne d'un refrain de café-concert « Désirer plaire, c'était ma joie naguère », refait surface de manière inattendue, au hasard des pages.

Ainsi en est-il de cet épisode tendre et cocasse qui nous transporte dans un film de Charlie Chaplin, dans sa période des aventures de Charlot: « J'ai toujours été timide (et hypocrite?). Quelques années avant en Amérique, j'avais acheté un chapeau dont je n'avais nul besoin, au lieu de caleçons qui m'étaient nécessaires. Je n'avais pas osé les commander à la demoiselle de magasin qui était jeune et bien gracieuse. Je crois que j'agirais de même aujourd'hui. L'extérieur se modifie, le fond reste pareil, cette espèce de petit bouquet de fleurs que l'on garde tout frais en soi». Et cette dernière provocation de l'enfant anarchiste, du dandy assagi mais pas tout à fait dompté: «Je porte la vie de confection qui va à tout le monde, à quelques retouches près. Il faudrait être singulièrement mal fichu pour ne pas s'y sentir à l'aise».

Et dans ce parcours de vie «délusoire», il reste encore de solides points d'ancrage, des raisons d'envisager un avenir apaisé. La première de toutes reste la présence de la mère: « Oui, tant que j'aurai ma mère, tout ira bien. Mais après, j'entrerai dans un monde plus froid». Vient ensuite  le refuge du 14ème arrondissement, point de départ et d'éternel retour. «En somme, j'ai bouclé la boucle» affirme Calet. Le livre conclut sur une déclaration d'amour à ce lieu et à la vie: « Vieillir sur l'avenue d'Orléans, puis mourir sans douleur..., ce n'est pas demander l'impossible. Mais, en attendant, encore un peu-peu».

 
 
 
 
 
 

Par Les ensablés
Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Les Ensables - Les modérés, d'Abel Bonnard

Le parcours d’Abel Bonnard  (1883-1968) est l’un des plus surprenants parmi les écrivains du XXe siècle. Son destin intellectuel et politique est un précipité d’ambiguïtés, de compromissions et de fulgurances. Par Nicolas Kinosky 

28/09/2025, 10:42

ActuaLitté

Les Ensablés - La Reine battue, d'Henri Duvernois

Le propre du « petit maître » est d’être discret. Un temps, il s’impose, il plaît... Puis disparaît, écrasé sous les poids des « grands ». C’est que l’on ne peut pas retenir tout le monde. J’ai mes « petits maîtres » favoris, et l’un d’eux, vous le savez peut-être, car j’en ai déjà parlé, s’appelle Henri Duvernois. Récemment, dans un vide-grenier, perdu dans un amas de livres vendus un euro chacun, je suis tombé sur son roman « La Reine battue » publié sur papier alfa bouffant dans la belle collection de luxe Le livre de demain, où le texte s’orne de gravures. Je l’ai acheté évidemment, sachant à l’avance que je ne serais pas déçu. Par Hervé Bel.

14/09/2025, 10:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La Pierre angulaire, de Zoé Oldenbourg

Zoé Oldenbourg (1916-2002) fut longtemps associée aux succès d’édition de grandes fresques médiévales. Son premier livre, Argile et Cendres (1946) qui suit les péripéties d’un petit seigneur partant pour les croisades, impressionna tellement par sa précision et son ampleur qu’on y vit un potentiel Goncourt. Le couronnement arrivera finalement en 1953 avec son second roman La Pierre angulaire qui remporte le Prix Femina. Zoé Oldenbourg y expose les tableaux contrastés d’un Moyen-Âge où même les âmes les plus abjectes vivent dans l’espérance du salut éternel. Par Nicolas Acker.

31/08/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La vierge et le taureau, de Jean Meckert

Les éditions Joëlle Losfeld poursuivent avec bonheur la réédition des romans de Jean Meckert  (1910-1995). Le dernier en date, La vierge et le taureau, occupe une place à part dans l’œuvre de Meckert. D’abord parce qu’il s’agit du dernier publié sous son propre nom. S’il continue à publier par la suite, ce sera désormais sous le pseudonyme de Jean Amila, bien connu des amateurs de romans policiers. Dernier roman de Meckert donc, La vierge et le taureau est aussi entouré d’une légende noire qui fait de ce livre, une sorte d’ouvrage maudit qui a donné libre cours à de nombreuses spéculations. Par Carl Aderhold

17/08/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Le wagon à vaches (1953), de Georges Hyvernaud

Sa prose noire et acérée rappelle Raymond Guérin. Son ironie pessimiste penche du côté d’Emmanuel Bove. Le phrasé rageur est célinien. Nous sommes en 1953 lorsque Georges Hyvernaud publie son deuxième récit le Wagon à vaches. On y retrouve la veine existentialiste, sans le torse bombé de l’intellectuel engagé. Par Nicolas Acker.

27/07/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La fin de la IIIe République, de Emmanuel Berl

Paru en 1968 dans la célèbre collection de Gallimard, « Les trente journées qui ont fait la France », La fin de la IIIerépublique est republiée quelques années plus tard dans une autre collection intitulée «Témoins». Ce passage révèle bien à la fois la nature de cet ouvrage mais aussi celle de son auteur, Emmanuel Berl (1892-1976). S’il est aujourd’hui tombé dans l’oubli (tout juste certains se souviennent qu’il fut le mari de la chanteuse Mireille), il a pourtant marqué la vie intellectuelle des années 1930 par ses positions que ses biographes qualifient volontiers d’inclassables. Par Carl Aderhold

06/07/2025, 10:45

ActuaLitté

Les Ensablés - Le roi dort, de Charles Braibant

« Nos pays ne sont pas beaux...mais il y a en eux une espèce de grandeur calme et comme un peu dédaigneuse qui est beaucoup plus captivante que la beauté ». Ainsi Charles Braibant (1889-1976), Champenois de lignée et de coeur, décrit-il sa région d’élection dans son roman Le roi dort qui, s’il rata de peu le prix Goncourt, fut couronné du Renaudot en 1933. Par Marie Coat

 

22/06/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La peau et les os de Georges Hyvernaud

Dans la fosse commune de l’oubli, Georges Hyvernaud n’a non seulement rien fait pour l’éviter - en ne publiant que deux livres de son vivant - mais y a sauté à pieds joints. La Peau et les os (1949), court mais édifiant récit de sa captivité pendant la seconde guerre mondiale, puis Le Wagon à Vaches (1953), roman implacable de l’impossible réadaptation à une vie dite normale, prouvent que l’écrivain avait pris le parti non négociable d’une vérité humaine très difficile à vendre. Par Nicolas ACKER.

08/06/2025, 19:15

ActuaLitté

Les Ensablés - Planète sans visa, de Jean Malaquais

Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais  (1908-1998) - quitta la Pologne à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Mobilisé en 1939, il fut fait prisonnier, puis parvint à s'évader. Juif et apatride, il partagea alors l'existence précaire de nombre de personnes réfugiées à Marseille dans l'espoir d'obtenir un visa. Grâce à l'aide de son ami Gide, il obtint ce précieux sésame et gagna les Etats-Unis où il vécut plusieurs années, enseignant la littérature. Malaquais n'a publié que trois romans : « Les Javanais » (prix Renaudot 1939),  « Le Gaffeur » (publié en 1953), tous deux objets de précédents articles et  « Planète sans visa », grand roman de la France sous l'occupation, publié en 1947 et qu'il remania jusqu'à ses derniers jours. Ce roman de plus de 500 pages a été réédité en 1999 après sa mort.

25/05/2025, 09:41

ActuaLitté

Les Ensablés - La Saint-Michel et le Pont Euxin d'Anne Lacroix, par François Ouellet

Anne Lacroix (1897-1982) n’aurait publié qu’un seul roman, La Saint-Michel et le Pont-Euxin chez Grasset en janvier 1933. À cette date, elle a déjà commencé un deuxième roman, Rézle (et même annoncé un troisième titre, Les Bergers d’Arcadie), soumis en décembre de la fin de cette même année pour le Prix du roman du Temps ; les quelques voix qu’elle récolte seront insuffisantes pour qu’elle obtienne ce prix qui consiste dans la publication du roman dans les pages du quotidien. Mais, cinq ans plus tard, en mars 1938, Rézle paraîtra en feuilleton dans Le Temps. Il ne semble pas que la carrière d’Anne Lacroix ait connu d’autres développements. Par François Ouellet.

11/05/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - L'Impassible de Frédéric Berthet (1954-2003)

Lorsque la critique d’un livre est aussi intéressante, voire plus, que le livre dont elle parle, lorsqu’on se régale de son style, de son ironie, de sa drôlerie, et si transparaît à travers ses mots l’originalité de l’homme lui-même, alors on peut se dire qu’elle est elle-même œuvre littéraire, et que son auteur est un sacré bonhomme. Voilà la réflexion que je me suis faite après la lecture de ce recueil d’articles de Frédéric Berthet, récemment paru chez La Table Ronde sous le titre L’Impassible. Par Hervé BEL

27/04/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Happe-Chair de Camille Lemonnier (1844-1913)

Happe-Chair, un titre qui a tout de suite attiré mon attention. Je me trouvais alors dans une des dernières librairies anciennes de la rue Saint-Sulpice (pour combien de temps encore sera-t-elle là ?), dans la bonne odeur des vieux livres, lorsque je suis tombé sur la réédition de 1908 de ce roman de Camille Lemonnier publié une première fois en 1886 chez Kiestmaeckers…  par Hervé Bel. 

13/04/2025, 12:28

ActuaLitté

Les Ensablés - Jacques Rivière, Sentiments et critique

À l’occasion du centenaire de sa mort, la collection Bouquins consacre un volume à Jacques Rivière, critique et essayiste, véritable cheville ouvrière de la Nouvelle revue française dont il assura la direction durant plus de 10 ans. Mort prématurément en 1925 à l’âge de 39 ans, celui qui fut à la fois le grand ami et le beau-frère d’Alain Fournier, l’auteur du Grand Meaulnes, révèle par la quantité d’articles qu’il donna à la revue une perspicacité critique étonnante. Sensuelle et inspirée. Par Denis Gombert

30/03/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Lire sous l'occupation de Jacques Cantier

Le monde des livres sous l’Occupation a déjà été étudié par l’historien Jacques Cantier qui s’était intéressé à la trajectoire de l’une des figures maudites des lettres françaises avec sa biographie de Pierre Drieu La Rochelle (Perrin, 2011). Cette fois, avec Lire sous l’Occupation, publié en 2019 et en poche en 2024 aux Éditions CNRS, il nous présente un panorama global de la lecture entre 1939 et 1945. , par Nicolas Acker.

16/03/2025, 16:50

ActuaLitté

Les Ensablés - La femme qui boit de Colette Andris, par Marie Coat

En mars 2023, Gallimard publiait dans sa collection L’imaginaire un grand succès de son catalogue paru en 1929, réédité à huit reprises puis repris en 1934 dans sa collection de poche : La femme qui boit », première oeuvre d’une jeune femme de 29 ans, Pauline Toutey. Par Marie  Coat

02/03/2025, 19:56

ActuaLitté

Les Ensablés - Le gaffeur de Jean Malaquais

Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais - quitta la Pologne  à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Cette période de sa vie fut marquée par une grande précarité et  par la volonté farouche de vivre de sa plume. Mobilisé en 1939 puis fait prisonnier, il s'évada et émigra vers le continent américain. Par Isabelle Luciat

16/02/2025, 10:09

ActuaLitté

Les Ensablés - Le Boucher des Hurlus de Jean Meckert

Jean Meckert (alias Jean Amila, 1910-1995) est mort il y a trente ans… Pas tout à fait mort, car ses romans ont continué d’être réédités et nous n’avons pas manqué d'en parler dans nos colonnes (1). Cette fois, c’est la courageuse Ronces éditions (2) qui republie Le boucher des hurlus paru chez Gallimard en 1982 et signé du nom Jean Amila qu’il avait adopté pour ses romans publiés dans la Série Noire. Par Hervé BEL

02/02/2025, 19:38

ActuaLitté

Les Ensablés - L'inconstante de Marie de Régnier

Fille de José Marie de Heredia, épouse du poète Henri de Régnier, Marie de Régnier n’eût peut-être d’autre choix que de devenir une femme de lettres. Mais en adoptant un nom d’homme tout de même, société corsetée oblige ! C’est ainsi que Marie de Régnier entama très tôt une carrière littéraire au confluent de deux siècles, à la période de la Belle Epoque, sous le nom de de Gérard d’Houville, puis de Gérardine (la renommée de Caroline Rémy, dite Séverine, étant peut-être passée par là). Par Denis Gombert.

19/01/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Autour des trônes que j’ai vus tomber (1921), de la princesse Louise de Belgique

L’Avenue Louise est l’une des plus importantes artères de Bruxelles. On oublie souvent qu’elle fut dédiée à la princesse Louise (1858-1924), fille aînée de Léopold II, le roi bâtisseur qui rénova la ville. Et l’on a tout autant perdu le souvenir de l’histoire rocambolesque et tragique de sa déchéance au sein des cours européennes de son temps... Ces mémoires romancés offrent au lecteur les confessions rares d’une princesse égarée par le destin. Par Louis Morès.

05/01/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Mes amis d'Emmanuel Bove, centenaire d'un chef-d'oeuvre

On ne pouvait pas laisser s’achever cette année 2024 sans célébrer les cent ans d’un des chefs-d’œuvre romanesques du XXe siècle. Des chefs-d’œuvre, la littérature française en a produit son lot, et les centenaires à venir ne manqueront pas : en 2026, ce sera Les Faux-monnayeurs, en 2032, Voyage au bout de la nuit, en 2038, La Nausée, etc. Mais les auteurs ensablés aussi ont leurs grands et petits chefs-d’œuvre, dont certains ont été chroniqués ici même : L’Enfant à la balustrade, Les Javanais, par exemple. Et maintenant Mes Amis d’Emmanuel Bove : avis à ceux qui ne l’auraient pas encore lu. Par François Ouellet.

15/12/2024, 16:14

ActuaLitté

Les Ensablés - Le Poil de la bête de René-Jean Clot

Un peu avant l'excellent Elisabeth que nous avons chroniqué , les éditions Le Passeur avaient réédité en 2023 le roman Le poil de la bête  de René-Jean Clot (1913-1997). Une fois de plus, soyons reconnaissants à cet éditeur d’oser ainsi remettre au goût du jour des auteurs injustement oubliés. René-Jean Clot l’est inexplicablement. Par Hervé Bel

01/12/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Jabadao (1951) de Anne de Tourville

Lorsqu’il y a tout juste vingt ans, Anne de Tourville  (1910-2004) décéda à 94 ans, elle était bien oubliée du monde littéraire et l’est encore à ce jour. Elle avait pourtant remporté le Prix Femina en 1951 avec son roman «Jabadao» devançant entre autres, dès le deuxième tour, Louise de Vilmorin et Michel de Saint Pierre. Par Marie Coat

11/11/2024, 09:40

ActuaLitté

Les Ensablés - L'invitation chez les Stirl, de Paul Gadenne

La vie de Paul Gadenne (1907-1956) a été marquée par l'épreuve de la maladie qui le contraint à abandonner une prometteuse carrière de professeur de lettres classiques et à séjourner périodiquement au sanatorium de Praz-Coutant, en Savoie (cadre de son premier roman « Siloé », objet d'un précédent article). Paul Gadenne termina ses jours à Cambo-Les-Bains, station thermale du pays basque reconvertie dans les années 30 en centre de cure pour les tuberculeux. Par Isabelle Luciat.

27/10/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La Conspiration de Paul Nizan (1905-1940), par Nicolas Acker

Non, Paul Nizan (1905-1940) ne fut pas seulement l’auteur d’un incipit resté célèbre et redécouvert par la jeunesse étudiante de mai 1968. « J’avais 20 ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie ». Cette « accroche » solennelle cache hélas un peu trop une oeuvre hybride passionnante. Mort en soldat à 35 ans en 1940, il fut jeté aux oubliettes de l’Histoire, répudié par ses camarades communistes. 

Par Nicolas Acker

13/10/2024, 18:34

ActuaLitté

Les Ensablés - Octave Feuillet (1821-1890), un parfum de province

On ne lit plus Octave Feuillet (1821-1890), auteur à très grand succès du Second Empire et favori de lˊImpératrice Eugénie ; seul son nom sur la plaque bleue dˊune rue tranquille et banale du XVIème arrondissement, où habitaient de bons amis, m’a un jour rendu curieux de le connaître.
Les titres de ses romans ont l’odeur des armoires à linge bourgeoises, encaustique et lavande : « La Petite Comtesse » (1856), « Histoire de Sybille » (1862), « Julia de Trécoeur » (1872), voire réminiscents de la Comtesse de Ségur « Le Roman dˊun jeune homme pauvre » (1858)… Par Herbert Dune.

29/09/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La Revanche (1925) d'André Thérive

Paru en 1925, puis réédité dans une édition illustrée en 1930, La Revanche d’André Thérive (de son vrai nom Roger Puthoste) est un livre qui parle de la vieillesse, de la sénilité, de la mort, et surtout de la mesquinerie des vivants… Rien qui puisse a priori attirer le lecteur « feel good » Mais le style est magnifique, avec, l’air de rien, une musique enchanteresse. Quant à la fin du roman, autant le dire, elle est sublime. Soudain, après le crépuscule, c’est la lumière qui surgit, d’autant plus incandescente qu’elle est environnée d’ombres..
 
Par Hervé BEL. 

15/09/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés – André Beucler, Vu d’Allemagne

Romancier, auteur d’une quinzaine d’ouvrages dont La Fleur qui chante, chroniqué pour Les Ensablés par François Ouellet, André Beucler est un homme aux multiples talents. Il s’intéresse ainsi au cinéma, pour lequel il écrit plusieurs scénarios et même réalise quelques films. Mais Beucler brille aussi dans un tout autre exercice, le journalisme. De par ses contraintes notamment en termes de longueur et de style, l’article de journal s’apparente à l’art de la nouvelle ou du découpage en scènes du cinéma, un art dans lequel Beucler s’épanouit avec une aisance et un brio remarquables. Par Carl Aderhold.

25/08/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés – Elisabeth de Raymonde Vincent (1908-1985)

Après la réédition du chef-d’œuvre Campagne (prix Femina 1937) dont même Le Monde s’est fait largement l’écho en 2023, les éditions Le Passeur republient aujourd’hui Élisabeth, troisième roman de Raymonde Vincent. Comme Marguerite Audoux (voir notre article sur Marie-Claire), elle fut un phénomène littéraire, s’avérant capable d’écrire un grand livre aussitôt remarqué et publié, alors qu’elle avait été illettrée pendant toute son enfance. Par Hervé BEL.

04/08/2024, 09:29

ActuaLitté

Les Ensablés - Rafales, de Roger Vercel (1894-1957)

Encore connu des cinéphiles pour les adaptations au cinéma de ses romans  Remorques (adapté par Jean Grémillon) et Capitaine Conan (prix Goncourt 1934, adapté par Bertrand Tavernier), Roger Vercel est un remarquable écrivain de récits maritimes, inspirés de témoignages  de marins, recueillis à Dinan, ville où il vécut et exerça le métier de professeur de lettres. Par Isabelle Luciat

14/07/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Bruges-la-Morte de Georges Rodenbach

L’écoute d’un opéra de 1920 ensablé jusqu’à la fin du dernier siècle peut mener à la lecture d’un roman également ensablé pendant plusieurs décennies, l’un comme l’autre très célèbres en leurs temps et fort heureusement resurgis… quoiqu’ insuffisamment pour le livre, qui mérite largement un coup de projecteur. Par Marie Coat

23/06/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Retour de barbarie et Du côté de chez Malaparte de Raymond Guérin

C’est au début des années 80 que l’on commence à reparler Raymond Guérin. Les éditions « Le tout sur le tout » ont alors le courage de rééditer certaines de ses œuvres. Jean-Paul Kaufmann écrit sa biographie, remarquable comme tout ce qu’il fait, dans 31 rue Damour. Des articles sortent… Puis nouvel oubli, même s’il reste publié dans la collection Imaginaire, antichambre de l’oubli définitif. un oubli relatif à dire vrai. Régulièrement, des maisons d’édition (où trouvent-elles ce courage?) rééditent en effet une de ses œuvres. Finitude est de celles-ci. Par Hervé Bel

09/06/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Les enfants de septembre de Jean-René Huguenin (1936-1962)

Merveilleuse parution chez Bouquins d’un inédit de Jean-René Huguenin. Les enfants de septembre, roman ébauché et par conséquent forcément inachevé révèle toute la palette émotionnelle et stylistique de JRH, auteur génialement prometteur décédé à 26 ans. Par Denis Gombert

26/05/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Les fumées de la Sambre (1985), de Pol Vandromme

Ce livre sensible et affranchi, à la croisée des genres de l’essai romancé et de la confession autobiographique, pousse à vouloir aller au-delà du visible, et à comprendre les fondamentaux de l’être dans les situations qui le déterminent et le construisent. Un flux de souvenirs et de sensations s’y déploie, dans une prose sans filtre avec en arrière-fond cette rivière berçant le pays de Charleroi qui entraîne l’esprit du narrateur dans les méandres géographiques, historiques et intimes de la formation d’un imaginaire. Par Louis Morès.

12/05/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La Confrontation, de Louis Guilloux (1899-1980)

Né en 1899 à Saint Brieuc, dans une famille de condition modeste, Louis Guilloux a publié de nombreux romans dans lesquels il a témoigné d'une attention particulière pour les pauvres et les laissés pour compte. Son premier roman La Maison du peuple, publié en 1927, évoque la figure de son  père, cordonnier et militant socialiste.  Son œuvre la plus célèbre Le Sang noir (objet d'un précédent article) s'inspire de la vie de George Palante qui fut son professeur de philosophie et son ami. Par Isabelle Luciat.

28/04/2024, 10:59

ActuaLitté

Les Ensablés - Laurence Algan , discrète et touchante

Ces derniers temps, j’ai lu une romancière à l’écriture discrète et touchante qui se nomme Laurence Algan. On ne saurait presque rien d’elle si, en juillet 1944, elle n’avait répondu à l’enquête biographique que le journaliste et romancier Gaston Picard menait à l’époque auprès des écrivains pour le compte du Centre de documentation de la BnF ; les éléments biographiques fournis par l’écrivaine, Paul Aron les présente succinctement dans un article qu’il a intitulé « Une femme si simple » et qui est paru dans Les Nouveaux Cahiers André Baillon en 2014. J’y suis allé voir de plus près. Par François Ouellet

14/04/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La chambre des écureuils de Marie-Laure de Noailles

A l’automne dernier, sur les tables de la librairie chargées de l’abondante moisson de la rentrée littéraire, le regard est attiré par un livre relié entoilé d’un jaune éclatant, d’une romancière inconnue, Marie Laure. Son titre primesautier - La chambre des écureuils - intrigue : conte pour enfants ou ouvrage libertin ?
Ni l’un, ni l’autre, et il s’agit d’une réédition, chez Seghers, d’un roman écrit en 1946 -mais publié en 1955- par une femme hors du commun, bien plus célèbre comme mécène des arts et instigatrice de fastueuses fêtes mondaines, que comme écrivaine. Le pseudonyme de Marie Laure est en effet celui de Marie-Laure de Noailles, surnommée par l’une de ses biographes « la vicomtesse du bizarre ».

Par Marie Coat

31/03/2024, 09:00

ActuaLitté

Freida McFadden recule, mais résiste : le ménage continue dans le top 10

Semaine 40 (du 29 septembre au 5 octobre 2025) : et si le règne de La Femme de ménage prenait fin ? Si les livres de Freida McFadden (toujours traduits par Karine Forestier) étaient progressivement éjectés hors du top 10 des ventes ? Laissant votre serviteur enfin libre de parler d'autres ouvrages. Ce jour finira bien par arriver, mais nous n'y sommes pas encore. Quoique...

10/10/2025, 11:51

ActuaLitté

Le gardien de Téhéran

09/10/2025, 18:12

ActuaLitté

Reus, 2066

09/10/2025, 13:25

ActuaLitté

Correspondance entre Gaza et Israël : quand les mots traversent les murs

Elles ne se connaissent pas, mais partagent un même âge et un même droit d’étudier le monde à travers la loi. L’une s’appelle Tala Albanna, vingt ans, Palestinienne de Gaza. L’autre, Michelle Amzalak, vingt-quatre ans, Israélienne de Sdérot. Entre elles, quelques kilomètres, un mur infranchissable et la guerre. 

09/10/2025, 09:44

ActuaLitté

Montréal, ville des aurores et des solitudes

Figure essentielle de la littérature québécoise, Monique Proulx nous invite, à travers ce recueil de nouvelles, à un voyage tendre et mélancolique au cœur de Montréal. Dans chaque récit, elle dévoile des existences singulières tissées dans l’ombre de la métropole et observe, avec une sensibilité sans pathos, les drames et la détresse humaine que croise une bourgeoisie souvent coupée du réel.

09/10/2025, 07:00

ActuaLitté

Un chef-d’œuvre hongrois réédité : Calife-Cigogne, l’homme qui se rêvait deux fois

08/10/2025, 18:39

ActuaLitté

L’autre lumière de Soulages, celle du papier et du geste

08/10/2025, 18:25

ActuaLitté

Des extraits de cartes transformés en œuvres d’art

Et si vous portiez un autre regard sur les cartes ? Si vous les observiez de plus près ... C’est ce à quoi nous invite l’auteur avec ce magnifique ouvrage : il a patiemment collecté des petits morceaux de cartes qui, une fois agrandis, deviennent de véritables œuvres d’art.

08/10/2025, 07:00

ActuaLitté

Necronomickey : la folie créatrice de Foerster à la rencontre de Lovecraft

J’ai rencontré Foerster lors d’une crise de foi, voilà quelques dizaines d’années : embrasser une carrière universitaire, entre science-fiction et grec ancien, ou trouver une autre voie. Chez un bouquiniste, la révélation m’est venue : une théophanie. En noir et blanc. Quelque chose entre les lignes brisées et les visages grotesques jaillit. 

07/10/2025, 15:49

ActuaLitté

La petite mère Weill, grande dame de l’art moderne

Trois livres ! Ce ne sont pas moins de trois ouvrages qui sont publiés à l’occasion de l’exposition qui se tiendra du 8 octobre 2025 au 26 janvier 2026 au musée de l’Orangerie et qui sera consacrée à Berthe Weill, galeriste de l’avant-garde parisienne. Deux sont publiés par Flammarion — un catalogue d’exposition et une biographie — et un par les éditions Bartillat, qui republient les mémoires – souvent jubilatoires – de « la petite mère Weill », pan !.. dans l’œil. 

07/10/2025, 11:58

ActuaLitté

Pierre Arditi : les souvenirs d’un acteur populaire

« Pendant des années, j’ai couru derrière un type qui me ressemblait et que je tentais vainement de rejoindre. Parfois, arrivant à sa hauteur, il me regardait, m’adressait un petit sourire ironique comme on décoche une flèche, puis accélérant, me laissait sur place, spectateur de ma propre défaite. »

07/10/2025, 09:00

ActuaLitté

Les gnomes sont de retour

Depuis la nuit des temps, les gnomes vivent en harmonie avec les plantes, les animaux et toutes les créatures. Ils ont choisi deux humains, Wil Huygen et Rien Poortvliet, pour leur dévoiler ce savoir secret millénaire, afin qu’à leur tour ces derniers le partagent dans ce livre, pour la toute première fois.

07/10/2025, 07:00

ActuaLitté

Les Sentinelles

06/10/2025, 18:00

ActuaLitté

Partout le même ciel, de Hajar Bali : une jeunesse affamée de liberté

Chaque histoire d’amour croit créer quelque chose d’unique alors qu’inexorablement on crée du neuf avec du vieux. Le rêve des jeunes qui tombent amoureux est de ne surtout pas reproduire le schéma des parents, penser qu’en effet, leur histoire doit se différencier de la routine du couple, bousculer ce qui apparaît comme ennuyeux et vivre pleinement ses sentiments.

06/10/2025, 12:42

ActuaLitté

Model Home : entre les murs, les murmures de l’enfance

Texas. Dans la banlieue de Oak Creek, où la vie est douce… mais pas pour tout le monde. Dans cette communauté clôturée, presque entièrement blanche et donc privilégiée par définition, les Maxwell détonnent. Model home, traduit par Francis Guévremont, vous donne une autre image du foyer, doux foyer...

06/10/2025, 09:34

ActuaLitté

Chergui : Joëlle Pétillot ou l’art comme fil de vie

Chergui raconte l’histoire d’une cité ocre et blanche, déposée au cœur du désert tel un bijou sur le sable. Le désert d’or attire, ensorcelle, engloutit. Les événements y grondent comme un vent maudit, emportant certains habitants dans un étrange sommeil, attisant chez d’autres le rêve, la passion, le désir ardent d’un corps, la soif de vengeance ou la violence d’un secret enfoui.

05/10/2025, 11:35

ActuaLitté

Les Forces de Laura Vazquez, ou comment un livre bancal peut tenir debout

Lire un roman écrit par un ou une poète : pourquoi c’est souvent ennuyant ? Pourquoi, souvent, on a l’impression de se battre contre le livre. Se débattre au milieu des mots. Qu’ils nous enserrent et nous empêchent de circuler librement de page en page. Qu’ils nous mettent mal à l’aise. Et pourquoi ici, avec Les Forces de Laura Vazquez, n’est-ce pas le cas ?

03/10/2025, 18:33

ActuaLitté

Alexandre Farnèse, l’autre génie militaire du XVIᵉ siècle

03/10/2025, 18:22

ActuaLitté

Là où le temps et la glace sont les seuls maîtres : aux sources de l’épopée arctique

Avec Là où le temps et la glace sont les seuls maîtres, Hubert Sagnières ne signe pas seulement un beau livre : il propose une enquête minutieuse et érudite sur un siècle d’explorations arctiques, entre 1818 et 1876, à une époque où la quête du passage du Nord-Ouest enflammait les imaginaires et mobilisait des moyens considérables.

03/10/2025, 18:14

ActuaLitté

One Piece balaye tout : première place dès sa sortie

39e semaine de l'année (du 22 au 28 septembre 2025), et l'automne pointe le bout de son nez. Avec lui arrive le tome 110 du seul manga encore en activité à être plus vieux que la plupart de ses lecteurs : One Piece (Glénat). La saga d'Eiichirō Oda écrase tous les titres concurrents, y compris La Femme de ménage, et prend la tête du classement avec 29.413 ventes.

03/10/2025, 10:54

ActuaLitté

Black River : un polar pour découvrir l'Inde contemporaine

Enfin, un polar indien contemporain et très « social » : une véritable immersion dans l'Inde d'aujourd'hui avec ses clivages sociaux, ethniques et religieux. Nilanjana Roy nous emmène très très loin dans une Inde mal connue, surpeuplée, unique, effrayante et monstrueuse, aussi fascinante que déconcertante.

03/10/2025, 09:58

ActuaLitté

Vauban, le stratège du Roi-Soleil, s’invite en bande dessinée

Une nouvelle série de bande dessinée met à l’honneur l’ingénieur militaire Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707), figure majeure du règne de Louis XIV. Le premier tome transporte le lecteur à Saint-Malo en 1693, alors que la cité corsaire est menacée par les complots de l’Angleterre, appuyée par les savoirs des huguenots exilés après la révocation de l’édit de Nantes.

03/10/2025, 08:00

ActuaLitté

Quand on rit du camembert, c'est la République qui tremble...

Entre anecdotes loufoques et savoir-faire passionnants, découvrez une sélection pointue de fromages méconnus, avec 111 fromages français à ne pas manquer. Une sélection qui prouve que les producteurs français ont encore de la suite dans les idées pour se distinguer face aux fromages industrialisés.

03/10/2025, 07:00

ActuaLitté

Écrivain, c'est une bonne situation ça ? Mais c'est quoi, votre vrai métier ?

Robert Darnton compte parmi ces historiens que l’on apprécie d’écouter. Quand il soutient que la Révolution française ne peut être comprise sans l’étude de cette “condition d’écrivain” au XVIIIe siècle, le voici qui introduit une approche significative. De l’Ancien régime à nos jours un point commun : il n’existe pas de statut professionnel reconnu. Et les mêmes causes induisent alors les mêmes effets… ou peu s’en faut.

02/10/2025, 14:20

ActuaLitté

Maria Fagyas : un Polar au cœur de l’insurrection hongroise

La collection Série Noire nous a ressuscité une pépite : l'auteure hongroise nous livre un captivant récit policier qui se déroule au cœur du soulèvement de Budapest, juste avant que les soviétiques ne reprennent le contrôle. Un polar qui rappelle un peu ceux de l'écossais Philip Kerr avec son Bernie à Berlin au temps des nazis.

02/10/2025, 09:54

ActuaLitté

Rojava : une snipeuse de 16 ans face à Daesh

Il faut saluer cette sympathique mise en images du combat des femmes du Kurdistan : il n'y a pas que des barbus au Moyen-Orient.

02/10/2025, 07:00

ActuaLitté

Lire Lolita à Téhéran : l’école secrète des femmes libres

Entre l'essai littéraire et le récit autobiographique, la professeure Azar Nafisi nous invite à réviser nos classiques et la révolution iranienne. Le livre, réédité en mai 2024 chez Zulma (2004 chez Plon et 2003 en VO), est traduit de l'anglais (États-Unis) par Marie-Hélène Dumas.

01/10/2025, 16:00

ActuaLitté

Les mandragores : la rage d’une fratrie abandonnée

Un premier roman percutant signé par un très jeune auteur : l'histoire d'une fratrie abandonnée par les parents. Marius Degardin ose se faire une place sur la scène littéraire.

01/10/2025, 15:35

ActuaLitté

La Grande Verdure et la vie entre humaines

« Je pensais connaître cet endroit, peut-être bien que non, en fait. Sept ans, finalement, ce n’est pas grand-chose. Qu’est-ce que sept ans ? En sept ans, on a le temps de construire un monde, d’essayer de le quitter et de se rendre compte qu’il en dissimule d’autres, qu’il y a un espace extensible dans la doublure. » Sept ans depuis que la grande verdure s’est constituée, petit groupement d’humaines qui ont trouvé du réconfort dans le fait d’être ensemble, après un effondrement des sociétés. Les catastrophes naturelles, implacables, ont eu raison de l’équilibre fragile qui existait jusqu’alors. 

01/10/2025, 11:41

ActuaLitté

Dobritz au pays des merveilles : un livre graphique entre satire et poésie

Le 15 octobre, les Éditions Velvet publieront Dobritz au pays des merveilles, un ouvrage hors normes qui brouille les frontières entre beau livre, manifeste et album graphique. Signé par l’un des dessinateurs de presse les plus singuliers de sa génération, ce recueil de cent planches en noir et blanc invite à un voyage aussi esthétique que politique.

01/10/2025, 09:00

ActuaLitté

Instantanés poétiques de l’enfance

Comme l’annonce son titre, Un précipité propose une évocation condensée de l’enfance, une sorte de vision accélérée faite d’instantanés. Ces scènes brèves, en apparence banales, prennent avec le temps une profondeur troublante. 

01/10/2025, 07:00

ActuaLitté

Entre Histoire et espionnage : La danseuse aux dents noires, ou le Cambodge en 1912

En 1912, un médecin est envoyé au Cambodge pour opérer le roi (pro-français) d'une cataracte. Le récit est basé sur les mémoires de cet ophtalmologiste et agrémenté d'une intrigue d'espionnage qui nous révèle les enjeux de ces colonies lointaines. Une BD qui a un petit « truc » en plus.

30/09/2025, 14:35

ActuaLitté

Dans la tête d'un dessinateur de presse : le meilleur de Soulcié

Avec cet album autoréflexif, Thibaut Soulcié, l'un des dessinateurs de presse les plus drôles du moment, nous donne accès aux coulisses de ses dessins. Non pas pour les expliquer, ce qui serait un horrible aveu d'échec, mais pour donner à voir ce qui se joue avant et pendant la création de ces dessins en prise directe sur l'actualitté du monde. Et en rire, surtout. Ce qui est tout bonnement formidable.

 

30/09/2025, 09:31

ActuaLitté

L’expérience maçonnique et ses résonances culturelles

Face aux reculs réactionnaires, à la censure culturelle et aux offensives de l’extrême droite, cet ouvrage éclaire un combat essentiel : défendre un humanisme vivant fondé sur la libre circulation des idées, la reconnaissance des différences et une création affranchie de tout dogme.

30/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Les lettres inédites de Blaise Cendrars à son frère

Alors qu'on croyait que Blaise Cendrars avait rompu avec sa famille, un ensemble insoupçonné de plus de quatre cents missives a éte dévoilé lors d'une vente aux enchères en 2009. 

30/09/2025, 08:00

ActuaLitté

Marguerite Audoux, de bergère à prix Femina

Qui se souvient encore de Marguerite Audoux ? Cette écrivaine connut un succès fulgurant auprès de ses contemporains, remportant en 1910 le prix Femina avec son roman Marie-Claire. L’ouvrage devint si célèbre qu’un grand magazine choisit plus tard de porter le même titre.

30/09/2025, 07:00

