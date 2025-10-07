Les gnomes sont de retour

Cette œuvre, militante il y quarante ans, est toujours cruellement actuelle.

• Le second livre de Poortvliet et Huygen sur le monde des gnomes

• De magnifiques aquarelles à chaque page

• Un livre très engagé écologie, malheureusement toujours actuel 40 ans après sa sortie

Les Éditions Qilinn nous en offrent les premières pages en avant-première :

Rien Poortvliet (1932-1995) Illustrateur néerlandais autodidacte, Rien Poortvliet s’est fait connaître par ses aquarelles détaillées consacrées à la nature et aux animaux. Sa notoriété internationale vient surtout de sa collaboration avec Wil Huygen sur les deux tomes de la série Gnomes, devenue un classique de l’illustration jeunesse. Il a laissé une œuvre sensible et poétique qui continue de séduire un large public, célébrée aujourd’hui dans un musée qui lui est dédié.

Wil Huygen (1922-2009) Médecin et écrivain néerlandais, Wil Huygen est surtout connu pour sa collaboration avec l’illustrateur Rien Poortvliet sur la série Gnomes (1976). Alliant humour, fantaisie et précision pseudo-scientifique, ses textes décrivent la vie imaginaire des gnomes comme un véritable reportage ethnographique.

Traduites dans de nombreuses langues et vendues à des millions d’exemplaires, ses œuvres ont fait de lui une figure incontournable de la littérature jeunesse fantastique dans le monde entier.

Parution le 3 octobre 2025.

