Caroline Lamarche, Laurent Mauvignier et le Prix Nobel sur France Culture

Le Cours de l'Histoire, de Xavier Mauduit

Du lundi au vendredi de 9h à 10h

En direct des Rendez-vous de l’histoire à Blois

Vendredi 10 octobre :

Pages noires et légende dorée, l’histoire de France entre frictions et fiction

Avec trois auteurs de Vichy. Histoire d’une dictature (sous la direction de Laurent Joly, Tallandier, 2 octobre 2025) : Laurent Joly, directeur de recherche au CNRS, Raphaël Spina, professeur agrégé à l’IUT d’Aix-Marseille et Bénédicte Vergez-Chaignon, historienne, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de l’Occupation

Et deux auteurs de France Fictions (sous la direction de Yann Bouvier, Perrin et First éditions, 25 septembre 2025) : Yann Bouvier, professeur d'histoire et de géopolitique en lycée et chercheur associé au CMMC (Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine) et Sandrine Lemaire, historienne, professeur en classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Jean Jaurès à Reims, codirectrice du Groupe de recherche Achac

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Mardi 7 octobre :

Avec Johan Faerber et Lucile Commeaux

La Collision de Paul Gasnier (Gallimard)

Jacky d’Anthony Passeron (Grasset)

Jeudi 9 octobre :

Émission spéciale Prix Nobel de littérature coanimée avec Marie Sorbier : Avant l’annonce en direct, à 13h, du lauréat du Prix Nobel de littérature 2025, discussion sur les tendances, prescriptions, vœux et pronostics avec Clément Ribes, éditeur, co-fondateur de la maison d’édition Les Corps Conducteurs, et Sylvie Tanette, critique littéraire

13h La Rencontre

Mardi 7 octobre :

Avec Caroline Lamarche, écrivaine, pour son nouveau roman Le Bel Obscur (Seuil)

Jeudi 9 octobre :

Suite de l’émission spéciale Prix Nobel de littérature coanimée avec Marie Sorbier :

Discussion sur les coulisses du Prix Nobel de littérature - mode de scrutin, lobbying et évolutions possibles - avec William Marx, professeur au Collège de France et historien de la littérature, et Tiphaine Samoyault, directrice d’études à l’EHESS

Annonce en direct, à 13h, du lauréat du Prix Nobel de littérature 2025 et réactions de nos invités

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 6 octobre :

Laurent Mauvignier : mémoires ravivées

Avec Laurent Mauvignier pour La maison vide (Minuit)

Mardi 7 octobre :

Langues perdues, mémoires retrouvées, avec Nassera Tamer et Léonor de Récondo

Avec Léonor de Récondo pour Marcher dans tes pas (L'iconoclaste) et Nassera Tamer pour Allô la Place (Verdier)

Mercredi 8 octobre :

La surprise, mode d’emploi, avec Valérie Zénatti

Avec Valérie Zenatti pour La surprise (Flammarion)

Jeudi 9 octobre :

Écrire la schizophrénie : rencontre avec David Thomas

Émission présentée par Mathilde Wagman

Avec David Thomas pour Un frère (L'Olivier)

Vendredi 10 octobre :

Dans la bibliothèque de Blexbolex

Questions du Soir, de Quentin Lafay

Du lundi au vendredi de 18h à 19h30

18h20 Le Débat

Mardi 7 octobre :

7 octobre : comment mettre en récit un tel évènement ?

Avec Nathalie Azoulai, romancière, autrice de Toutes les vies de Théo aux éditions P.O.L, 2025 et Valérie Zenatti, romancière, autrice de Qui-vive aux éditions du Points, 2025

Jeudi 9 octobre :

Parle-t-on trop des masculinistes ?

Avec Pauline Gonthier, autrice de Parthenia, éditions Les Léonides et Florence Porcel, vulgarisatrice scientifique, autrice, actrice, chroniqueuse de radio et animatrice audiovisuelle française

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Code 93 de Olivier Norek

Adaptation et réalisation Mélanie Péclat

Un cadavre, émasculé, qui rouvre les yeux sur la table d'autopsie. Un portable qui se met à sonner dans le corps d'un jeune toxico, mort de brûlures inexplicables. Malgré quinze ans de terrain en Seine-Saint-Denis, Victor Coste, capitaine de police, se prépare au pire. Et que penser de ces lettres anonymes qui dessinent une première piste : celle d'un mystérieux dossier, le « Code 93 » ? Une piste qui, des cercles huppés parisiens aux quartiers déshérités, fera franchir à Coste les limites du périphérique, et de la raison...

Avec notamment Antoine Reinartz (Victor Coste), Younès Boucif (Sam), Clara Bretheau (Johanna de Ritter), Sébastien Chassagne (Lucas Soultier), Claire Dumas (Léa Marquant)

Lundi 06 octobre : 1/5 Bébé Coulibaly

On cherche une bagnole. Un cadavre de cette taille, ça se porte pas sur le dos. On cherche une camionnette, ou n’importe quoi d’assez grand pour y entrer ce mec.

Mardi 07 octobre : 2/5 Franck Samoy

A l’examen du squelette, c’est un homme. Brûlure thermique du quatrième degré. Réduction du volume et du poids du corps, rétractation des tissus, déchirures et fractures spontanées dues à la chaleur.

Mercredi 08 octobre : 3/5 Jordan Paulin

C’est le bordel à tous les étages. Quelqu’un - je sais pas si on peut appeler ça un collègue - a volé 5000 balles et trois cents grammes de coke ce week-end…

Jeudi 09 octobre : 4/5 Star

Le corps que vous allez voir est celui d’une toxicomane qui peut être votre fille, votre soeur. Si c’est elle, il aura certainement beaucoup changé, vieilli, puisqu’il aura été usé dans un mode de vie très marginal.

Vendredi 10 octobre : 5/5 Lucas Soultier

Deux bocaux de soixante-quinze centilitres de sang, trois de cinquante et quatre de vingt-cinq. Quatre litres exactement. Le corps en contient cinq, même si je compte le peu qui pourrait rester encore dans les veines et les organes, il manque quand même un litre.

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

De Béatrice Dalle

Lundi 6 octobre : Sur mon cou, extrait du Condamné à mort, Jean Genet

Lu par Abd al Malik

Mardi 7 octobre : Lettre d’adieu de Kurt Cobain (5 avril 1994)

Lu par Elodie Huber

Mercredi 8 octobre : Ballade des pendus, de François Villon

Lu par Abd al Malik

Jeudi 9 octobre : Libérez la bête, de Casey, de l’album éponyme Libérez la bête

Lu par Hélène Lausseur

Vendredi 10 octobre : Extrait de Tête d’or, de Paul Claudel

Lu par Elodie Huber

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Contes fantastiques de Théophile Gautier

Réalisation Sabine Zovighian / En collaboration avec Juliette Corroller

Rêves et sortilèges, fantômes et êtres surnaturels, passions amoureuses et angoisses existentielles : ces contes fantastiques de Théophile Gautier empruntent tout autant aux thèmes du romantisme qu’à l’obsession de l’auteur pour la superstition, l’irrationnel et la folie. Ainsi, alors que dans « La cafetière », un jeune homme fait un étrange rêve dans lequel il dans avec une femme à la beauté incomparable, et que, dans « Le pied de momie », une princesse égyptienne reprend vie, dans « Le Club des Hachichins », ce sont les effets surnaturels de la drogue qui déplient le temps et les espaces, dans « L’oreiller d’une jeune fille », c’est une petite fille qui s’en remet à son oreiller magique pour guider son existence, et « La morte amoureuse » est le récit d’un prêtre tombé sous le charme d’une belle courtisane morte depuis longtemps…

1/5 La cafetière

Et je sentis que, si jamais il m’arrivait d’aimer quelqu’un, ce serait elle. Je me précipitai hors du lit, d’où jusque-là je n’avais pu bouger, et je me dirigeai vers elle, conduit par quelque chose qui agissait en moi sans que je pusse m’en rendre compte.

2/5 Le pied de momie

Ha ! ha ! vous voulez le pied de la princesse Hermonthis, dit le marchand avec un ricanement étrange, en fixant sur moi ses yeux de hibou ; ha ! ha ! ha ! pour un serre-papiers ! idée originale, idée d’artiste.

3/5 Le Club des Hachichins

Avant cette révélation, on vous aurait dit qu’il existait à Paris en 1845, à cette époque d’agiotage et de chemins de fer, un ordre des hachichins [..], vous ne l’auriez pas cru, et cependant rien n’eût été plus vrai — selon l’habitude des choses invraisemblables.

4/5 L’oreiller d’une jeune fille

Si Ninette aimait bien les poupées, elle aimait encore plus les histoires, et surtout les contes de fées, qui sont peut-être les seules histoires vraies.

5/5 La morte amoureuse

Vous me demandez, frère, si j’ai aimé ; oui. — C’est une histoire singulière et terrible, et j’ose à peine remuer la cendre de ce souvenir.

Allons-y voir, de Patrick Boucheron

Le dimanche de 14h à 15h

Émission enregistrée en public aux Rendez-vous de l’histoire de Blois

Le roman national est-il un livre d’images ?

Avec Margot Renard et Adrien Genoudet

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

Retour d’Avignon

Ô nuit Ô mes yeux de Lamia Ziadé

Réalisation Christophe Hocké / Adaptation Marion Stoufflet / Responsable éditoriale Oriane Delacroix

Le Caire, métropole arabe et cosmopolite, ville de tous les possibles ! Nous sommes au début XXème siècle, en pleine effervescence artistique et politique. Littérature, poésie, et musique sont en plein épanouissement. La danse du ventre sort des salons et les cabarets prennent leur essor. Sur les bords du Nil, le cinéma est devenu chantant et la radio désormais nationale émet d’un bout à l’autre du pays et à travers tout le Levant ! Les chanteurs sont de véritables vedettes. Et le premier jeudi du mois, la vie se suspend ; sans distinction de classe, tous se pressent autour d’un poste de radio, une voix surgit des entrailles de la ville, jusqu’à l’extase. Oum Kalthoum chante en direct. Elle est adulée dans tout le Levant. Et puis il y a Asmahan dont on suit la trajectoire fulgurante. Elle est très jeune, elle est très belle, elle est sublime, et elle a une voix déchirante, une voix qui fait monter les larmes aux yeux…

Avec Hayet Darwich et Najib Oudghiri

