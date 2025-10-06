Belgique : découvrez la sélection des Espiègles 2025

Les Espiègles, prix littéraires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, distinguent chaque année des auteurs et autrices belges francophones dans les domaines de la littérature générale, de la jeunesse, de la bande dessinée, ainsi que des langues régionales (wallon, picard, gaumais, etc.). La sélection 2025 est désormais connue.
Les Espiègles 2025 seront remis au Théâtre royal du Parc, à Bruxelles, le lundi 24 novembre 2025 à 19h30.
Les prix décernés cette année sont : L’Espiègle de la première œuvre en littérature générale ; L’Espiègle de prose en langue française ; L’Espiègle du couronnement de carrière en littérature générale ; L’Espiègle de la première œuvre en littérature de jeunesse ; L’Espiègle de littérature de jeunesse ; L’Espiègle de la première œuvre en bande dessinée ; Le Prix Atomium – Fédération Wallonie-Bruxelles / Espiègle de la bande dessinée, attribué le 26 septembre lors du BD Comic Strip Festival à Romain Renard pour Revoir Comanche ; L’Espiègle du rayonnement des littératures belges à l’étranger (Prix Léo Beeckman) ; L’Espiègle de la première œuvre en langue régionale ; L’Espiègle de prose en langue régionale.
Paloma De Boismorel – La fin du sommeil (Éditions de l’Olivier)
Bénédicte Lotoko – Ça brille encore (Les Impressions Nouvelles)
Merlin Vervaet – Le groupe de l’Ouest lointain (Lansman)
Hubert Antoine – Les formes d’un soupir (Verticales)
Stéphane Lambert – L'apocalypse heureuse (Arléas)
Christophe Levaux – Baisse ton sourire (Do)
Ariane Le Fort – Quand les gens dorment (Onlit)
Philippe Marczewski – Un corps tropical (Inculte)
Giuseppe Santoliquido – L’été sans retour (Gallimard)
Catherine Le Goff – Chez Mémé (CFC)
Joanna Lorho – Le Hibou abasourdi (La Pastèque)
Emmanuelle Pirotte – Au bord du monde (L’École des loisirs)
Marie Colot – Mori : graines de géants dans les forêts urbaines d’Akira Miyawaki (CotCotCot)
Christelle Dabos – Nous (Gallimard Jeunesse)
Ludivine Joinnot – Des fourmis qui gigotent (L’Ail des ours)
L'Espiegle de la première œuvre en bande dessinée
Mathilde Ducrest – Fragile (Casterman)
Éléonore Marchal – Manger (Cambourakis)
Iason Saïtas – Regarde dans mes yeux je peux pas trouver mieux (CFC)
Fernand Dendoncker – Su m-n-étchelle
Didier Elias – Ogrione
Philippe Gillet – Alice
Jean Colot – Quand m’ prôse socenéye avou l’ powésîye dès scrîjeus namurwès tot-au long de l’anèye
Michelle Fourez – Deux petrix, eune agache, eune pâture (Audace)
Lorint Hendschel – Li Djoû qu’ Monsieû a rivnou
Jacques Warnier – On-z-a hapé Popol (Éditions de la province de Liège)
Les trois autres prix sont remis sans donner lieu à des finalistes.
Le palmarès 2024 des Prix Espiègles peut être consulté à cette adresse.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
