Belgique : découvrez la sélection des Espiègles 2025

Les Espiègles 2025 seront remis au Théâtre royal du Parc, à Bruxelles, le lundi 24 novembre 2025 à 19h30.

Les prix décernés cette année sont : L’Espiègle de la première œuvre en littérature générale ; L’Espiègle de prose en langue française ; L’Espiègle du couronnement de carrière en littérature générale ; L’Espiègle de la première œuvre en littérature de jeunesse ; L’Espiègle de littérature de jeunesse ; L’Espiègle de la première œuvre en bande dessinée ; Le Prix Atomium – Fédération Wallonie-Bruxelles / Espiègle de la bande dessinée, attribué le 26 septembre lors du BD Comic Strip Festival à Romain Renard pour Revoir Comanche ; L’Espiègle du rayonnement des littératures belges à l’étranger (Prix Léo Beeckman) ; L’Espiègle de la première œuvre en langue régionale ; L’Espiègle de prose en langue régionale.

Les Finalistes de l’édition 2025

L’Espiègle de la première œuvre en littérature générale

Paloma De Boismorel – La fin du sommeil (Éditions de l’Olivier)

Bénédicte Lotoko – Ça brille encore (Les Impressions Nouvelles)

Merlin Vervaet – Le groupe de l’Ouest lointain (Lansman)

L’Espiègle de prose en langue française

Hubert Antoine – Les formes d’un soupir (Verticales)

Stéphane Lambert – L'apocalypse heureuse (Arléas)

Christophe Levaux – Baisse ton sourire (Do)

Ariane Le Fort – Quand les gens dorment (Onlit)

Philippe Marczewski – Un corps tropical (Inculte)

Giuseppe Santoliquido – L’été sans retour (Gallimard)

L'Espiègle de la première œuvre en littérature jeunesse

Catherine Le Goff – Chez Mémé (CFC)

Joanna Lorho – Le Hibou abasourdi (La Pastèque)

Emmanuelle Pirotte – Au bord du monde (L’École des loisirs)

L'Espiegle de littérature jeunesse

Marie Colot – Mori : graines de géants dans les forêts urbaines d’Akira Miyawaki (CotCotCot)

Christelle Dabos – Nous (Gallimard Jeunesse)

Ludivine Joinnot – Des fourmis qui gigotent (L’Ail des ours)

L'Espiegle de la première œuvre en bande dessinée

Mathilde Ducrest – Fragile (Casterman)

Éléonore Marchal – Manger (Cambourakis)

Iason Saïtas – Regarde dans mes yeux je peux pas trouver mieux (CFC)

À LIRE — BD, graphisme, jeune création... Le palmarès complet du Prix Atomium 2025

L'Espiègle de la première œuvre en langue régionale

Fernand Dendoncker – Su m-n-étchelle

Didier Elias – Ogrione

Philippe Gillet – Alice

L'Espiègle de prose en langue régionale

Jean Colot – Quand m’ prôse socenéye avou l’ powésîye dès scrîjeus namurwès tot-au long de l’anèye

Michelle Fourez – Deux petrix, eune agache, eune pâture (Audace)

Lorint Hendschel – Li Djoû qu’ Monsieû a rivnou

Jacques Warnier – On-z-a hapé Popol (Éditions de la province de Liège)

Les trois autres prix sont remis sans donner lieu à des finalistes.

Le palmarès 2024 des Prix Espiègles peut être consulté à cette adresse.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com