La SGDL dévoile la seconde sélection du Prix Révélation d’automne

La Société des Gens de Lettres (SGDL) a annoncé la seconde sélection du Prix Révélation d’automne, doté de 4000 € grâce au legs d’André Dubreuil. Ce prix distingue chaque année l’auteur ou l’autrice d’un premier roman publié en langue française. La remise officielle aura lieu le 12 décembre à l’Hôtel de Massa, à Paris, lors d’une soirée ouverte au public sur réservation.
Le 06/10/2025 à 14:55 par Dépêche
Publié le :
06/10/2025 à 14:55
Cette nouvelle sélection met en lumière cinq écrivaines dont les ouvrages ont retenu l’attention du jury.
Sont en lice :
Lucie-Anne Belgy, Il pleut sur la parade (Gallimard)
Reine Bellivier, La Hideuse (Christian Bourgois)
Sophie Demange, Les Bouchères (L’Iconoclaste)
Marianne Gokalp, Une écorchure (Éditions du Canoë)
Julia Sintzen, Sporen (José Corti)
Ces cinq romans, parus chez des maisons d’édition aux lignes éditoriales variées, témoignent de la diversité et du dynamisme de la jeune création littéraire francophone. Le Prix Révélation d’automne entend ainsi soutenir des voix émergentes et originales, confirmant le rôle de la SGDL dans la valorisation des premiers ouvrages.
Le jury est composé d’auteurs membres de la Société des Gens de Lettres : Gérald Aubert, Ludmila Charles (lauréate 2021), Nicolas Grenier, Aram Kebabdjian et Marie Sellier. À leurs côtés siègent deux personnalités qualifiées issues du monde du livre : Angela Marra, de la Bibliothèque Robert Sabatier (Paris), et Natacha de la Simone, de la librairie L’Atelier (Paris).
Le Prix Révélation d’automne de la SGDL sera décerné le 12 décembre à l’Hôtel de Massa, siège historique de l’institution. La soirée, gratuite et ouverte sur réservation, permettra au public de rencontrer les autrices sélectionnées et les membres du jury. Les informations pratiques seront prochainement disponibles sur le site de la SGDL.
L'an dernier, la récompense était revenue à Virginia Tangvald pour son premier roman Les Enfants du large, publié aux éditions JC Lattès.
Crédits illustration : SGDL
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
