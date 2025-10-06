Après l'école : le salon pour les enfants et les parents (et les autres)

Organisé par la Mairie du 15e arrondissement et l'Association Poésie et Chansons Sorbonne, le salon est placé sous la direction artistique de Matthias Vincenot et se déroule en partenariat avec la librairie L'Embellie. L’auteur de Ce n’est qu’une histoire de minutes et de vent (Unicité, 2022) promettait l'an dernier, pour la première édition, « un Salon qui s’adresse à tout le monde ».

Une programmation pour toutes les générations

Pour les enfants, seront présents Elizabeth Barfety, Véronique Cauchy, Charles Falque Pierrotin, Sylvia Floriane, Élodie Fondacci, Sabrina Inghilterra, Corinne Jahier (avec Ludyvine Laforme), Fanny Joly, Anne-Claire Lévêque, Sylvie de Mathuisieulx, Clotilde Perrin et Sylvain Zorzin.

À LIRE — Blois met la bande dessinée à l'honneur avec le 42e bd BOUM

Pour les parents (et pour les autres) : Julie Ackerer, Nora Bussigny, Sarah Bussy (sous réserve), Grégoire Colard, Paul Dédieu, Sophie Forte, Clara Georges, Maud Hofmann, Marine Jacquemin (sous réserve), Christophe Kerrero, Guy Konopnicki, Murielle Magellan, François Morel, Matthieu Niango, Laurence Pieau, Laura Poggioli, Bruno de Stabenrath, Esther Teillard et Frédéric Zeitoun.

Et pour toutes les générations : Albert Algoud, Claude Clément, Muriel Denis et Nathalie Léger-Cresson.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com