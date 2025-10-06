Après l'école : le salon pour les enfants et les parents (et les autres)

Le lundi 13 octobre 2025 de 15h30 à 19h30, dans la salle de la bibliothèque Vaugirard (154 rue Lecourbe, Paris 15e), se tiendra la deuxième édition du salon du livre « Après l'école ». À chaque table, un auteur jeunesse sera installé à côté d’un auteur pour les adultes — une belle occasion de faire des découvertes pour petits et grands.
Organisé par la Mairie du 15e arrondissement et l'Association Poésie et Chansons Sorbonne, le salon est placé sous la direction artistique de Matthias Vincenot et se déroule en partenariat avec la librairie L'Embellie. L’auteur de Ce n’est qu’une histoire de minutes et de vent (Unicité, 2022) promettait l'an dernier, pour la première édition, « un Salon qui s’adresse à tout le monde ».
Pour les enfants, seront présents Elizabeth Barfety, Véronique Cauchy, Charles Falque Pierrotin, Sylvia Floriane, Élodie Fondacci, Sabrina Inghilterra, Corinne Jahier (avec Ludyvine Laforme), Fanny Joly, Anne-Claire Lévêque, Sylvie de Mathuisieulx, Clotilde Perrin et Sylvain Zorzin.
Pour les parents (et pour les autres) : Julie Ackerer, Nora Bussigny, Sarah Bussy (sous réserve), Grégoire Colard, Paul Dédieu, Sophie Forte, Clara Georges, Maud Hofmann, Marine Jacquemin (sous réserve), Christophe Kerrero, Guy Konopnicki, Murielle Magellan, François Morel, Matthieu Niango, Laurence Pieau, Laura Poggioli, Bruno de Stabenrath, Esther Teillard et Frédéric Zeitoun.
Et pour toutes les générations : Albert Algoud, Claude Clément, Muriel Denis et Nathalie Léger-Cresson.
