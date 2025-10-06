Partout le même ciel, de Hajar Bali : une jeunesse affamée de liberté

C’est ce que pensent Wafa et Adel, ils sont jeunes, ils sont amoureux, rêvent de partir vivre au Canada pour ne pas vivre la vie de leurs parents et se sauver de la pesanteur de la société algérienne. Mais Adel n’a pas d’argent, alors ils décident de voler une vieille dame après l’avoir bâillonnée et laissée seule dans sa chambre.

Pris de remords, ils vont vérifier qu’elle n’est pas morte, ils tombent sur le fils de la victime en plein questionnement mystique et qui se donne pour mission de sauver le jeune couple, une amitié profonde et riche va naître de cette rencontre.

Hajar Bali dépeint avec acuité la société algérienne actuelle, ses tabous, ses lois morales, ses espérances et ses révoltes. Car le fils, Slim, ancien prof de philo en pleine crise existentielle, va ouvrir la conscience des deux amoureux, ils vont former un trio inséparable dans le lequel chacun va évoluer, grandir et s’émanciper. Roman construit de multiples histoires où les trois personnages prennent la parole à tour de rôle.

D’abord les amoureux, Wafa, jeune fille intelligente, indépendante qui rêve d’un avenir professionnel dans une société où la femme doit encore obéissance à l’homme. Peu à peu elle va grâce aux lectures de Slim, s’éprendre de la philosophie et entrevoir une carrière d’universitaire.

Adel, lui doit solder son histoire avec son père, s’occuper de son jeune frère, il va prendre part aux grandes manifestations pacifiques de 2019 contre un pouvoir corrompu, souhaite une société où chacun pourra vivre selon ses aspirations.

Slim est sans doute le plus complexe des personnages, en pleine crise d’identité, il a abandonné son poste de professeur de philosophie pour se tourner vers la religion, Slim écrit dans un cahier ses doutes, ses découvertes, ses engagements, ses impressions sur ses deux amis et ses sentiments envers Wafa.

Au fur et à mesure de ses avancées intellectuelles, Slim découvre que transcender Dieu c’est se trouver et la religion est une superstition truffée de rituels. Personnage torturé en quête de vérité et d’absolu, Slim trouvera ses réponses dans une liaison éphémère et passionnée avec une femme mariée.

Ce trio n’est pas un nouveau Jules et Jim, ce n’est pas un triangle amoureux, même si Slim est Wafa se sentent attirés. Ce trio est une relation faite de fascination, de rejet, d’admiration, d’attraction, une véritable et sincère histoire d’amitié passionnée.

Roman ancré dans le temps et ses problématiques, trajectoire d’amoureux qui ne veulent pas rentrer dans un moule et qui malheureusement y seront contraints, raison contre mensonge d’état et religieux, ces trois amis nous font vivre la résignation teintée d’espérance de la jeunesse algérienne.

Souffle ici un vent de révolte dans ses pages, ressuscite l’envie de liberté, de se défaire du conformisme, d’une société corsetée. Roman générationnel, photographie d’une jeunesse qui ne se reconnaît plus dans le schéma des anciennes générations, les manifestations de 2009 ont entamé lentement un changement de société, Hajar Bali nous encourage par son écriture à le suivre de près.

Par Christian Dorsan

