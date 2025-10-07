Necronomickey ou la folie créatrice de Foerster, à la rencontre de Lovecraft

La carrière d’un journaliste dans l’édition se résume facilement à quelques faits d’armes. Se ridiculiser devant Enki Bilal en lui affirmant que le football est un sport de pousse-citrouilles et que ses amateurs sont des moutons de Panurge. Fait.

Faire passer un entretien d’embauche, lors d’un vernissage de Salammbô, pour le poste de veilleur de nuit d’une galerie, à un Philippe Druillet hilare. Et le retrouver quelques années plus tard pour une autre exposition, le soir même des attentats du 13 novembre 2015. Fait.

En matière de noir et blanc, rencontrer Franquin pour ses Idées noires, après m’être épuisé d’admiration sur Gaston Lagaffe aurait été un accomplissement. Mais je l’ai raté. De peu. J’avais déjà manqué Hugo Pratt et son merveilleux Corto Maltese. Par procuration, j’ai fini par vivre ce rêve. Mais que la Mort m’agace, parfois !

L'homme qui a vu l'humanité en grand

Reste alors Philippe Foerster, découvert quelques mois avant d’ouvrir pour la première fois Les Éthiopiques de Pratt. Passer de Cush et Corto aux abominations clownesques du Belge, le choc fut violent. Comme l’écrit David Camus dans sa préface : « C'est là que réside tout le génie de Philippe Foerster. Dans sa capacité à faire coexister licorne kawaii, magie noire et peur bleue - un mélange aussi absurde qu'effrayant - et à nous faire comprendre que le plus grand effroi naît souvent d'un détail familier qui, soudain, déraille - et croyez-moi, ça va dérailler. ».

L’exercice de chroniqueur devient plus périlleux encore que ce même David Camus a signé une traduction des oeuvres de Lovecraft, et que Foerster s’inscrit dans le sillage de l’Américain, aux dieux puissants. Mais avec le prisme d’un rire sardonique et furieux, qui se joue des Grands Anciens pour railler nos Petites Modernités.

Le dessin de Foerster incarne à lui seul un poème fracturé : un vitrail monochrome jeté au sol, dont les figures et protagonistes se relèveraient tout fissurés pour reprendre leur place. Les brisures que nous portons en nous, Foerster les incarne sur des faciès en bataille, frustres et caricaturaux. Ce que nous sommes à l’intérieur, invisible, son trait l’expose au fil des pages.

Peut-être l’humanité n’est-elle pas si mal dégrossie ni triviale. Peut-être. Peut-être pas. Et c’est ici que s’immisce l’horreur : chaque planche devenue miroir, nous renvoyant l’image de nos pires bassesses, à l’instar de Dorian Gray voyant son portrait s’avilir. Face à l’évidence, comment s’échapper ? Rire. Rire. Rire encore. Et plus fort.

Ou balancer la bande dessinée d’un geste rageur, pour renvoyer à l’oubli la vérité ainsi balancée. Chose amusante : les monstres de Foerster sont tellement bien esquissés. Comme s’ils méritaient plus de douceur que ces pauvres frères humains qui après, ou avant nous, vivront.

Le schéma narratif lui-même puise aux plus anciennes sources : un narrateur, Nyrlapoupeth, qui conte ces saynètes délirantes. L’extravagance ne connaît pas de limites chez Foerster : d’un infime détail, il bascule dans l’irréel, et nous embarque une fois de plus dans ces histoires reposant sur une Sainte Trinité : folie, horreur et noirceur.

Si d’ordinaire, le parti pris de l’humour noir glaçant apporte cette respiration indispensable – personne ne lit une BD de Foerster sans, une fois au moins, la refermer pour souffler – c’est ici la parodie qui tient lieu de répis. L’humour, dernier rempart, dont on espère qu'il empêchera la vague de nous emporter...

D'ailleurs, avec tout ça, j'en oublierais de citer le titre : Necronomickey, le livre mille fois maudit par les hommes. « Avec le Nécronomickey, Foerster nous offre bien plus qu'un pastiche: il nous tend la clé d'un univers où l'on frémit de plaisir avant de pleurer de terreur », poursuit la préface de David Camus. Comment échapper au plaisir de ces saveurs monstrueuses…

Soyez béni, Philippe. Et qu'on vous trouve une suite avec vue dans le meilleur hôtel de R'lyeh. Cthulhu, Azathoth, Yog-Sothoth et leurs copains vous le doivent bien.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com