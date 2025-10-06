À Pau, François Bayrou fait une place à l'Ukraine et à Boualem Sansal

« Renaître, parce que dans le moment que vit le monde où on a l’impression qu’un très grand nombre de cycles se ferment et donc vont se rouvrir », a expliqué François Bayrou, ex-Premier ministre et maire de Pau, soulignant l’idée que les crises, personnelles ou collectives, peuvent être suivies d’un renouveau. Le président de la Communauté d’Agglomération voit dans ce thème une manière d’interroger les capacités humaines à surmonter les épreuves et à se réinventer.

Philippe Lapousterle a précisé que le sujet avait été longuement mûri : « On travaille sur ce thème depuis longtemps avec beaucoup d’interlocuteurs : des philosophes, sociologues, scientifiques, généticiens, éthiciens... » Selon lui, « c’est un sujet à la fois personnel et qui intéresse la société tout entière : nos aventures individuelles et nos destins collectifs ».

La transformation de nos sociétés

Pour le commissaire de la manifestation, cette édition aborde une question universelle et contemporaine : « Renaître c’est une idée nouvelle ici, en Occident […] Est-ce que le monde va avoir l’opportunité de vivre une deuxième vie ? C’est un bouleversement inouï cette idée de renaître. » Il observe que cette notion a évolué dans son sens et sa portée : « Maintenant à 40 ans, on se dit est-ce que je vais changer de vie ? […] avant on mourrait. On assiste à une transformation jamais vue dans l’humanité. »

François Bayrou relie également cette thématique à une question sociale et démocratique : celle de l’égalité des chances. « Ce thème est étroitement lié à une grande question démocratique et sociale : celle de la malédiction chez nous en France particulièrement qui s’attache au fait d’être condamné à une vie parce qu’on n’est pas né dans le bon milieu. […] Vous pouvez toujours recommencer votre vie. » Pour lui, la possibilité de renaître est indissociable d’une société qui offre à chacun une « deuxième, voire une troisième chance ».

Échanges et pensée

En attendant le dévoilement des invités prévu dans les deux semaines à venir, François Bayrou a annoncé la présence de deux « événements dans l’événement » : l’un consacré à l’Ukraine, l’autre à l’écrivain Boualem Sansal. Fidèles à l’esprit du festival, ces rencontres mettront en perspective les grands enjeux contemporains par le prisme de la pensée et du dialogue intellectuel.

À LIRE - Blois met la bande dessinée à l'honneur avec le 42e bd BOUM

Créées en 2014, les Rencontres Littéraires Les Idées mènent le Monde rassemblent chaque année au Palais Beaumont un large public autour d’un thème unique. Philosophes, écrivains, scientifiques et journalistes y échangent dans un esprit d’ouverture et de partage. L’événement, gratuit et organisé par la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, attire environ 30.000 visiteurs chaque année.

Depuis la première édition consacrée au Bonheur, les thèmes ont exploré tour à tour L’Enfance, Le Progrès, Demain un autre Monde ?, Reconstruire, se reconstruire ou encore Nos raisons d’espérer. En 2025, c’est donc autour de Renaître que les participants seront invités à penser, discuter et rêver l’avenir.

Crédits photo : Jacques Barbary - Pexels

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com