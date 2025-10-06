Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Toujours soucieux du peuple, le Prix Eugène Dabit se renomme

Récompense historique dans le paysage littéraire français, décernée depuis 1931, le Prix Eugène Dabit change de nom, tout en gardant la référence à l'auteur phare de la littérature prolétarienne, son premier lauréat. Pour s'affranchir des récupérations et détournements sémantiques, il devient le Prix Eugène Dabit — Le peuple et le style.

Le 06/10/2025 à 15:25 par Antoine Oury

| 3 Partages

Publié le :

06/10/2025 à 15:25

Antoine Oury

3

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Longtemps désignée comme le « Prix populiste », la distinction s'était éloignée de ce terme depuis quelques années déjà, en se présentant plus simplement comme le Prix Eugène Dabit. 

Au moment de sa création, en 1931 par la poétesse Antonine Coullet-Tessier, il saluait alors une œuvre romanesque qui « préfère les gens du peuple comme personnages et les milieux populaires comme décors à condition qu'il s'en dégage une authentique humanité ».

L'adjectif « populiste » recouvrait alors cet intérêt, mais le terme a pris une connotation péjorative ces dernières années. Le jury de la récompense pointe ainsi « des manipulations sémantiques qui ont détourné le sens du mot “populisme”, servant à déconsidérer des adversaires politiques accusés d’exploiter la supposée stupidité du peuple ».

En conséquence, ce même jury a choisi de renommer la distinction Prix Eugène Dabit — Le peuple et le style, afin de renoncer « explicitement à la référence populiste, mais sans renier l’héritage dont il est porteur et dont témoigne son palmarès ».

Deux principales raisons ont poussé le jury à « sauter le pas », aboutissement d’une réflexion de longue date : l’inexistence dans la création littéraire contemporaine d’un courant se réclamant du populisme et le brouillage de sens qu’entraîne la référence à cette notion pour identifier correctement le prix dans le paysage littéraire actuel.

 

– Le jury du Prix Eugène Dabit — Le peuple et le style

Le jury de la récompense, présidé par Hugo Boris, réunit Julie Bacques, Julie Bonnie, Natacha Boussaa Patrick Braouezec, Dominique Fabre, Hervé Hamon, Philippe Haumont, Claire Le Guellaff, Michel Quint et Samira Sedira. 

Le Prix Eugène Dabit —Le peuple et le style récompensera, pour ses prochaines éditions, « des romans francophones reflétant la pluralité des vécus populaires, portant la dignité des voix invisibilisées, privilégiant la créativité stylistique et décortiquant les structures d’inégalités ».

À LIRE - Mathilde Beaussault remporte le Prix littéraire Louis-Guilloux 2025

Au cours de son histoire, il a salué les œuvres de Henri Troyat (1935), Jean-Paul Sartre (1940), René Fallet (1950), Christiane Rochefort (1961), Didier Daeninckx (1990), Denis Tillinac (1993), Daniel Picouly (2001), Marie Roouanet (2002), Samuel Benchetrit (2009), Natacha Boussaa (2010), Joseph Ponthus (2019) ou encore Sorj Chalandon (2024).

L'année dernière, le prix revenait à Clémentine Mélois pour son livre Alors c'est bien (Gallimard).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Photographie : Prix Eugène Dabit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DOSSIER - Le Prix Eugène Dabit

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Belgique : découvrez la sélection des Espiègles 2025

Les Espiègles, prix littéraires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, distinguent chaque année des auteurs et autrices belges francophones dans les domaines de la littérature générale, de la jeunesse, de la bande dessinée, ainsi que des langues régionales (wallon, picard, gaumais, etc.). La sélection 2025 est désormais connue.

06/10/2025, 16:00

ActuaLitté

La SGDL dévoile la seconde sélection du Prix Révélation d’automne

La Société des Gens de Lettres (SGDL) a annoncé la seconde sélection du Prix Révélation d’automne, doté de 4000 € grâce au legs d’André Dubreuil. Ce prix distingue chaque année l’auteur ou l’autrice d’un premier roman publié en langue française. La remise officielle aura lieu le 12 décembre à l’Hôtel de Massa, à Paris, lors d’une soirée ouverte au public sur réservation.

06/10/2025, 14:55

ActuaLitté

Prix des Deux Magots 2025 : Joseph Incardona lauréat pour Le monde est fatigué

Le lundi 23 septembre 2025, sous la présidence d’Étienne de Montety, le jury du Prix des Deux Magots s’était réuni afin de désigner les finalistes de la 92e édition de cette prestigieuse distinction littéraire. Ce lundi 6 octobre, le verdict est tombé : Joseph Incardona remporte le prix pour son roman Le monde est fatigué, publié aux éditions Finitudes.

06/10/2025, 12:50

ActuaLitté

La Fondation Robert de Sorbon créé son prix littéraire, doté de 10 000 €

En janvier 2026, la Fondation Robert de Sorbon inaugurera un prix littéraire à vocation européenne, doté de 10.000 €. Convaincue que la fiction détient le pouvoir d’élargir nos consciences et de projeter nos imaginaires vers l’avenir, la Fondation souhaite, à travers ce prix, faire entendre les grandes voix littéraires de l’Europe contemporaine, à l’heure où le monde se reconfigure.

06/10/2025, 12:16

ActuaLitté

Le Salon du Livre Jeunesse de Lomé revient du 16 au 18 octobre 2025

Le Salon du Livre Jeunesse de Lomé revient pour sa 2e édition du 16 au 18 octobre 2025 à l’Institut Français du Togo. Organisé par l’Association Lire au Togo, le SALIJEL 2025 mettra à l’honneur le livre jeunesse et la coopération culturelle en Afrique de l’Ouest, à travers un programme mêlant rencontres, formations, ateliers et expositions. Ce rendez-vous entend consolider son rôle moteur dans la structuration de l’industrie du livre jeunesse et la promotion de la lecture auprès des jeunes publics.

06/10/2025, 12:12

ActuaLitté

Cinq albums en lice pour le Prix Ouest-France/Quai des Bulles 2025

Le festival Quai des Bulles et le journal Ouest-France ont dévoilé les cinq bandes dessinées finalistes de leur prix commun. Le jury des lecteurs, réuni à Rennes le 27 septembre, a sélectionné ces œuvres parmi dix albums présélectionnés. Le lauréat ou la lauréate sera annoncé le 25 octobre, lors du festival Quai des Bulles à Saint-Malo. Le prix, doté de 2000 €, s’accompagne d’une campagne de promotion dans les pages de Ouest-France.

06/10/2025, 11:45

ActuaLitté

Le Prix Étoiles Bleues 2025 a dévoilé ses premiers lauréats

Destiné à célébrer la littérature maritime sous toutes ses formes, le prix littéraire Étoiles Bleues a été remis le 30 septembre à Paris en présence du jury, présidé par l’écrivain et éditeur Christophe Agnus. Cinq catégories et un coup de cœur Outre-mer ont distingué des œuvres évoquant l’océan, tandis qu’un concours de poésie Haïku a rassemblé des centaines de participants à travers la France et les territoires d’Outre-mer.

06/10/2025, 10:49

ActuaLitté

Paul Giro remporte le Grand Prix de la Critique littéraire 2025

Le Grand Prix de la Critique littéraire 2025 est remis à Paul Giro pour Joe Bousquet, d’une mort l’autre – Mourir ! (1897-1918), nous apprennent les Éditions Claire Paulhan, qui ont publié l'ouvrage. Refondé en 2000 par l’écrivain et poète Jean-Luc Favre, alors trésorier du Pen Club français, partenaire du prix, le Grand Prix de la Critique littéraire est attribué chaque année à l’auteur d’un essai littéraire publié dans l’année.

06/10/2025, 10:42

ActuaLitté

Agnès Michaux reçoit le Prix Sade 2025 pour Huysmans vivant

Le jury du Prix Sade s’est réuni ce samedi 4 octobre 2025 à la Galerie Suzanne Tarasiève Lucas) afin de délibérer une dernière fois. Il ainsi attribué la récompense à Agnès Michaux pour Huysmans Vivant (Le Cherche-Midi).

05/10/2025, 15:46

ActuaLitté

Georgy Urushadze, de Moscou à l’exil : le courage d’un éditeur

L’Association of American Publishers (AAP) a décerné son prestigieux International Freedom to Publish Award 2025 à la maison d’édition Freedom Letters. Fondée par le journaliste et éditeur Georgy Urushadze, cette structure indépendante publie des textes en russe et en ukrainien interdits en Russie, donnant voix à des auteurs persécutés ou réduits au silence.

04/10/2025, 09:54

ActuaLitté

Prix ACBD Jeunesse 2025 : cinq albums en compétition

Le comité de sélection du Prix Jeunesse de la Critique ACBD s’est réuni et a dévoilé la liste des cinq albums en lice pour l’édition 2025. Les adhérents de l’association sont désormais appelés à voter afin de désigner le lauréat du Prix ACBD Jeunesse 2025, qui prendra la relève du Voyage d’ours-lune de Ho (Rue de Sèvres / Le Renard doré), sacré en 2024.

03/10/2025, 17:46

ActuaLitté

Les 10 ouvrages sélectionnés pour le Prix du livre Les Visionnaires 2026

kCréé en 2022, le Prix du Livre Les Visionnaires a pour ambition de mettre en lumière et de récompenser chaque année une œuvre de fiction qui propose une vision singulière de notre époque et explore les questionnements actuels sur le sens de notre présent ainsi que sur les horizons possibles de notre avenir.

03/10/2025, 15:24

ActuaLitté

Mathilde Beaussault remporte le Prix littéraire Louis-Guilloux 2025

Le Prix littéraire Louis-Guilloux 2025 a été attribué à Mathilde Beaussault pour son premier roman Les Saules, publié en janvier 2025 aux éditions du Seuil. Déjà couronné par le Grand prix de littérature policière, l’ouvrage a su séduire le jury citoyen de ce prix décerné par le conseil départemental des Côtes-d’Armor.

03/10/2025, 12:23

ActuaLitté

Découvrez la sélection 2025 des Pépites du Salon du livre et de la presse jeunesse

Les Pépites du Salon du livre et de la presse jeunesse distinguent chaque année le meilleur de la création pour la jeunesse. Cette sélection met en lumière autrices, auteurs et illustrateurs qui contribuent au rayonnement du secteur. Tous les genres y sont représentés : fictions pour juniors et ados, livres illustrés, bandes dessinées.

03/10/2025, 12:22

ActuaLitté

La sélection du Prix BD Fnac France Inter 2026 est connue

Pour la huitième année consécutive, la Fnac et France Inter, première radio de France, unissent leurs forces pour remettre le Prix BD Fnac France Inter. Cette récompense met en avant le neuvième art et entend en faire découvrir toute la richesse et la diversité au grand public.

03/10/2025, 11:45

ActuaLitté

Sophie de Baere lauréate du Prix des lecteurs de la Ville de Brive 2025

Le Prix des lecteurs de la Ville de Brive a été attribué cette année à Sophie de Baere pour son roman Le secret des mères, publié aux éditions JC Lattès.

02/10/2025, 17:38

ActuaLitté

La première sélection du Grand Prix de l'Académie Française 2025

Réunie le jeudi 2 octobre 2025, la Commission du Grand Prix du Roman de l’Académie française a dévoilé sa première sélection. Le lauréat sera proclamé le 30 octobre. Parmi les ouvrages retenus, on note la présence d’Emmanuel Carrère avec Kolkhoze, un récit où il évoque sa mère, Hélène Carrère d’Encausse, ancienne secrétaire perpétuelle de l’Académie française, lui dont le talent littéraire n’est plus à démontrer.

02/10/2025, 17:02

ActuaLitté

Les cinq ouvrages finalistes du prix Hors Concours 2025

La remise officielle du prix est prévue le 25 novembre à la Maison de la Poésie. L'événement marquera la clôture de la saison des distinctions littéraires, en mettant particulièrement en lumière la richesse et la vitalité de l’édition indépendante.

02/10/2025, 15:23

ActuaLitté

Les inscriptions aux Galons de la BD 2026 sont ouvertes

Les inscriptions à la sixième édition des « Galons de la BD », prix de bande dessinée organisé par le ministère des Armées, se sont ouverts ce 30 septembre 2025. Trois distinctions viendront récompenser des ouvrages explorant le fait militaire, les enjeux de défense ou encore l’histoire des armées françaises.

02/10/2025, 14:34

ActuaLitté

Prix des lecteurs en grands caractères : chacun peut participer !

Le Prix des lecteurs de livres en grands caractères est une initiative portée par l’Association des Amis des Grands Caractères, en partenariat avec la Librairie des Grands Caractères. Il vise à valoriser la qualité éditoriale des ouvrages publiés en grands caractères, à faire entendre la voix des lecteurs concernés, et à rendre plus visible une édition encore trop méconnue.

02/10/2025, 12:10

ActuaLitté

Alice Ourghanlian remporte le prix Révélation livre jeunesse 2025

Créée en partenariat avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Révélation Livre jeunesse de l’ADAGP met en lumière le travail de jeunes créateurs et auteurs de la scène française. Elle s’adresse aux artistes travaillant ou résidant en France, ayant publié au maximum trois albums à compte d’éditeur, dont au moins un paru entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025.

02/10/2025, 12:09

ActuaLitté

Prix littéraire Les Inrockuptibles : découvrez les finalistes 2025

Lancé en 2020, en plein cœur de la pandémie et du confinement, le Prix littéraire Les Inrockuptibles s'est donné pour vocation de prolonger le travail critique de la rédaction, tout en soutenant des ouvrages susceptibles de passer inaperçus dans un contexte particulièrement difficile pour la librairie et l’édition. 

02/10/2025, 11:35

ActuaLitté

Top départ du Prix littéraire des lycéens d'Île-de-France 2025-2026

La rentrée littéraire ne concerne pas que les écrivains et leurs lecteurs assidus. En Île-de-France, les lycéens aussi ont droit à leur grand rendez-vous littéraire. Comme chaque année, près de 1 000 élèves vont se plonger dans les pages de romans, de recueils de poésie et de bandes dessinées pour élire leurs coups de cœur dans le cadre du Prix littéraire des lycéens, organisé par la Région Île-de-France.

02/10/2025, 10:56

ActuaLitté

Les Rendez-vous de l’histoire 2025 : le palmarès complet des prix littéraires à Blois

Le festival blésois dévoile ses lauréats 2025. Recherche historique, essai, roman, bande dessinée, polar et jeunesse : sept distinctions rythmeront le week-end, avec des remises réparties entre la Halle aux Grains, la Bibliothèque Abbé-Grégoire, le Conseil départemental et le Château royal de Blois. 

01/10/2025, 18:05

ActuaLitté

Lancement du Prix du Livre Jeunesse africaine 2025 : une dynamique panafricaine

À Nairobi, le 24 septembre dernier, Maua Books, marque jeunesse d’eKitabu, a inauguré le Prix de l’édition jeunesse africaine lors de la Foire internationale du livre. Ce nouveau prix consacre l’excellence de l’édition jeunesse francophone en Afrique tout en créant des passerelles inédites avec les mondes éditoriaux anglophones.

01/10/2025, 15:34

ActuaLitté

Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus

Le jury du Prix du Premier Roman et du Prix du Premier Roman Étranger s’est réuni hier soir au restaurant chez Francis, afin d'établir sa deuxième sélection. La remise des récompenses littéraires aura lieu le 21 octobre.

01/10/2025, 11:46

ActuaLitté

Voyage voyage de Victor Pouchet remporte le Prix Littéraire Maison Rouge 2025

Pour cette édition 2025, le Prix Littéraire Maison Rouge a été attribué à Victor Pouchet pour son œuvre Voyage voyage (Gallimard). La récompense entend saluer le talent d’un auteur, sans restriction de genre littéraire (roman, essai, livre d’art). Les critères de sélection sont basés sur l’audace, l’originalité et la créativité des œuvres publiées depuis janvier ou à paraître pour la rentrée littéraire d’automne.

01/10/2025, 11:02

ActuaLitté

Prix de la Page 111 : la première sélection de l’édition 2025 dévoilée

Le jury du Prix de la Page 111 a dévoilé la première sélection de son édition 2025, après lecture des pages 111 de la rentrée littéraire française et francophone. La délibération finale et la remise du prix auront lieu le mercredi 12 novembre, à la Péniche Anako (Paris 19e), lors d’une soirée ouverte au public.

01/10/2025, 10:55

ActuaLitté

Laura Vazquez lauréate du Prix Blù Jean-Marc Roberts 2025

Pour sa neuvième édition, le jury du Prix Blù Jean-Marc Roberts a récompensé Laura Vazquez pour son roman Les forces, publié aux Éditions du Sous-Sol. Doté de 5000 €, ce prix littéraire de découverte, créé en 2017 en hommage à l'écrivain et éditeur Jean-Marc Roberts, distingue chaque année un deuxième ou troisième livre. 

01/10/2025, 10:10

ActuaLitté

Poésie : les lauréats du Prix Alain Bosquet 2025

Le mercredi 17 septembre à Paris, le Prix Alain Bosquet a récompensé le Français Henri Droguet pour Petits arrangements avec les mots et la Portugaise Raquel Nobre Guerra pour Division de la joie, traduit du portugais par João Viegas. La remise a eu lieu dans les salons des éditions Gallimard, en présence du jury présidé par Isabelle Gallimard.

30/09/2025, 18:33

ActuaLitté

Les deuxièmes sélections du Prix Femina 2025, la première sélection des essais

Créé en 1904 et porté dès l’origine par un jury exclusivement féminin, le Prix Femina est né en réaction à la perception de misogynie entourant le jury du Goncourt. Fidèle à cette identité, il a révélé ses listes réduites pour l’édition 2025. La proclamation des lauréats aura lieu le 3 novembre 2025 à 13 heures, lors d’une cérémonie au Musée Carnavalet.

30/09/2025, 18:25

ActuaLitté

Simon François remporte le Prix Découverte Claude Mesplède 2025

Le cinquième Prix Découverte Claude Mesplède 2025 a été attribué à Simon François pour son roman La proie et la meute, publié aux éditions du Masque. Ce prix distingue chaque année un auteur émergent, dans l’esprit du travail passionné de Claude Mesplède, infatigable passeur et défenseur de nouveaux talents.

30/09/2025, 15:56

ActuaLitté

Prix littéraire des Écrivains de marine : la 3ᵉ édition dévoile sa première sélection

La 3ᵉ édition du Prix littéraire des Écrivains de marine, doté de 10.000 € par la maison Sisley, poursuit sa route. Ce prix, qui célèbre les romans en lien avec la mer, l’aventure et l’ailleurs, sera attribué fin novembre 2025 lors d’un déjeuner au siège de Sisley, avenue de Friedland à Paris, en présence de la presse.

30/09/2025, 11:47

ActuaLitté

Emmanuel Flesch remporte le prix Georges Brassens 2025

Pour sa 20e édition, le Prix Georges Brassens a été attribué ce lundi 15 septembre 2025 à Emmanuel Flesch pour son roman Quitter Berlioz paru aux Éditions Calmann-Lévy. Il a remporté le prix au quatrième tour de scrutin, au terme de délibérations « animées ».

29/09/2025, 16:19

ActuaLitté

Victor Hugo inspire le Prix François Mauriac 2025, remis à Philippe Raynaud

Le Prix François Mauriac 2025 a été attribué à Philippe Raynaud pour son essai Victor Hugo. La révolution romantique de la liberté (Gallimard, coll. L’esprit de la cité, 2024). La remise du prix aura lieu le vendredi 3 octobre 2025 à Malagar, en présence du jury présidé par Jean-Noël Jeanneney et d’Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.

29/09/2025, 16:02

ActuaLitté

Formula Bula récompense Lucie Morel pour son album Toc toc

Le festival Formula Bula a attribué le Prix Prima Bula 2025 à Toc toc de Lucie Morel, publié aux éditions Même pas mal. La distinction a été remise lors de la soirée d’ouverture de la 13ᵉ édition du festival, soulignant l’engagement de la manifestation en faveur des jeunes talents et de la bande dessinée indépendante.

29/09/2025, 14:09

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.