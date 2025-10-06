Toujours soucieux du peuple, le Prix Eugène Dabit se renomme

Longtemps désignée comme le « Prix populiste », la distinction s'était éloignée de ce terme depuis quelques années déjà, en se présentant plus simplement comme le Prix Eugène Dabit.

Au moment de sa création, en 1931 par la poétesse Antonine Coullet-Tessier, il saluait alors une œuvre romanesque qui « préfère les gens du peuple comme personnages et les milieux populaires comme décors à condition qu'il s'en dégage une authentique humanité ».

L'adjectif « populiste » recouvrait alors cet intérêt, mais le terme a pris une connotation péjorative ces dernières années. Le jury de la récompense pointe ainsi « des manipulations sémantiques qui ont détourné le sens du mot “populisme”, servant à déconsidérer des adversaires politiques accusés d’exploiter la supposée stupidité du peuple ».

En conséquence, ce même jury a choisi de renommer la distinction Prix Eugène Dabit — Le peuple et le style, afin de renoncer « explicitement à la référence populiste, mais sans renier l’héritage dont il est porteur et dont témoigne son palmarès ».

Deux principales raisons ont poussé le jury à « sauter le pas », aboutissement d’une réflexion de longue date : l’inexistence dans la création littéraire contemporaine d’un courant se réclamant du populisme et le brouillage de sens qu’entraîne la référence à cette notion pour identifier correctement le prix dans le paysage littéraire actuel. – Le jury du Prix Eugène Dabit — Le peuple et le style

Le jury de la récompense, présidé par Hugo Boris, réunit Julie Bacques, Julie Bonnie, Natacha Boussaa Patrick Braouezec, Dominique Fabre, Hervé Hamon, Philippe Haumont, Claire Le Guellaff, Michel Quint et Samira Sedira.

Le Prix Eugène Dabit —Le peuple et le style récompensera, pour ses prochaines éditions, « des romans francophones reflétant la pluralité des vécus populaires, portant la dignité des voix invisibilisées, privilégiant la créativité stylistique et décortiquant les structures d’inégalités ».

Au cours de son histoire, il a salué les œuvres de Henri Troyat (1935), Jean-Paul Sartre (1940), René Fallet (1950), Christiane Rochefort (1961), Didier Daeninckx (1990), Denis Tillinac (1993), Daniel Picouly (2001), Marie Roouanet (2002), Samuel Benchetrit (2009), Natacha Boussaa (2010), Joseph Ponthus (2019) ou encore Sorj Chalandon (2024).

L'année dernière, le prix revenait à Clémentine Mélois pour son livre Alors c'est bien (Gallimard).

