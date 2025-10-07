Pierre Arditi : les souvenirs d’un acteur populaire

Ce petit bonhomme et son sourire énigmatique semblaient me faire savoir que je courais derrière “ce devenir de moi” dont j’ignorais tout mais qui, un jour ou l’autre, finirait bien par se trouver… »

Pierre Arditi se raconte ici par petites touches, faisant resurgir les souvenirs comme autant de motifs composant une mémoire d’ensemble. Nous connaissions son grand talent de comédien, nous découvrons un homme de plume.

Les Éditions le Cherche Midi nous en offrent les premières pages en avant-première :

Pierre Arditi, né en 1944, est comédien de théâtre et acteur de cinéma.

Parution le 13 novrembre 2025.

Par Clément Solym

