Les souvenirs d’un acteur populaire

« Pendant des années, j’ai couru derrière un type qui me ressemblait et que je tentais vainement de rejoindre. Parfois, arrivant à sa hauteur, il me regardait, m’adressait un petit sourire ironique comme on décoche une flèche, puis accélérant, me laissait sur place, spectateur de ma propre défaite. »
Le 07/10/2025 à 09:00 par Clément Solym
Ce petit bonhomme et son sourire énigmatique semblaient me faire savoir que je courais derrière “ce devenir de moi” dont j’ignorais tout mais qui, un jour ou l’autre, finirait bien par se trouver… »
Pierre Arditi se raconte ici par petites touches, faisant resurgir les souvenirs comme autant de motifs composant une mémoire d’ensemble. Nous connaissions son grand talent de comédien, nous découvrons un homme de plume.
Les Éditions le Cherche Midi nous en offrent les premières pages en avant-première :
Pierre Arditi, né en 1944, est comédien de théâtre et acteur de cinéma.
Parution le 13 novrembre 2025.
Paru le 13/11/2025
216 pages
Le Cherche Midi
19,50 €
Depuis la nuit des temps, les gnomes vivent en harmonie avec les plantes, les animaux et toutes les créatures. Ils ont choisi deux humains, Wil Huygen et Rien Poortvliet, pour leur dévoiler ce savoir secret millénaire, afin qu’à leur tour ces derniers le partagent dans ce livre, pour la toute première fois.
07/10/2025, 07:00
Chergui raconte l’histoire d’une cité ocre et blanche, déposée au cœur du désert tel un bijou sur le sable. Le désert d’or attire, ensorcelle, engloutit. Les événements y grondent comme un vent maudit, emportant certains habitants dans un étrange sommeil, attisant chez d’autres le rêve, la passion, le désir ardent d’un corps, la soif de vengeance ou la violence d’un secret enfoui.
05/10/2025, 11:35
Une nouvelle série de bande dessinée met à l’honneur l’ingénieur militaire Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707), figure majeure du règne de Louis XIV. Le premier tome transporte le lecteur à Saint-Malo en 1693, alors que la cité corsaire est menacée par les complots de l’Angleterre, appuyée par les savoirs des huguenots exilés après la révocation de l’édit de Nantes.
03/10/2025, 08:00
Entre anecdotes loufoques et savoir-faire passionnants, découvrez une sélection pointue de fromages méconnus, avec 111 fromages français à ne pas manquer. Une sélection qui prouve que les producteurs français ont encore de la suite dans les idées pour se distinguer face aux fromages industrialisés.
03/10/2025, 07:00
Le 15 octobre, les Éditions Velvet publieront Dobritz au pays des merveilles, un ouvrage hors normes qui brouille les frontières entre beau livre, manifeste et album graphique. Signé par l’un des dessinateurs de presse les plus singuliers de sa génération, ce recueil de cent planches en noir et blanc invite à un voyage aussi esthétique que politique.
01/10/2025, 09:00
Comme l’annonce son titre, Un précipité propose une évocation condensée de l’enfance, une sorte de vision accélérée faite d’instantanés. Ces scènes brèves, en apparence banales, prennent avec le temps une profondeur troublante.
01/10/2025, 07:00
Face aux reculs réactionnaires, à la censure culturelle et aux offensives de l’extrême droite, cet ouvrage éclaire un combat essentiel : défendre un humanisme vivant fondé sur la libre circulation des idées, la reconnaissance des différences et une création affranchie de tout dogme.
30/09/2025, 09:00
Qui se souvient encore de Marguerite Audoux ? Cette écrivaine connut un succès fulgurant auprès de ses contemporains, remportant en 1910 le prix Femina avec son roman Marie-Claire. L’ouvrage devint si célèbre qu’un grand magazine choisit plus tard de porter le même titre.
30/09/2025, 07:00
Premier témoignage littéraire sur l’existence des camps soviétiques, Une journée d’Ivan Denissovitch demeure une œuvre incontournable (trad. Jean Cathala et Lucia Cathala). Un témoignage majeur sur les camps staliniens, chef-d’œuvre de la littérature du XXe siècle, à (re)découvrir dans une édition collector en tirage limité.
29/09/2025, 08:00
Quatre amies unies par un serment de vengeance. Un nobliau arrogant qu’elles ne désignent que sous un seul titre : le Valet de pique. Un drame ancien qui hante encore les mémoires. Découvrez Pique épique et carré de dames, un Roman de Bruno Dinant dans la Collection Œuvres au noir chez F. Deville.
29/09/2025, 07:30
Le goût de l’écriture a accompagné Félix Vallotton tout au long de sa vie. De son vivant, on ne connaissait guère que ses critiques d’art ; pourtant, l’artiste a mené à terme trois romans, après s’être essayé au théâtre en composant plusieurs comédies. Le présent volume réunit pour la première fois l’intégralité de son œuvre littéraire, incluant un corpus dramatique jusqu’ici totalement inédit.
26/09/2025, 18:00
Entre nuits, villes et îles, Demande à la brûlure prend la forme d’une errance traversée de visions, de routes et de fantômes. Tel un carnet de voyage dans un monde flottant, les poèmes glissent parfois vers l’aphorisme, se brisent en fragments.
26/09/2025, 17:24
Dans les archives de Torpédo & Amer, détectives associés, figure une affaire particulièrement éprouvante. En 2006, les sœurs Assoumline vivaient recluses dans une maison isolée au nord de Lyon. Toutes deux veuves, elles avaient déjà subi la perte tragique de leurs enfants chéris.
25/09/2025, 09:00
« J’ai tout pour être heureux, et pourtant je ne le suis pas. » C’est sur cet aveu que s’ouvre Le Prince charmant. L’homme qui ne voulait pas être roi. Dans ce récit, Isabelle Siac prête sa voix au héros lisse et figé qui, depuis des siècles, enferme petites filles et petits garçons dans un modèle amoureux rigide.
25/09/2025, 07:00
Cape Carnage : jolie ville balnéaire avec ses maisonnettes colorées, ses boutiques excentriques et… son quota de morts anormalement élevé. Dans ce décor de carte postale, Harper Starling, jardinière accomplie aux instincts de tueuse, refuse de laisser qui que ce soit gâcher son petit coin de paradis. Et encore moins un de ces odieux touristes…
24/09/2025, 09:00
Un soir d’ivresse, Charles Baudelaire regagne son logis en titubant dans les rues de Paris. Soudain, il bute sur un cadavre… sans tête. Malgré lui, le voilà piégé dans une toile infernale, comme si le diable lui-même en tirait les fils !
24/09/2025, 08:00
Dans ZZZAC, Frédéric Castaing met en scène un monde ravagé par les conflits. Partout, les guerres entraînent massacres, déportations et destructions : temples, basiliques, châteaux, sites archéologiques, bibliothèques, jusqu’aux lieux classés au patrimoine de l’Unesco. C’est la mémoire de l’humanité qui disparaît.
22/09/2025, 07:30
Les derniers représentants de l’humanité sont enfermés dans un zoo. Leur disparition ne fait plus de doute, mais les pandas, devenus maîtres du monde, les conservent et les exhortent à se reproduire… Une innovation technologique, le Small With Youtm, permet aux individus de devenir minuscules et de se transformer en jouets de plaisir...
20/09/2025, 09:00
Deux ans après la disparition d’Hubert Reeves, Laurence Honnorat publie Tout n’est pas foutu ! (préfacé par Arnaud Prost). L’ouvrage propose un portrait intime de l’astrophysicien et présente ses dernières réflexions sur l’état de la planète ainsi que sur les perspectives qu’il entrevoyait pour l’avenir.
20/09/2025, 07:00
Juin 1933. Kitty Underhay, jeune femme indépendante et résolue, vient de reprendre la direction de l’hôtel familial, le Dolphin. Niché sur la paisible côte anglaise, l’établissement fourmille de vie : les femmes de chambre s’affairent à faire briller le comptoir d’acajou et les candélabres étincelants de l’élégante réception. Bienvenue dans Meurtre au Dolphin Hotel, d'Helena Dixon (trad. Isabelle Leblond).
19/09/2025, 08:00
Jean-François Bizot, fondateur du magazine Actuel et de la première version de Radio Nova, a marqué durablement le paysage médiatique français. Auteur, patron de presse, homme de radio et reporter, il fut un dénicheur de talents et un passeur d’avant-gardes culturelles, notamment à travers la Sono mondiale.
19/09/2025, 07:00
Dans un monde absurde, au bord du Zambèze, Pouxislas de Pouilleusie, roi ivrogne des fourmis noires, croise par hasard un serpent aveugle long de dix kilomètres. Depuis trente mille ans, celui-ci poursuit le chien bleu et d’autres incongruités censées lui livrer le mot de l’énigme de l’existence. La fourmi lui fera découvrir l’alcool, et en échange le serpent l’aidera à conquérir la planète – mais avant cela, il faudra mater une révolution de palais fomentée par un ecclésiastique ambitieux et une Messaline abstinente.
18/09/2025, 08:00
Moqueur, provocateur, parfois drôle mais le plus souvent cruel, le troll se cache derrière l’anonymat et rôde sur les réseaux, les forums et dans les débats publics. Sous ses airs comiques, il incarne en réalité une haine contemporaine dans Foules ressentimentales, Petite philosophie des trolls de Valentin Husson (Philosophie Magazine Éditeur).
18/09/2025, 07:00
Le Label 619 de la maison Rue de Sèvres poursuit sa collaboration avec Toxic Avenger. Après la production des bandes originales du film Mutafukaz et de la bande dessinée Carbone & Silicium, c’est une autre aventure musico-graphique qui s’en vient avec la BD Silent Jenny, accompagnée de sa bande originale...
17/09/2025, 11:00
L'art est une quête, n'est-ce pas ? , recueil d'entretiens menés par Clarice Lispector avec des figures majeures de la culture brésilienne et latino-américaine, paraîtra en français le 2 octobre 2025, dans une traduction d'Izabella Borgès.
15/09/2025, 16:39
On n’aurait sans doute pas imaginé Miou-Miou au générique d’un western produit par Sergio Leone, ni François Truffaut s’aventurer à Hollywood pour incarner un spécialiste des ovnis sous la direction de Steven Spielberg. Et pourtant, ces situations improbables ont bel et bien existé.
13/09/2025, 07:00
Cet ouvrage propose une entrée claire et structurée dans le droit constitutionnel à travers 90 questions-réponses. Conforme aux programmes de Licence, l’ensemble fait office de compagnon d’apprentissage comme de révision.
08/09/2025, 09:00
Un thriller au cœur du crime organisé, du braconnage de rhinocéros et du combat pour la justice écologique. À travers l’enquête sur le commerce illégal des animaux sauvages d’Afrique, la bande dessinée ARCHE plonge le lecteur dans un univers sombre et captivant.
07/09/2025, 08:00
« Il y a une chose que j’aime vraiment… les maths ! Les maths sont partout autour de nous. Souvent cachées, et j’adore les trouver. » Compte sur moi nous invite à plonger dans une aventure singulière où les mathématiques deviennent un véritable terrain de jeu.
06/09/2025, 06:55
Un auteur spécialiste de l’occulte est sollicité par un ami qui envisage d’acheter une maison à Tokyo. Intrigués par les plans du bâtiment, ils les soumettent à un architecte… lequel y repère d’étranges espaces sans fenêtres, dissimulés entre les murs.
03/09/2025, 12:33
Chaque histoire d’amour croit créer quelque chose d’unique alors qu’inexorablement on crée du neuf avec du vieux. Le rêve des jeunes qui tombent amoureux est de ne surtout pas reproduire le schéma des parents, penser qu’en effet, leur histoire doit se différencier de la routine du couple, bousculer ce qui apparaît comme ennuyeux et vivre pleinement ses sentiments.
06/10/2025, 12:42
Texas. Dans la banlieue de Oak Creek, où la vie est douce… mais pas pour tout le monde. Dans cette communauté clôturée, presque entièrement blanche et donc privilégiée par définition, les Maxwell détonnent. Model home, traduit par Francis Guévremont, vous donne une autre image du foyer, doux foyer...
06/10/2025, 09:34
Lire un roman écrit par un ou une poète : pourquoi c’est souvent ennuyant ? Pourquoi, souvent, on a l’impression de se battre contre le livre. Se débattre au milieu des mots. Qu’ils nous enserrent et nous empêchent de circuler librement de page en page. Qu’ils nous mettent mal à l’aise. Et pourquoi ici, avec Les Forces de Laura Vazquez, n’est-ce pas le cas ?
03/10/2025, 18:33
Avec Là où le temps et la glace sont les seuls maîtres, Hubert Sagnières ne signe pas seulement un beau livre : il propose une enquête minutieuse et érudite sur un siècle d’explorations arctiques, entre 1818 et 1876, à une époque où la quête du passage du Nord-Ouest enflammait les imaginaires et mobilisait des moyens considérables.
03/10/2025, 18:14
39e semaine de l'année (du 22 au 28 septembre 2025), et l'automne pointe le bout de son nez. Avec lui arrive le tome 110 du seul manga encore en activité à être plus vieux que la plupart de ses lecteurs : One Piece (Glénat). La saga d'Eiichirō Oda écrase tous les titres concurrents, y compris La Femme de ménage, et prend la tête du classement avec 29.413 ventes.
03/10/2025, 10:54
Enfin, un polar indien contemporain et très « social » : une véritable immersion dans l'Inde d'aujourd'hui avec ses clivages sociaux, ethniques et religieux. Nilanjana Roy nous emmène très très loin dans une Inde mal connue, surpeuplée, unique, effrayante et monstrueuse, aussi fascinante que déconcertante.
03/10/2025, 09:58
Robert Darnton compte parmi ces historiens que l’on apprécie d’écouter. Quand il soutient que la Révolution française ne peut être comprise sans l’étude de cette “condition d’écrivain” au XVIIIe siècle, le voici qui introduit une approche significative. De l’Ancien régime à nos jours un point commun : il n’existe pas de statut professionnel reconnu. Et les mêmes causes induisent alors les mêmes effets… ou peu s’en faut.
02/10/2025, 14:20
La collection Série Noire nous a ressuscité une pépite : l'auteure hongroise nous livre un captivant récit policier qui se déroule au cœur du soulèvement de Budapest, juste avant que les soviétiques ne reprennent le contrôle. Un polar qui rappelle un peu ceux de l'écossais Philip Kerr avec son Bernie à Berlin au temps des nazis.
02/10/2025, 09:54
Entre l'essai littéraire et le récit autobiographique, la professeure Azar Nafisi nous invite à réviser nos classiques et la révolution iranienne. Le livre, réédité en mai 2024 chez Zulma (2004 chez Plon et 2003 en VO), est traduit de l'anglais (États-Unis) par Marie-Hélène Dumas.
01/10/2025, 16:00
« Je pensais connaître cet endroit, peut-être bien que non, en fait. Sept ans, finalement, ce n’est pas grand-chose. Qu’est-ce que sept ans ? En sept ans, on a le temps de construire un monde, d’essayer de le quitter et de se rendre compte qu’il en dissimule d’autres, qu’il y a un espace extensible dans la doublure. » Sept ans depuis que la grande verdure s’est constituée, petit groupement d’humaines qui ont trouvé du réconfort dans le fait d’être ensemble, après un effondrement des sociétés. Les catastrophes naturelles, implacables, ont eu raison de l’équilibre fragile qui existait jusqu’alors.
01/10/2025, 11:41
En 1912, un médecin est envoyé au Cambodge pour opérer le roi (pro-français) d'une cataracte. Le récit est basé sur les mémoires de cet ophtalmologiste et agrémenté d'une intrigue d'espionnage qui nous révèle les enjeux de ces colonies lointaines. Une BD qui a un petit « truc » en plus.
30/09/2025, 14:35
Avec cet album autoréflexif, Thibaut Soulcié, l'un des dessinateurs de presse les plus drôles du moment, nous donne accès aux coulisses de ses dessins. Non pas pour les expliquer, ce qui serait un horrible aveu d'échec, mais pour donner à voir ce qui se joue avant et pendant la création de ces dessins en prise directe sur l'actualitté du monde. Et en rire, surtout. Ce qui est tout bonnement formidable.
30/09/2025, 09:31
Pour se sortir du tas insurmontable des romans de la rentrée littéraire et choisir le premier qu’on en lira, une des méthodes consiste à sélectionner la couverture qui attire le plus notre œil. Ce fut le cas pour nous cette année avec Le Bonheur, de Paul Kawczak. Et le fond du livre n'a pas fait mentir la forme : ce récit est un bonbon acidulé, doux à l’extérieur et dur à l’intérieur.
29/09/2025, 17:34
Imaginez un enfant qui chuchote qu’un monstre vit dans le placard — et des adultes qui refusent d’entendre. C’est exactement sur ce fil — ténu, fragilisé — que se tient Derrière la porte (trad. Maxime Le Dain), comic de James Tynion IV et dessinée par Gavin Fullerton, annoncée pour le 3 octobre 2025 chez Urban Comics.
29/09/2025, 15:45
Le Rassemblement national prospère depuis cinquante ans sur une promesse martiale – « mener enfin la grande bataille contre l’immigration » – mais cette guerre-là n’existera jamais. Ni grande, ni vraiment contre l’immigration, ni même une bataille. Une illusion électorale, rien de plus. Que déconstruit Olivier Wickers dans son livre, La menace fantôme.
29/09/2025, 10:49
Comment dire l’effondrement sans céder ni au pathos ni à la froide distance ? Marion Muller-Colard signe un texte qui échappe aux catégories : ni roman, ni essai, ni pur journal de deuil. L’ordre des choses, c’est un récit hybride où l’intime se frotte à la morale publique, où les secousses privées rejoignent les grands débats éthiques.
29/09/2025, 09:30
Paul Valery écrivait que l’âme d’un homme se logeait dans sa peau, mais quand un cadavre n’a plus d’épiderme, a-t-il quand même encore un peu d’âme ? C’est un récit peu commun que nous livre Julien Burri, celui du cadavre d’un homme jeune, écorché pour étude.
29/09/2025, 07:00
Le parcours d’Abel Bonnard (1883-1968) est l’un des plus surprenants parmi les écrivains du XXe siècle. Son destin intellectuel et politique est un précipité d’ambiguïtés, de compromissions et de fulgurances. Par Nicolas Kinosky
28/09/2025, 10:42
Dans son nouveau roman L’Attachée de presse, Philippe B. Grimbert raconte une relation amoureuse placée sous le signe de la dépendance, du fantasme et de la perte de repères. À travers la figure énigmatique de Charlène Weber, professionnelle de l’ombre chargée de promouvoir des écrivains, le narrateur — critique littéraire dans un hebdomadaire culturel — déroule le fil d’une passion qui vire peu à peu à l’aliénation.
26/09/2025, 12:14
Initialement publié en 1953, Fahrenheit 451 est un roman dystopique écrit par Ray Bradbury. Considéré comme l’une des plus grandes œuvres de la littérature américaine du XXe siècle, le roman de Bradbury prend un coup de jeune avec cette adaptation en bande dessinée réalisée par Victor Santos dans la toute nouvelle collection des éditions ActuSF (trad. Jacques Fuentealba) intitulée Ithaque.
26/09/2025, 12:11
C’est le temps de l’amour, des copains et de l’aventure, chantait Françoise Hardy. En librairies, c’est surtout Le temps des secrets, puisque le dernier roman de Dan Brown occupe la tête des meilleures ventes, pour la seconde semaine consécutive. Ensuite ? Oh, pas de grand ménage à prévoir, pour cette semaine 38 (15/21 septembre).
26/09/2025, 12:02
Depuis quelques années, l’édition indépendante multiplie les audaces formelles : The Big Burn, fruit du duo Joe Henderson / Lee Garbett (avec les couleurs de Lee Loughridge), s’inscrit dans cette lignée avec un souffle neuf. Publié par DSTLRY, ce triptyque propose une relecture surprenante du mythe du pacte diabolique alliée à la mécanique du casse — le tout dans un décor d’enfer (au sens propre).
25/09/2025, 16:17
Deux figures historiques de la littérature, conversant l’une avec l’autre : Breton, l’aîné d’une quinzaine d’années, fondateur du surréalisme. Gracq, jeune poète qui refusera en 1951 le Prix Goncourt attribué au Rivage des Syrtes… Dès 1939, ils entamèrent une correspondance qui reviendra plus vivace à la Libération. « Ensemble », mais « séparément » comme l’écrivit Breton…
25/09/2025, 11:40
Le roman s’ouvre sur un réveil brutal : « Le clocher de l’église crie aux oreilles des ouvriers pour les lever tôt, même le dimanche, arrachant les mères épuisées à leur allaitement sans fin. » D’emblée, Nicole Mersey Ortega place son récit dans une favela chilienne où la misère s’entend, se voit, se vit au quotidien. La narratrice — une adolescente au regard aigu — raconte sa vie et celle de ses deux amies, La Maca et La Moni.
25/09/2025, 11:01
Campbell Flynn a tout pour lui : un historien de l’art reconnu, auteur d’une biographie de Vermeer devenue best-seller, figure médiatique grâce à ses chroniques et son podcast à succès. Dans le Londres post-Brexit, alors que le pays sort à peine des confinements, il brille dans les dîners mondains, disserte sur la morale contemporaine, se pose en penseur lucide. Du moins en apparence.
25/09/2025, 10:00
À 20 ans Arthur Rimbaud arrête définitivement la poésie et s'en va se perdre sur les chemins d'Afrique. Alessandra part sur ses traces pour nous livrer le carnet de route que le poète maudit n'a jamais dessiné. Une belle invitation au voyage où les peintures font écho aux vers du poète.
25/09/2025, 09:47
Sur le sable baigné de lumière de Kamakura, Rikako croise Tomoaki : c’est le point de départ d’une œuvre tout en demi-teintes, d’une intensité retenue. Ce manga en deux volumes, initialement publié de 1995 à 1996 dans Betsucomi, mêle relations complexes, attirances latentes et non-dits affectifs.
24/09/2025, 16:31
