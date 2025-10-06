Quand la lecture rassemble : parier sur l'avenir

Pour mettre en avant l'importance de la lecture et le plaisir qu'elle procure, un consortium international de sept partenaires financés par Europe Creative, dont Ciclic Centre-Val de Loire, invite à participer au projet #ReadForReal. Cette initiative célèbre la Journée des auteurs européens et vise à rapprocher les citoyens européens des créateurs littéraires.

Le projet international #ReadForReal a comme objectif de promouvoir la lecture et de rendre la littérature plus visible. Le cœur du projet est la Journée des auteurs européens, célébrée chaque année du 11 novembre au 12 décembre. Pendant cette période, des auteurs et autrices se déplaceront à travers l'Europe pour rencontrer enfants, adolescents et adultes dans les crèches, écoles, collèges, lycées, bibliothèques, librairies, entreprises, municipalités et tout autre lieu souhaitant réunir lecteurs et lectrices avec un auteur ou une autrice.

À ce jour, 27 pays participent à l’organisation de cet événement paneuropéen. Dans chaque pays, une organisation coordonnatrice assure le suivi national, répond aux demandes dans la langue locale, soutient l'organisation d'événements et fournit des outils de communication aux structures qui s'inscrivent en tant qu'organisateurs d'événements. En France, c’est Ciclic, l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre et l’image qui pilote ce projet.

#Lire.Ensemble : Investissez dans l'avenir.

Le slogan souligne l'importance de rencontrer des auteurs et créateurs. La littérature devient une véritable expérience, surtout dans notre monde numérique. Il est prouvé que la lecture à voix haute influence le développement du cerveau des enfants, leur concentration et leur capacité de réflexion. Cela est particulièrement important dans le monde actuel, submergé par le pouvoir addictif des applications et face au déclin inquiétant des capacités de réflexion critique des citoyens.

Aujourd’hui, 75 millions d'adultes en Europe ne possèdent pas de compétences de lecture suffisantes pour participer pleinement à la vie économique et sociale. La lecture a le pouvoir de changer des vies, en stimulant le cerveau et en favorisant le développement personnel dès le plus jeune âge.

Des ressources gratuites sont mises à disposition des organisateurs : affiches, visuels pour les réseaux sociaux, scénarios, marque-pages, accroche-portes, défis et bien plus encore pour animer la Journée des auteurs européens.

Un grand rendez-vous à Tours

Ciclic Centre-Val de Loire propose de mettre en lumière la richesse de la littérature européenne et le rôle essentiel des traducteurs et traductrices littéraires à l’occasion d’une journée événement à destination de lycéens et apprentis de la région Centre-Val de Loire (issus des classes pilotes Lycéens, apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui, des lycées Henri Brisson de Vierzon, François Rabelais de Chinon et Grandmont de Tours) et du grand public.

25 novembre 2025, Waza Coworking, 1 Impasse du Palais, 37000 TOURS, événement gratuit

9h30 Accueil

10h Échanges avec l’autrice bosnienne Sladjana Nina Perković et sa traductrice française Chloé Billon autour du roman Dans le fossé (éditions Zulma). Modération assurée par la librairie La Boîte à Livres.

11h30 Conférence sur l’importance d’une traduction humaine en matière de création artistique en présence du traducteur Eric Boury.

Des ateliers de traduction littéraire pour les lycéen.nes et apprenti.es seront organisés l’après-midi.

Le consortium

La Journée des auteurs européens sous le titre #ReadForReal (Lire.Ensemble) est organisée par un consortium de 7 organisations issues de 5 pays et dirigé par l’Universal Reading Foundation (Pologne), en partenariat avec la Bibliothèque nationale de Pologne, Stiftung Lesen (Allemagne), Ciclic Centre-Val de Loire (France), Chetene (Bulgarie) et deux organisations internationales : la Fédération des éditeurs européens et EURead.

Le projet est cofinancé par Creative Europe.

Le consortium s'appuie sur l’expérience acquise par Creative Europe lors des éditions précédentes (2023 et 2024). Trois piliers structurent cette initiative :

• L’intégration de la Journée des auteurs européens dans la campagne #ReadForReal

• Des ateliers pour les professionnels et réseaux de promotion de la lecture

• Des conférences internationales annuelles offrant un espace de réflexion

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » (Gandhi). Cette phrase résume parfaitement l'objectif que nous souhaitons atteindre avec des centaines de milliers d'enseignants, de bibliothécaires, de libraires et de créateurs à travers l'Europe.

Chacun, enseignants, bibliothécaires, libraires ou créateurs, peut avoir un impact significatif. Le consortium invite tous les citoyens à participer et co-créer #ReadForReal, pour célébrer la lecture à travers l’Europe, au-delà des frontières et des cultures.

Crédits photo : Daniel_Nebreda CC 0

