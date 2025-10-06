La Fondation Robert de Sorbon créé son prix littéraire, doté de 10 000 €

Dix œuvres seront retenues par la Fondation Robert de Sorbon au sein des ouvrages paraissant à l'occasion de la rentrée littéraire de janvier ; la liste des titres sélectionnés sera publiée début janvier 2026. Parmi elles, cinq finalistes seront annoncés le 26 janvier suivant.

Des lectures d’extraits des cinq romans finalistes seront proposées sur la scène de la Maison de la Poésie à Paris, lors de la soirée de remise du prix, qui se tiendra le jeudi 29 janvier 2026 à 19h30.

Le lauréat recevra à cette occasion un chèque de 10.000 €. Il s’engagera également à accompagner la Fondation pendant un an, notamment en participant à trois rendez-vous culturels.

Le jury, composé de dix membres, sera présidé par Cécile Ladjali, écrivaine, professeure agrégée de lettres et directrice du programme Baudelaire, une formation universitaire innovante animée par des professeurs-artistes et soutenue par la Fondation Robert de Sorbon. Son vice-président sera Thomas B. Reverdy, écrivain et professeur agrégé de lettres.

Les autres membres du jury sont : Pascal Dusapin, compositeur ; Isabelle Giordano, journaliste et productrice ; Carole Martinez, écrivaine ; Dieudonné Niangouna, auteur dramatique et metteur en scène ; Makenzy Orcel, romancier et poète ; Véronique Ovaldé, écrivaine et éditrice ; Léonor de Récondo, violoniste et écrivaine ; Heinz Wismann, philosophe et philologue, directeur d’études émérite à l’École des hautes études en sciences sociales.

Enfin, un étudiant du programme Baudelaire participera aux travaux du jury en qualité d’observateur.

La Fondation Robert de Sorbon, héritière de la Société des amis des universités de Paris fondée en 1899 et reconnue d’utilité publique en 2009, œuvre pour le rayonnement des universités parisiennes et la transmission des savoirs.

Située au 6 rue du Fouarre (Paris 5e), elle soutient et produit des conférences, prix et bourses, ainsi que des initiatives culturelles et éducatives. En 2024-2025, elle finance le Programme Baudelaire, le DU Passerelle étudiants en exil (Université Sorbonne Paris Nord) et l’exposition Les symboles de la République. Grâce à une restructuration financière récente, elle renforce ses moyens d’action.

Laurent Dumas en est le président du directoire, et Florian Raoult le directeur des opérations.

