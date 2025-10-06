Prix des Deux Magots 2025 : Joseph Incardona lauréat pour Le monde est fatigué

L’écrivain s’impose lors du scrutin, la voix du Président ayant fait basculer la balance en sa faveur, face à Victor Pouchet qui était en lice pour Voyage Voyage (Gallimard). En plus du titre de lauréat, il reçoit une dotation de 7700 €.

Le monde est fatigué raconte Éve, une sirène professionnelle, se produisant dans les plus grands aquariums du monde. Derrière la grâce de ses spectacles et la brillance de sa queue en silicone, personne ne devine la femme brisée, blessée jusqu’à l’intime. Quelqu’un lui a fait du mal, un mal profond, et il lui faudra, tôt ou tard, rétablir l’équilibre. En attendant, de Genève à Tokyo, de Brisbane à Dubaï, elle traverse la planète, icône glamour et factice d’un univers épuisé par l’excès de ses désirs.

À travers cette destinée singulière, Joseph Incardona revisite le mythe de la sirène et dresse le portrait d’une humanité vacillante, prête à perdre son âme...

Joseph Incardona, né en 1969, est un écrivain suisse d’origine italienne. Auteur d’une quinzaine de romans et de recueils de nouvelles, il se distingue également comme scénariste pour la bande dessinée, le cinéma et la télévision, ainsi que comme dramaturge et réalisateur — avec à son actif un long métrage sorti en 2013 et plusieurs courts métrages.

Un jury éclectique et fidèle à l’esprit du lieu

Le jury du Prix des Deux Magots réunit des personnalités du monde littéraire et journalistique :

Étienne de Montety, directeur du Figaro Littéraire et écrivain (président)

Laurence Caracalla, journaliste

Nicolas Carreau, journaliste, chroniqueur et auteur

Jean-Luc Coatalem, journaliste et écrivain

Pauline Dreyfus, écrivaine

Clara Dupont-Monod, éditrice et écrivaine

Jessica Nelson, écrivaine et cofondatrice des Éditions des Saints Pères

Marianne Payot, journaliste

Abel Quentin, écrivain

Lors de la soirée de première sélection, le jury a rendu hommage à Benoît Duteurtre, écrivain, producteur de radio, critique musical et littéraire, disparu durant l’été 2024. Membre du jury depuis 2022, il participait également au Prix Pelléas, lui aussi décerné aux Deux Magots.

« Nous sommes neuf jurés, mais il nous en manque un, Benoît, confie Étienne de Montety. Il nous manque à tous, parce qu’il était fidèle, curieux des livres parlant de notre époque avec singularité. Il était d’une grande gentillesse. Parti discrètement, à son image : un vrai personnage de Sempé. »

Renouvellement et fidélité à l’esprit originel

Le jury a également pris acte de la démission de Pierre Kyria et de Jean Chalon, saluant avec reconnaissance leur engagement et leur contribution au rayonnement du prix.

Fondé en 1933, le Prix des Deux Magots est né en réaction au Prix Goncourt, jugé trop académique. Doté de 7700 €, il distingue chaque année une œuvre de langue française publiée dans l’année, qu’elle soit romanesque ou essayistique.

Son ambition reste inchangée : mettre en lumière des talents singuliers, parfois encore méconnus, portés par une liberté d’esprit et une voix littéraire indépendante.

Une longue tradition de découvertes

Depuis plus de 91 ans, le Prix des Deux Magots a honoré de grandes figures de la littérature française : Raymond Queneau (Le Chiendent), Antoine Blondin, Albert Simonin, Pauline Réage, Elvire de Brissac, Sébastien Japrisot, Christian Bobin, Jérôme Garcin, entre autres.

Fidèle à sa vocation de révélateur de talents, il a également distingué Marc Dugain, Serge Joncour, ou plus récemment Jean-Pierre Montal, lauréat en 2024 pour La Face nord (éditions Séguier).

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

