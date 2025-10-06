Le Salon du Livre Jeunesse de Lomé revient du 16 au 18 octobre 2025

Après le succès de la première édition en 2024, qui avait attiré plus de 5000 visiteurs et 26 exposants venus de cinq pays, le Salon du Livre Jeunesse de Lomé s’affirme comme un événement de référence dans la région. Pour cette nouvelle édition, plus de quarante stands accueilleront éditeurs, libraires, illustrateurs et institutions autour d’expositions-ventes et d’animations. Le public pourra découvrir la richesse de la production jeunesse francophone tout en participant à des activités interactives.

Au programme figurent des ateliers de lecture, d’écriture, d’illustration, de conte et de création de livres audio, destinés aux enfants, adolescents et professionnels du secteur. Le salon accueillera également la finale du concours « Les Étoiles de la Lecture », qui met en valeur le talent des jeunes lecteurs togolais. Des rencontres et séances de dédicaces permettront enfin d’échanger directement avec des auteurs venus d’Afrique et d’ailleurs.

Structurer la filière du livre jeunesse en Afrique de l’Ouest

Au-delà de sa dimension festive, le SALIJEL 2025 s’inscrit dans une dynamique de développement culturel et économique. L’événement vise à structurer la filière du livre jeunesse en Afrique de l’Ouest et à renforcer la coopération régionale autour des industries culturelles et créatives (ICC). Des tables rondes professionnelles aborderont les enjeux du numérique, de la diffusion du livre et des modèles économiques durables pour les acteurs du secteur.

Cette approche s’inscrit en cohérence avec les Objectifs de Développement Durable et les priorités de la Francophonie, qui font du livre et de la lecture des leviers essentiels de l’éducation et de la diversité culturelle. En encourageant les échanges et la mutualisation des savoir-faire, le salon contribue à bâtir un écosystème du livre plus solide et plus accessible pour la jeunesse ouest-africaine.

Une formation en amont pour les bibliothécaires

En prélude au salon, une formation nationale des bibliothécaires du Togo se tiendra du 13 au 15 octobre 2025 sur le thème : « Bibliothèques et lecture jeunesse à l’ère du numérique ». Cette session vise à renforcer les compétences des professionnels de la lecture publique face aux nouveaux usages numériques et aux défis d’accès à la lecture pour les jeunes générations.

