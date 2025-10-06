De Rives en Pages lance son premier Salon Littéraire Environnement

Lieu de rencontres et de transmission, le Salon se veut aussi un espace de débats, de découvertes et de créations : lectures, poésie, ateliers et performances y dialoguent avec la réflexion et l’imaginaire. Il sera aussi l'occasion de remettre le Prix Littéraire Environnement 2025, dont nous avons déjà annoncé la sélection.

La première édition du Salon se tiendra au Palais Lumière d’Évian-les-Bains, entre lac et montagne.

Au programme : Rencontres avec les auteurs en lice pour le Prix Littéraire Environnement ; Tables rondes et conférences ; Ateliers jeunesse et lectures publiques ; Stands d’éditeurs engagés ; Expositions et performances artistiques.

Pensé comme un lieu de dialogue entre culture, vivant et citoyenneté, le Salon invite chacun à explorer d’autres façons de lire, de penser et d’habiter le monde.

De Rives en Pages : des livres pour la planète

Lors de ce premier rendez-vous, Gunilla Skarin Parte présentera l’association De Rives en Pages, sa mission, ses initiatives et la genèse du Prix Littéraire Environnement. Deux événements majeurs portés par une même ambition : mettre la culture au service de l’environnement et encourager les auteurs qui consacrent leur talent à la sauvegarde du vivant.

Ce Salon marque aussi le lancement d’une série de webinaires dédiés aux écrivains qui font de leur œuvre un acte écologique. Organisés par De Rives en Pages en partenariat avec The Shifters Switzerland, ces rendez-vous exploreront les liens entre création littéraire, écologie et engagement.

