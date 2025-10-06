Cinq albums en lice pour le Prix Ouest-France/Quai des Bulles 2025

La sélection 2025 du Ouest-France / Quai des Bulles

Les météores – Histoire de ceux qui ne font que passer de Jean-Christophe Deveney et Tommy Redolfi (Delcourt)

Shubeik Lubeik – Vos désirs sont des ordres de Deena Mohamed, traduit par Victor Salama (Steinkis)

De pierre et d’os de Krassinsky (Dupuis)

L’abîme de l’oubli de Paco Roca et Rodrigo Terrasa, traduit par Eloïse de la Maison (Delcourt)

Beneath the trees, where nobody sees de Patrick Horvath, traduit par Margot Negroni (Ankama).

Ces cinq titres ont été retenus parmi une première sélection de dix albums opérée en juin dernier par un comité de parrainage. Ce comité, composé d’organisateurs du festival et de journalistes de Ouest-France, a également choisi les neuf membres du jury des lecteurs, désignés parmi les nombreuses candidatures reçues.

Un jury de lecteurs au cœur du processus

Réunis à Rennes le 27 septembre, les jurés ont débattu pour aboutir à cette liste de finalistes. Leur seconde délibération se tiendra le 25 octobre à Saint-Malo, en plein cœur du festival Quai des Bulles, afin de désigner l’album lauréat. Ce processus, centré sur la participation du public, reflète la volonté conjointe du festival et du quotidien régional de valoriser le regard des lecteurs sur la création graphique.

Le prix, au-delà de sa récompense financière de 2000 €, offre une mise en lumière précieuse pour l’auteur ou l’autrice distingué·e, grâce à une campagne de promotion dans les colonnes de Ouest-France. Une reconnaissance qui souligne le rôle du festival dans la découverte et la diffusion de nouveaux talents de la bande dessinée.

L'année dernière, la lauréate du prix était Lou Lubie pour Racines (éd. Delcourt).

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com