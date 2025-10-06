Cinq albums en lice pour le Prix Ouest-France/Quai des Bulles 2025

Le festival Quai des Bulles et le journal Ouest-France ont dévoilé les cinq bandes dessinées finalistes de leur prix commun. Le jury des lecteurs, réuni à Rennes le 27 septembre, a sélectionné ces œuvres parmi dix albums présélectionnés. Le lauréat ou la lauréate sera annoncé le 25 octobre, lors du festival Quai des Bulles à Saint-Malo. Le prix, doté de 2000 €, s’accompagne d’une campagne de promotion dans les pages de Ouest-France.
Les météores – Histoire de ceux qui ne font que passer de Jean-Christophe Deveney et Tommy Redolfi (Delcourt)
Shubeik Lubeik – Vos désirs sont des ordres de Deena Mohamed, traduit par Victor Salama (Steinkis)
De pierre et d’os de Krassinsky (Dupuis)
L’abîme de l’oubli de Paco Roca et Rodrigo Terrasa, traduit par Eloïse de la Maison (Delcourt)
Beneath the trees, where nobody sees de Patrick Horvath, traduit par Margot Negroni (Ankama).
Ces cinq titres ont été retenus parmi une première sélection de dix albums opérée en juin dernier par un comité de parrainage. Ce comité, composé d’organisateurs du festival et de journalistes de Ouest-France, a également choisi les neuf membres du jury des lecteurs, désignés parmi les nombreuses candidatures reçues.
Réunis à Rennes le 27 septembre, les jurés ont débattu pour aboutir à cette liste de finalistes. Leur seconde délibération se tiendra le 25 octobre à Saint-Malo, en plein cœur du festival Quai des Bulles, afin de désigner l’album lauréat. Ce processus, centré sur la participation du public, reflète la volonté conjointe du festival et du quotidien régional de valoriser le regard des lecteurs sur la création graphique.
Le prix, au-delà de sa récompense financière de 2000 €, offre une mise en lumière précieuse pour l’auteur ou l’autrice distingué·e, grâce à une campagne de promotion dans les colonnes de Ouest-France. Une reconnaissance qui souligne le rôle du festival dans la découverte et la diffusion de nouveaux talents de la bande dessinée.
L'année dernière, la lauréate du prix était Lou Lubie pour Racines (éd. Delcourt).
Paru le 16/10/2024
304 pages
Delcourt
34,95 €
Paru le 06/06/2024
516 pages
Steinkis
35,00 €
Paru le 11/04/2025
203 pages
Editions Dupuis
28,00 €
Paru le 22/01/2025
284 pages
Delcourt
29,95 €
Paru le 10/01/2025
160 pages
Ankama éditions
19,95 €
