Blois met la bande dessinée à l'honneur avec le 42e bd BOUM

Pendant trois jours, plus de 200 autrices et auteurs, 70 exposants et environ 22.000 visiteurs sont attendus à la Maison de la BD et dans différents lieux de la ville. Fidèle à son esprit d’ouverture, le festival déploiera une programmation mêlant expositions, rencontres, spectacles, projections, concerts, ateliers, lectures et remises de prix.

Une programmation riche et éclectique

Le public pourra découvrir plusieurs expositions majeures, à commencer par une rétrospective consacrée à Dominique Bertail, invité d’honneur de cette édition. D’autres accrochages mettront en lumière des figures marquantes de la création contemporaine, parmi lesquelles Vincent Mallié, exposé en partenariat avec la galerie Maghen, Aurélia Aurita avec Réparer Mayotte, Roman Garnier, lauréat du Prix Jeune Talent — La Saif, ou encore l’exposition collective « L’appel du fleuve : La Loire en bande dessinée ».

Les plus jeunes ne seront pas oubliés : Armelle Modéré (Cosy, Cosy), Anne Montel, Loïc Clément et Julien Arnal (Armelle et Mirko), ainsi que Claire Grimond et Léo Verrier (Le Navire écarlate) leur réservent des expositions pensées pour eux.

L’espace public se transformera également en galerie à ciel ouvert avec plusieurs installations, dont « Les Paysages de Meknès » d’Annie Bouthemy, « Les Transports sentimentaux » de Nina Six, « L’Incroyable histoire de la préhistoire » et « Aime comme Métal », visibles notamment sur les marches de l’escalier Denis-Papin.

Taïwan, invité d’honneur

Cette année, Taïwan sera à l’honneur à travers une exposition collective réunissant les artistes Nepeta Liu, Ruei-Yi, Evergreen Yeh, Uj Chen, Ray He, Pei-hsiu Chen, Stellina, Ho Hsueh-Yi et Adoor Yeh, ainsi que plusieurs rendez-vous thématiques tout au long du week-end.

En amont du festival, le public pourra assister à deux spectacles : « Antichambre », présenté par la Scène nationale de Blois, et « The West Monsters Show », projet intergénérationnel.

Durant le week-end, de nombreux ateliers seront proposés aux scolaires et aux publics du champ social, ainsi qu’un stage d’écriture de scénario animé par Didier Tronchet. Le festival mettra également en avant des cafés littéraires, lectures, projections, concerts et une journée professionnelle consacrée cette année au thème de la résilience.

Parmi les temps forts, figurent aussi les représentations de « La Belle et la Bête » par Cécile Roumiguière et Benjamin Lacombe, et « Le Navire écarlate ».

Une fête accessible à tous

Comme à son habitude, l’entrée du festival sera gratuite, fidèle à la vocation citoyenne, pédagogique et sociale de bd BOUM, qui défend une bande dessinée ouverte sur le monde et les autres disciplines artistiques.

Le Grand Boum — Ville de Blois 2025 sera remis à la clôture de cette 42ᵉ édition, venant distinguer un ou une artiste pour l’ensemble de son œuvre. On retrouvera le programme dans son intégralité ci-dessous :

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com