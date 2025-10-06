Assemblée nationale : la droite préside la commission des affaires culturelles

Comme le veut le règlement de l'Assemblée nationale, en début de session ordinaire, la chambre basse nomme, sur la base de la représentation proportionnelle des groupes politiques et sur proposition des présidents de ces groupes, les membres des commissions permanentes. Chaque commission désigne ainsi, pour la diriger, un bureau composé d’un président, de quatre vice-présidents et de quatre secrétaires.

En cette rentrée parlementaire 2025, deux candidats se faisaient face pour la présidence de la commission des affaires culturelles : Fatiha Keloua Hachi (Parti socialiste), candidate à sa réélection, et Alexandre Portier (Droite républicaine).

72 votants ont participé, pour 69 suffrages exprimés : 40 sont revenus à Alexandre Portier, et 29 à Fatiha Keloua Hachi, tandis que la majorité absolue était fixée à 35 votes. À l'issue du premier tour, le candidat de la Droite républicaine a donc été élu président de la commission des affaires culturelles.

Si le vote des députés membres de la commission des affaires culturelles reste secret, l'élection d'Alexandre Portier a suscité des réactions inquiètes, y compris du côté du MoDem, en la personne d'Erwan Balanant (Finistère) : « Nous devons nous poser quelques questions. Monsieur le président, quel arrangement avez-vous trouvé avec certains groupes politiques concernant les sujets qui seront discutés dans notre commission ? », a-t-il interrogé, en référence aux votes des groupes Ensemble pour la République, mais surtout des deux formations de l'extrême droite, Union des droites pour la République et Rassemblement national.

Benjamin Lucas-Lundy, député Écologiste et Social des Yvelines, a même invité Alexandre Portier à « remettre en jeu » son mandat, étant donné que la commission « traite de questions culturelles et éducatives, au sujet desquelles on connaît le projet réactionnaire de l’extrême droite ».

Le principal intéressé a refusé, et se retrouve entouré par quatre vice-présidents : Céline Calvez (Ensemble pour la République, Hauts-de-Seine), Delphine Lingemann (Les Démocrates, Puy-de-Dôme), Jérémie Patrier-Leitus (Horizons et Indépendants, Calvados) et Sophie Taillé-Polian (Écologiste et Social, Val-de-Marne).

Béatrice Bellamy (Horizons et Indépendants, Vendée), Soumya Bourouaha (Gauche Démocrate et Républicaine, Seine–Saint-Denis), Ayda Hadizadeh (Socialistes et apparentés, Val-d'Oise) et Graziella Melchior (Ensemble pour la République, Finistère) ont pour leur part été élus secrétaires de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.

Le nouveau bureau de la commission fera sa rentrée ce 8 octobre, avec l'audition de Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des comptes, sur le rapport de cette dernière sur l’organisation, le coût et l’héritage des JOP 2024, puis celle de Martin Ajdari, président de l’Arcom.

