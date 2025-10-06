Le Prix Étoiles Bleues 2025 a dévoilé ses premiers lauréats

Le prix littéraire Étoiles Bleues s’inscrit dans le cadre de l’Année de la Mer 2025, sous l’impulsion de la DGAMPA et du collectif Génération Mer. Cette première édition met à l’honneur la diversité de la création littéraire inspirée par l’univers maritime : romans, essais, récits de marins, bandes dessinées, fictions environnementales ou ouvrages scientifiques.

Présidé par Christophe Agnus, le jury a distingué six lauréats parmi une sélection d’œuvres invitant à explorer les mystères de l’océan à travers la science, la poésie et l’imaginaire.

Lors de la cérémonie du 30 septembre à Paris, les prix ont été décernés en cinq catégories, assortis d’une dotation de 1000 € chacun, ainsi qu’un coup de cœur Outre-mer. L’autrice Carine Prache a remporté la catégorie « Petits » pour La mer la nuit (Hélium éditions), tandis qu’Alessia Bacchi et Antoine Doré ont été distingués pour La Vie Marine (Albin Michel Jeunesse) dans la catégorie « Jeunesse ». Chez les adolescents, le prix est revenu à Nicolas Michel pour Oxcean (Talents Hauts).

Dans la catégorie « Adultes », Emmanuelle Favier a été récompensée pour Écouter les eaux vives (Albin Michel), un roman qui mêle fiction et méditation sur la puissance de la mer. Le prix de la « Médiation scientifique » est allé à Jérôme Bourjea, Hendrik Sauvignet et Stéphane Ciccione pour Les tortues marines, 80 clés pour comprendre (Éditions Quae).

Enfin, le coup de cœur Outre-mer a salué l’ouvrage Le souffle de la vague d’Ingrid Astier (Au vent des îles), qui relie la mer à l’expérience humaine universelle.

Le concours Haïku : la mer en mots et en émotions

En parallèle du prix, un concours national de poésie Haïku a été organisé avec le soutien de Patrick Haluska, professeur à l’INSPE de l’Université de Picardie Jules Verne, en partenariat avec le Labo des histoires et la Fondation de France. Plus de trente ateliers d’écriture ont eu lieu à travers la France et les Outre-mer, rassemblant poètes amateurs et jeunes auteurs.

Parmi les 900 poèmes reçus, soixante ont été retenus pour composer un recueil illustré disponible en téléchargement gratuit sur le site du collectif Génération Mer. Dix coups de cœur ont été désignés, répartis entre deux catégories : « marée montante » (moins de 25 ans) et « marée descendante » (plus de 25 ans). Chaque lauréat a reçu une récompense de 100 €.

Éric Banel, directeur général de la DGAMPA, a salué une initiative « qui contribue à maritimiser les esprits » et à rapprocher le grand public de la culture océanique. Forts de cette dynamique, les organisateurs travaillent déjà à la préparation d’une deuxième édition, en invitant écoles, bibliothèques et acteurs culturels à s’associer à cette aventure littéraire et collective.

Crédits illustration : Génération Mer

