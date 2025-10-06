Paul Giro remporte le Grand Prix de la Critique littéraire 2025

Le Grand Prix de la Critique littéraire 2025 est remis à Paul Giro pour Joe Bousquet, d’une mort l’autre – Mourir ! (1897-1918), nous apprennent les Éditions Claire Paulhan, qui ont publié l'ouvrage. Refondé en 2000 par l’écrivain et poète Jean-Luc Favre, alors trésorier du Pen Club français, partenaire du prix, le Grand Prix de la Critique littéraire est attribué chaque année à l’auteur d’un essai littéraire publié dans l’année.
Le 06/10/2025 à 10:42 par Ugo Loumé
06/10/2025 à 10:42
Créé en 1948 par Robert André, écrivain, critique littéraire et président de l’Association internationale des critiques littéraires, le Grand Prix de la Critique littéraire distingue depuis sa création de nombreux auteurs majeurs. L'an dernier, Maïa Hruska était récompensée pour son essai Dix versions de Kafka (Grasset). Sa vocation est de valoriser une critique exigeante et éclairée, au service de la littérature.
Rares sont les écrivains qui, tel Joe Bousquet (1897-1950), sont autant prisonniers d’une mythologie et demeurent injustement confinés dans une sorte de purgatoire littéraire.
Le domaine où ces idées reçues sont peut-être les plus répandues est celui de la période militaire de sa vie, que couvre le premier tome de cette ambitieuse biographie, Joe Bousquet, d’une mort l’autre. Non, le blessé de Carcassonne n’a pas devancé l’appel lors de la Grande Guerre ; non, à aucun moment de cette guerre il n’a été lieutenant ; non, cette blessure ne se produisit pas, le 27 mai 1918, sur le territoire de Vailly (Aisne), mais sur le plateau de Brenelle ; non, au sein des troupes ennemies qui enfonçaient ce jour-là les lignes françaises, on ne comptait pas l’oberleutnant Max Ernst ; non, ce qui a frappé Joe Bousquet, ce ne fut pas une « balle allemande », mais un éclat de schrapnel ; et enfin non, ce projectile – qui le priva de l’usage de ses jambes pour le restant de ses jours – ne lui sectionna pas la colonne vertébrale…
En s’appuyant sur de nombreux documents inédits (et en particulier la considérable correspondance de Joe Bousquet), Paul Giro remet à sa place véritable cette blessure trop fameuse – dont on fait le centre et la matrice de tout, y compris du processus créatif dans lequel le poète devait ultérieurement s’engager. Avant elle, en vérité, il souffrit d’un « mal d’enfance » (pour reprendre le titre de l’un de ses livres), d’un « mal natal » : cette mélancolie, au sens presque nosologique, l’a empêché à jamais, à la suite du traumatisme subi lors d’une naissance catastrophique, de se sentir comme étant tout à fait au monde.
— Résumé de Joe Bousquet, d’une mort l’autre – Mourir ! (1897-1918)
Paul Giro est originaire de Carcassonne, diplômé de Sciences Po Paris et ancien élève de l’École nationale d’administration. Haut fonctionnaire honoraire, il a consacré plus de trente ans à la rédaction de cette monumentale biographie sur Joe Bousquet. Le premier tome, publié en mars 2025, sera suivi du deuxième en mars 2026, puis du troisième en mars 2027.
Parallèlement, Paul Giro fera paraître, chez le même éditeur, trois volumes de correspondance retraçant les échanges nourris entre Joe Bousquet et Jean Paulhan, alors directeur de La NRF, couvrant la période 1925 – 1950.
Paru le 10/03/2025
460 pages
Claire Paulhan
28,00 €
