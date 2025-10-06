Egoist, l'adaptation d'un roman de Makoto Takayama

Hio Miyazawa, Ryohei Suzuki, et Yûko Nakamura mènent le casting d'Egoist, le dernier film de Daishi Matsunaga à sortir en France. Le réalisateur s'était intéressé à la représentation de l'homosexualité au Japon dans son premier long-métrage, Pyuupiru 2001-2008 (2010).

Egoist croise les mêmes thématiques, entre liberté sexuelle et pressions sociales pour la dissimuler. Le réalisateur Daishi Matsunaga a coécrit le scénario, tiré du livre de Makoto Takayama, avec Kyoko Inukai.

Egoist est le premier film de Makoto Takayama projeté en France, en salles à partir de ce 8 octobre.

Par Antoine Oury

