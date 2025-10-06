Sécurité sociale : l'urgence à agir pour les artistes-auteurs

Pendant plus de quarante ans, l’Agessa, chargée de collecter les cotisations sociales des artistes-auteurs, a manqué à l’une de ses missions fondamentales : assurer la protection sociale de ceux qu’elle devait servir. Un manquement, en totale contradiction avec le code de la Sécurité sociale, qui aura conduit à un véritable scandale socio-économique.

Il s’est prolongé avec la constitution de la SSAA, ni plus ni moins qu’un léger lifting de feue l’Agessa. Dont l’incompétence a amplement été documentée, notamment dans le rapport Racine de 2020 : « Plus de 190.000 personnes n’ont jamais été prélevées de cotisations vieillesse depuis la création du régime en 1975, alors que le contraire leur était indiqué. »

TRIBUNE - “Le fantasme d’un équivalent de l’intermittence pour les artistes-auteurs”, enfin ?

La Cour des comptes, dans un récent rapport, a également conclu que l’agrément de la SSAA devait tout simplement être retiré. Mais le conseil d’administration de l’entité a préféré ne pas prendre en considération ni le passif ni le présent.

Réuni le 16 septembre 2025, a voté le maintien de l’agrément. Dans le même mouvement, il a décidé la suppression de la commission d’action sociale — pourtant essentielle pour accompagner les auteurs dans la surcotisation et le rachat de trimestres de retraite prescrits.

L’alternative existe pourtant et consisterait à « transférer à l’Urssaf Limousin les missions actuellement confiées à la Sécurité sociale des artistes-auteurs (affiliation, information et gestion de l’action sociale) et confier à une instance nationale de représentation des artistes-auteurs le soin d’arbitrer les cas les plus complexes », estime la Cour des comptes.

Pendant ce temps, certains artistes-auteurs se tournent vers la justice pour faire valoir leurs droits. Parmi eux, Jean-Marie Le Clézio, prix Nobel de littérature, a obtenu la condamnation de l’organisme.

Ironie du sort : la SSAA, sous la signature de son président, a choisi de poursuivre en justice des auteurs qui réclament réparation pour les préjudices subis en matière de retraite.

Dénonçant cette structure qui les prive d’une représentation effective au sein de leur propre système de protection sociale — de fait, aucune élection professionnelle n’a été organisée, en dépit des recommandations répétées en ce sens — les artistes auteurs se mobilisent.

Les signataires de la pétition “Artistes-auteurs : un vrai Conseil de protection sociale, pas la SSAA“, posent trois demandes essentielles :

• Le retrait de l’agrément ministériel à la SSAA ;

• L’instauration, via le prochain PLFSS, d’un véritable Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs, doté d’une personnalité morale ayant pour catégorie juridique « Régime général de la Sécurité Sociale (Organisme privé spécialisé – Organisme gérant un régime de protection sociale obligatoire) » ;

• La garantie, par le ministère de la Santé et l’Urssaf Caisse Nationale, de la continuité de l’action sociale et du maintien de la commission d’action sociale.

Les conséquences de cette incurie sont déjà lourdes pour les personnes concernées : des carrières entières amputées de droits sociaux, et un dispositif de rachat des trimestres manquants si complexe et inefficace qu’il n’a été utilisé que par moins de 1 % des concernés.

À LIRE - Ex-Agessa : “Ne rien faire est un art, éviter que ça se sache une science”

Cette situation confirme que le défaut originel — le non-appel des cotisations pendant des décennies — ne peut être corrigé aisément après coup. Le dispositif de rachat, tel qu’il est conçu et appliqué aujourd’hui, reste largement inopérant. Raison pour laquelle les artistes-auteurs en appellent désormais à un vrai changement.

Retrouver le communiqué de intersyndical du 27 septembre 2025.

Crédit illustration : Camille Ulrich et l’Intersyndicale des AA

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com