Les Nouveaux Éditeurs lancent Morgen, une nouvelle maison BD

Morgen est née de l’association de quatre professionnels reconnus du monde de la bande dessinée. Sullivan Rouaud, créateur des labels HiComics et Mangetsu chez Bragelonne, s’est imposé ces dernières années comme un éditeur à succès, à la tête de marques ayant battu plusieurs records de ventes.

À ses côtés, Thomas Ragon, ancien de Dargaud puis du Seuil, où il a fondé le département bande dessinée, apporte une solide expérience du secteur. Ensemble, ils s’associent à Arthur Huignard et Victorine Gay pour concevoir un espace éditorial à la fois exigeant et ouvert.

Les fondateurs de Morgen placent les autrices et les auteurs au cœur de leur démarche. La maison entend défendre des univers variés, issus de talents confirmés ou émergents, unis par une ambition commune : faire rayonner la création en bande dessinée. Ce positionnement se traduit par une volonté d’écoute et de dialogue constant entre éditeurs et artistes, mais aussi avec le lectorat et les libraires, considérés comme des partenaires essentiels.

Premiers titres et perspectives pour 2026

Les deux premiers albums de Morgen paraîtront dès les premiers mois de 2026. En janvier, Adrien Demont signera Train de nuit dans la voie lactée, suivi en février par Jade Khoo avec Terre ou Lune. Ces ouvrages incarneront la ligne artistique souhaitée par les fondateurs, entre exigence narrative et liberté de ton. La maison se déploiera entre Paris et Marseille, affirmant une double ancrage géographique et symbolique, à l’image de sa volonté de relier les mondes de la création et de la diffusion.

Pour marquer cette naissance, Sullivan Rouaud et son équipe présenteront Morgen lors d’un live YouTube le 17 octobre à 18h, où seront détaillés les projets et les ambitions de la maison.

