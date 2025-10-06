Guadeloupe : Damien Heurtebise nommé directeur des affaires culturelles

La direction des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l'État sur le territoire de Guadeloupe (soit cinq îles, Basse-Terre, Grande Terre, La Désirade, Marie Galante et les Saintes), comprenant 345.000 habitants.

Ses champs d'action et de compétences couvrent donc la connaissance et la protection du patrimoine, la promotion de l'architecture, le soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, mais également le développement du livre et de la lecture, de l'éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs.

À LIRE - Franck Sénant devient directeur des affaires culturelles de Mayotte

La DAC œuvre aussi en direction de la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, du développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, et de la promotion de la langue française et des langues de France.

Damien Heurtebise, diplômé de l'École nationale du patrimoine, jusqu'à présent directeur de l'accueil et du public au sein du Château de Fontainebleau, succède à François Derudder, en poste depuis 2019. Il avait été reconduit en 2022, pour une durée de trois ans.

L'arrêté de nomination est accessible à cette adresse.

Photographie : Le Mémorial ACTe ou « Centre caribéen d'expressions et de mémoire de la Traite et de l'Esclavage », à Pointe-à-Pitre, Guadeloupe (illustration, Hrag Vartanian, CC BY-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com