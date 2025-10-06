Culture : Rachida Dati reconduite par Lecornu, pour quelques heures

Plus d'un an après les élections législatives anticipées de 2024, la composition du gouvernement Lecornu reste loin de représenter la répartition des sièges au sein de l'Assemblée nationale. Le Nouveau Front Populaire, coalition des partis de gauche, n'a pas obtenu les garanties suffisantes pour s'intégrer à l'équipe, qui réunit des représentants du parti présidentiel et de la droite.

Peu de mouvements sont à signaler, et certains sont des retours, comme celui de Bruno Le Maire, malgré un bilan particulièrement critiqué au ministère de l'Économie, cette fois nommé ministre des Armées et des anciens combattants.

Rachida Dati, ministre de la Culture depuis le 11 janvier 2024, restait donc locataire de la rue de Valois, et aura connu quatre Premiers ministres successifs : Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou et Sébastien Lecornu.

Il n'était pas sûr que celui-ci s'installe durablement à Matignon : outre la menace d'une censure de l'Assemblée nationale, la possibilité d'une dissolution de cette dernière par le président de la République reste évoquée.

À 9h50 ce matin, l'Élysée a finalement fait parvenir un communiqué de presse laconique : « Monsieur Sébastien Lecornu a remis la démission de son Gouvernement au Président de la République, qui l’a acceptée. » La composition du gouvernement dévoilée ce dimanche 5 octobre n'est donc plus d'actualité.

Un gage ou une gageure ?

Le maintien de Rachida Dati rue de Valois s'inscrivait dans un contexte de tractations du parti présidentiel, Renaissance, avec le parti de droite Les Républicains, afin d'obtenir des soutiens à l'Assemblée nationale et au Sénat. Un temps éloigné de sa famille politique, Rachida Dati a repris sa carte chez Les Républicains il y a quelques mois, selon une information du Parisien.

La ministre de la Culture a en effet été investie par ce parti comme candidate pour les élections municipales parisiennes, qui se tiendront en mars 2026. Son maintien au ministère résonne donc comme un gage donné au parti Les Républicains, même si Bruno Retailleau, lui-même reconduit à l'Intérieur, s'est dit déçu par « un gouvernement qui ne reflète pas la rupture promise ».

Répondant à cette réaction, Rachida Dati s'est exprimée sur le réseau social X, dès le 5 octobre : « Dans un moment grave pour le pays, Les Républicains ne peuvent pas se défiler. Sortir du Gouvernement quelques heures après avoir accepté d’y participer, c’est jouer le chaos et le désordre. Les Français attendent de nous de la responsabilité », souligne-t-elle, s'opposant frontalement au président du parti, un certain Retailleau Bruno.

Et la culture au milieu

Les tractations politiques et la personnalité de la ministre éclipseraient presque son bilan provisoire rue de Valois, qui reste peu reluisant. Rachida Dati s'est en effet aliéné une partie du monde de la culture, qui réclamait sa démission dès le mois de juillet dernier.

Lors de son passage rue de Valois, les crédits du ministère ont été quelque peu chahutés, en vertu de la politique d'austérité annoncée dès l'arrivée de Michel Barnier à Matignon, en septembre 2024. Si les projets de loi de finances affichent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement plus ou moins maintenus, certaines annonces ne trompent pas.

En mai dernier, l'annonce de l'annulation de 114 millions € de crédits de paiement avait ainsi largement crispé le secteur, qui dénonçait un recul budgétaire effectué par décret. Celui-ci, bien réel, portait toutefois sur la réserve de précaution du ministère, utilisée en cas de dépenses supplémentaires, souvent imprévues, en fin d'année.

Tout un symbole, néanmoins, alors que le domaine culturel subit d'importantes coupes budgétaires de la part de ses principales sources de financement, les collectivités territoriales. Ces dernières sont elles-mêmes victimes de la politique fiscale mise en œuvre par Emmanuel Macron dès son arrivée à l'Élysée, laquelle a réduit leurs recettes tout en augmentant leurs dépenses.

Quand certaines de ces collectivités, à l'instar de la région Pays de la Loire, assument des réductions budgétaires drastiques pour s'inscrire dans le sens de l'austérité, la molle défense de la ministre de la Culture est loin d'avoir convaincu les professionnels...

Procès à l'horizon

Enfin, le maintien de Rachida Dati au ministère de la Culture incarne le refus de la mise en retrait des personnalités politiques mises en examen. Elle est en effet soupçonnée de « corruption passive », « trafic d’influence », « recel d’abus de pouvoir » et « abus de confiance » et sera jugée pour ces faits du 16 au 28 septembre 2026, plusieurs mois après les élections municipales parisiennes.

De 2009 à 2019, alors députée européenne, Dati siégeait au sein du groupe du Parti populaire européen du Parlement européen. Les enquêteurs se sont penchés sur la période 2010-2012, quand elle était membre suppléante de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie.

En l'espace de quelques mois, Dati aurait reçu 900.000 € d'honoraires, pour 900 heures de travail revendiquées par l'avocate. Celles-ci auraient été investies dans une mission d'assistance de Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, pour « la politique d’expansion internationale du groupe, notamment dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb ».

Les enquêteurs se sont intéressés aux prestations d'avocate revendiquées par Rachida Dati auprès du groupe Renault-Nissan, et soupçonnent plutôt un lobbying en faveur des intérêts du groupe. Rappelons que, si les députés européens peuvent tout à fait exercer le métier d'avocat, compatible avec leur mandat, le lobbying reste totalement proscrit.

Le 13 novembre 2024, le Parquet national financier a estimé, dans un réquisitoire, que les éléments étaient suffisamment solides pour justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel de Rachida Dati, pour « recel d’abus de pouvoir et d’abus de confiance » et « corruption et trafic d’influence passifs par personne investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale ».

Rachida Dati est visée par une autre enquête, pour « non-déclaration » de bijoux à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Les enquêteurs soupçonnent la ministre de la Culture démissionnaire, à la tête d'un imposant patrimoine, d'avoir omis de mentionner plusieurs milliers d'euros de bijoux et autres montres, contrairement à ce que la loi impose aux représentants publics.

La brigade financière et anticorruption (BFAC) de la police judiciaire de la préfecture de police mène cette enquête. Rappelons que la sanction encourue en cas de « manquements déclaratifs » ou d'« omissions déclaratives » à la HATVP peut atteindre une peine de trois ans de prison et de 45.000 € d’amende, ainsi qu’une peine d'inéligibilité et l'interdiction d’exercer une fonction publique.

Mise à jour 10h10 :

L'article a été modifié pour rendre compte de la démission du gouvernement Lecornu I, remise par le Premier ministre au président de la République ce lundi 6 octobre au matin.

