Agnès Michaux reçoit le Prix Sade 2025 pour Huysmans vivant

Créé en 2002, le prix Sade est décerné en mémoire de Donatien Alphonse François de Sade, afin de promouvoir la littérature contemporaine en récompensant un écrivain « dont l'ouvrage aura su dépasser toutes formes de censure morale, politique ou médiatique ».

Le jury du prix Sade tient d‘abord à célébrer la mémoire de Guillaume Dustan qui en a été un des fondateurs et jurés jusqu’à sa disparition le 3 octobre 2025, il y a donc vingt ans.

Les récompenses décernées sont les suivantes :

Le Prix Sade 2025 est attribué à Agnès Michaux, Huysmans Vivant (Le Cherche-Midi).

Le jury a décidé, à l’unanimité d’attribuer, en outre, un Prix Sade Photo à Raphaël Neal et Alice Zeniter, pour Hollywood Nightmares (Le Bec en l’air).

MICHRONIQUE - Huysmans vivant Agnès Michaux

Le jury a décidé d’attribuer également un Prix Sade du premier roman à Esther Teillard pour Carnes (Pauvert).

Le jury a décidé d’attribuer un Prix Sade patrimoine à Gustave Courbet, Correspondance avec Mathilde (Gallimard / Ville de Besançon).

Le jury a décidé, à l’unanimité d’attribuer un Prix Sade livre d’art à Valérie Minten (sous la direction de), L'Album du diable, les tentations de Félicien Rops (Snoeck).

Le jury a décidé d’attribuer un Prix Sade du Livre Censuré à Griselda Gambaro, Gagner sa mort (Éditions Monts Métallifères, traduit par Laure Bataillon).

Le jury a décidé, à l’unanimité, d’attribuer, en outre, un Prix Sade BD aux auteurs de Fièvres (Dynamite, inspiré de nouvelle d’Octavie Delvaux).

Le jury a décidé, à l’unanimité d’attribuer un Prix Sade littérature étrangère à Andrea Lawlor, Paul prend la forme d'une fille mortelle (La Croisée, traduit par Laure Jouanneau-Lopez).

Le jury a décidé, à l’unanimité d’attribuer un co-Prix Sade DVD à Ulli Lommel, La Tendresse des loups (Carlotta) et Mondo Cane, Coffret Mondo (Potemkine).

Le prix Sade 2025est doté d’une oeuvre de l’artiste Mirka Lugosi que le jury remercie.

Enfin, le jury tient aussi à remercier la galerie Suzanne Tarasiève, qui accueilli la cérémonie de remise des prix, ainsi que Sami Biasoni, ami et bienfaiteur du Prix Sade, auteur d’une Encyclopédie des euphémismes contemporains qui vient de parait aux éditions du cerf.

Crédit photo © Mélania Avanzato

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com