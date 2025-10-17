« On prend conscience que la forêt n’est pas une forêt, que les loups ne sont pas des loups. Dans ces histoires, celles qui nous ont jadis accompagnées jusqu’aux portes du sommeil, les mères sont toujours exilées, ou maudites, ou mortes. »

Elles s’appellent Leila, Britney, Jody, Hazel, Isabel et Christian. Une bande d’adolescentes, là, dans une petite ville de Floride. Elles sont à l’affût, observent tout, décortiquent les discussions qui tombent dans leurs oreilles curieuses. Car Sammy Liu-Lou, 14 ans, a disparu. Elles la connaissent, évidemment, même si elle n’est jamais devenue une réelle amie. Elle était un peu étrange, à l’écart, différente…

Maintenant qu’elle n’est plus là, les habitants s’agitent. Les recherches sont lancées pour la retrouver – sauve, tout le monde l’espère. Car ici, tout est parfait. Pelouse tondue à ras, maisons entretenues, rues propres et alignées, vêtements élégants et repassés, enfants modèles… Du moins, en apparence.

Dizz Tate déploie une narration plurielle dans ce premier roman déroutant, qui pose une focale sans filtre sur l’expérience adolescente. Les filles parlent d’une seule et même voix, entrecoupée par des projections futures. En quelques pages, on aperçoit ce qu’elles deviendront, encore cisaillées par leurs inquiétudes, leurs espoirs, le mal être sous-jacent qui ne les lâchera jamais. Un récit d’une noirceur et d’une poésie qui ne laissent pas indifférent…

Traduction de Madeleine Nasalik.