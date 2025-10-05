Cracher sur sa terre natale est devenu un véritable courant de pensée

Qu’il s’agisse d’essais, de romans policiers, de science fiction ou de contes pour enfants, l’auteur, de manière implicite, s’expose politiquement. Le choix des lieux, de la période, des personnages, des intrigues, etc., en dit plus long que toute déclaration politique. Alors pourquoi certains en rajoutent une couche, ne se contentant pas « seulement » d’écrire pour le bonheur des lecteurs mais, de surcroît, aller se prononcer publiquement et physiquement sur la chose politique ?

Cracher sur sa terre natale, diffamer la religion de ses ancêtres et passer son temps à flatter, matin, midi et soir, le pays d’accueil est devenu, pour de nombreux réfugiés de la plume, écrivains africains notamment, un véritable courant de pensée. Il a pignon sur rue, est reconnu par ses pairs et les grandes maisons d’édition et validé par les prix littéraires les plus prestigieux.

Quand la littérature devient acte politique

Elles leur proposent des contrats qui incluent une avance sur droits d’auteur, un « à-valoir », et une prise en charge totale, c’est une commande institutionnelle. La littérature est par nature création, originalité, singularité, nouveauté alors que la commande, concept beaucoup moins romantique qui exclut toute surprise, renvoie à la production d’un travail censé s’adapter à une logique. Reste à savoir laquelle.

Légitimé, il est ainsi autorisé à intervenir dans le débat public par la grande porte et prétendre à l’universalité de ses idées.

Mais pourquoi Tahar Bendjelloun (Membre de l’Académie Goncourt. Je vous conseille Partir), qu’on ne présente plus, Leïla Slimani (Chanson douce m’a bien bercé), sa concitoyenne ou encore le sénégalais Sarr (Pour aborder son ouvrage, La plus secrète mémoire des hommes, prière de se munir d’un dictionnaire), deux jeunes récents prix Goncourt, pourtant tous trois nés en Afrique et bien que, chacun à sa manière, soit habilement dévoué à l’ex-métropole, n’en sont pas arrivés là ?

Des réfugiés de la plume aux consciences rebelles

Alors que d’autres écrivains, originaires du Maghreb et fraîchement estampillés français — que je ne citerai pas — ont dû franchir le seuil de l’infamie pour être admis dans le cercle très fermé des auteurs pluri-primés. Sans aller jusqu’à les qualifier de traîtres ou de falsificateurs de l’Histoire on peut toutefois s’interroger cette perte subite de leur innocence, en tenant compte du dilemme qui a dû les ronger de l’intérieur : contester vivant dans son pays, en s’exposant au pire, ou s’opposer « librement » à partir d’un pays tiers, dans ce cas, sans la même crédibilité ?

NB : Dans un passionnant pamphlet intitulé Les falsificateurs de l’Histoire, publié aux Éditions Franz Fanon de Tizi-Ouzou, Rachid Boudjedra s’entête, pendant 91 pages, contre quelques-uns de ses pairs qu’il qualifie de faussaires, de larbins ou de valets de la France (!). Il les accuse de reproduire une vision du monde compatible avec les intérêts (idéologiques et intellectuels, donc politiques) de l’Occident et le plus souvent nuisibles à l’image de leur propre pays.

La démocratie n’existe dans aucun pays du Tiers-monde, c’est un secret pour personne. Le récit national est gravé dans le marbre, donc intouchable et immuable, ça c’est pour l’Histoire, le passé. Quant au présent, il est lui aussi plus ou moins figé et difficile à changer tant le statuquo est fonctionnel au système. Et, sous ces latitudes, il est dangereux de déranger le système, lui faire des reproches ou le remettre en cause.

Nasser

Dans ces régimes présidentiels autoritaires, toute la vie politique tourne autour du président. Presque partout, un culte de la personnalité, parfois tout à fait éhonté, est érigé en mérite, faute de légitimité populaire.

Les institutions restantes sont généralement des coquilles vides qui comptent pour du beurre et, pour distraire la galerie, seule une opposition de pacotille est admise pour faire de la figuration et combattre l’ennui. (Ndr : Voir mon analyse, Afrique, des États sans citoyens, in Afrik)

L’Afrique, des États sans citoyens ?

Mais est-ce une raison — une fois arrivé au pays de la liberté, de l’égalité et de la fraternité — pour déverser une telle haine avec autant de zèle sur ses origines ? Comment peut-on, à ce point, avoir honte de soi ? D'ailleurs, sur l’image renvoyée de lui-même au colonisé, lire et relire Franz Fanon et Hannah Arendt.

Ces écrivains en service ont tous les micros ouverts lors de débats publics diffusés par les grands medias pour dire ce qu’on veut les entendre dire (et rien d’autre, car ils savent très bien jusqu’où ils peuvent aller trop loin).

Ces néo-Français — idéalistes pour les uns (dont moi), vendus pour les autres — sont foncièrement nostalgiques et fascinés par les intellectuels à la française (Les penseurs français, surnommés philosophes, qui s’engageaient dans la sphère publique, car voués à la résolution des problèmes du monde par… l’exercice de l’esprit), au fond, qui ne l’est pas ?

S’ils pensent en arabe dialectal (l’arabe dit classique n’est la langue maternelle de personne), ils s’expriment bien dans la langue de Marine et d’Éric, le français, mais ne seront jamais considérés comme tels.

