Créer sans contraintes ? La liberté d’expression en question

L’année 2025 a été marquée par deux événements de nature très différente. D’une part, la commémoration du dixième anniversaire des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo, qui ont profondément bouleversé et interrogé la société française. D’autre part, « l’affaire Bastien Vivès », qui a suscité un débat d’un autre ordre, portant sur la réception des œuvres et la responsabilité des auteurs vis-à-vis du public. En mars 2025, le ministère de la Culture a nommé une Haute Fonctionnaire chargée du plan pour la liberté de création.

Le 4 décembre 2024, la ministre de la Culture avait annoncé un plan national en faveur de la liberté de création. Face à la recrudescence d’atteintes à cette liberté dans les domaines artistiques et culturels, les RIBD souhaitent aujourd’hui dresser un état des lieux afin de comprendre comment les autrices et auteurs perçoivent et vivent la tension entre expression artistique et pressions sociales, politiques ou économiques.

L’évolution des mentalités et des sociétés contemporaines constitue-t-elle un frein à la liberté de création ? Quelles questions juridiques soulèvent les récentes polémiques que certains ont qualifiées de formes de censure ? Est-il encore possible de tout représenter en bande dessinée ? Quelles sont les limites fixées par la loi, et comment sont-elles mises en œuvre ?

Les auteurs et autrices sont-ils amenés à s’autocensurer, ou voient-ils leur démarche créative contrainte par des pressions extérieures — éditeurs, diffuseurs, institutions, lectorat ? À l’inverse, peut-on considérer que la liberté de création s’est élargie, permettant à la bande dessinée d’aborder des sujets longtemps jugés tabous ?

Cette réflexion s’ouvrira également à la dimension internationale : dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, de nombreux livres, y compris des bandes dessinées, sont aujourd’hui retirés des bibliothèques.

Des experts et professionnels directement confrontés à ces enjeux — avocats, éditeurs, auteurs et représentantes d’associations — interviendront lors de cette journée articulée autour de cinq tables rondes. Elle s’ouvrira par une allocution de Juliette Mant, Haute Fonctionnaire à la liberté de la création au ministère de la Culture.

PROGRAMME —Jeudi 6 novembre

8 h 30 : accueil Café - 9 h : discours d’accueil : Modération de la matinée : Antoine Guillot (Journaliste et critique de cinéma et de bande dessinée sur France Culture)

9 h 15 - 9 h 45 : Présentation du plan en faveur de la liberté de création instauré par le ministère de la Culture Juliette Mant (Haute Fonctionnaire pour la liberté de création)

9 h 45 - 11 h 15 : Que dit la loi ? conférence introductive sur la liberté de création / d’expression appliquée à la bande dessinée

Agnès Tricoire (Avocate au barreau de Paris, spécialiste en propriété intellectuelle et déléguée de l’Observatoire de la liberté de création)

Bernard Joubert (Journaliste français, spécialiste de la censure et de la bande dessinée)

11 h 15 - 12 h 45 : Comment la création a-t-elle évoluée ? Est-elle plus ou moins libre aujourd’hui qu’avant ?

- Aborde-t-on aujourd’hui certains sujets de manière différente d’il y a quelques décennies

Anne Baraou (Scénariste de bande dessinée française, membre de l’Oubapo et de L’Association)

Didier Tronchet(Dessinateur et scénariste de bandes dessinées français)

Zainab Fasiki (Dessinatrice, scénariste et illustratrice féministe marocaine)

- Vers une ouverture à des sujets intimes

Edith Chambon (Autrice de bandes dessinées française et illustratrice)

14 h - 15 h : Libertés du dessin de presse : comment traiter l’actualité chaude ?

Thibaut Soulcié (Dessinateur de presse et de bande dessinée français)

Cartooning for peace

Lisa Mandel (Autrice de bande dessinée, dessinatrice de presse, éditrice française)

Modération : Antoine Guillot (Journaliste et critique de cinéma et de bande dessinée)

15 h - 16 h 30 : Faits de censure

Mana Neyestani (Dessinateur et illustrateur iranien)

Vincent Bernière(Ecrivain, journaliste, commissaire d’exposition et éditeur français)

Simona Gabrieli (Editrice, fondatrice des éditions Alifbata)

Modération : Bernard Joubert (Journaliste français, spécialiste de la censure et de la bande dessinée)

16 h 30 - 18 h : Et à l’international, quelle est la situation ?

Témoignages d’auteur·rice·s étranger·ère·s résidant en France ou ayant publié en France et à l’étranger.

Europe — Espagne : Alvaro Pons (Professeur Université de Valence et critique, historien de la bande dessinée espagnol) et Noelia Ibarra-Rius (Professeure du département de didactique de la langue et de la littérature de l’université de Valence, Espagne)

Pologne : Wotjek Birek (Universitaire, chercheur spécialiste de la BD, traducteur et un auteur polonais)

Cameroun : Annick Kamgang (Autrice de bande dessinée et illustratrice franco-camerounaise)

Inde : Orijit Sen (Auteur de bande dessinée, artiviste et documentariste social indien)

USA : Carol Tilley (Professeur de lecture de bandes dessinées, l’éducation aux médias et bibliothéconomie Université d’Illinois - USA)

18 h : Conclusion de la journée par Vincent Eches (Directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image)

Plus d’informations.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com