Chergui : Joëlle Pétillot ou l’art comme fil de vie

« Écrire me modifie. De quelle nature, le lien serré entre le lecteur et moi, ce regard sans lequel mes mots ne seront plus que défroques ? Écrire est un travail de patiente impatience, d’exil dans notre propre peau. Mais quand on s’y donne comme on se noie, on devient cet être à mille visages qui donne à voir », écrit Joëlle Pétillot.

Joëlle Pétillot vit à Villecresnes, dans le Val-de-Marne. Issue d’une famille d’artistes, la poète et romancière a grandi entre les pinceaux de son père et le piano de sa mère. « Tardive » dans la fratrie, elle se décrit comme « la petite », entourée d’affection et de partages, expérience fondatrice qui a aiguisé chez elle une profonde conscience de la vie affective et de la transmission.

Crayon, pinceau ou plume : elle ne les a jamais quittés. L’écriture est pour elle un exutoire, mais aussi, comme elle le confie avec son âme de conteuse, une force de transformation — ce qui la change et change le monde autour d’elle.



Son texte est le récit d’un ennemi sans visage, serpentant sur les toits, s’insinuant dans les ruelles. Son nom est Chergui. À paraître le 6 novembre.

En voici les premières pages, à parcourir.

