En moi le ciel et la terre

Fabrice Colin

« Pendant vingt ans, j’ai été heureuse : légèrement, béatement, presque pour rien. Le bonheur, on le sait, n’a que peu à voir avec la joie. Il n’en a ni la profondeur ni la gravité. Le bonheur est idiot, il ne connaît que lui-même. J’ai été heureuse ; on m’a aimée ainsi. Puis la mort a frappé, et j’ai haï ce monde. Il fallait que je m’échappe. Le destin m’a emmenée au ciel. »


Née en 1882 dans une famille bourgeoise du Marais, Élisa est une petite fille vive et curieuse. Débordante d’énergie, un rien la fascine. Pourtant, elle deviendra finalement la première femme au monde à obtenir son brevet de pilote !

Modèle photographiée pour son charme, actrice sur les planches de théâtre, elle finit par se marier. Enceinte, puis maman, le drame frappe après seulement 7 mois avec sa petite fille : en 1902, tout bascule. Élisa ne s'en remettra jamais vraiment, même après la naissance de son fils très peu de temps après… La mort l’habite. Et cette étrange camarade lui donne l’envie irrépressible d’être proche du danger, autant et aussi souvent que possible. C’est à travers l’aviation qu’elle s’épanouit, se libère, se réalise. Dans un monde d’hommes, elle s’impose comme une figure hors du commun, intrépide et merveilleuse.


Celle qu’on a connue sous les noms de Raymonde de Laroche ou La Baronne se voit offrir une biographie romancée par Fabrice Colin. Pour dépeindre cette vie flamboyante, marquée par la peine et le deuil, l’auteur a visiblement réalisé un grand travail de documentation. Avec élégance et douceur, ce livre nous plonge dans la vie et l’esprit d’une femme courageuse, forte et vulnérable… 

Valentine Costantini

14/10/2025 à 17:00

En moi le ciel et la terre

Fabrice Colin

Paru le 31/10/2024

329 pages

Seuil

21,00 €

9782021503081
