Reus, 2066

« … je m'aperçois que je tiens trop de choses pour acquises et que ces générations à venir auxquelles je fais allusion fronceront les sourcils si elles lisent un jour ces lignes. [...] Toutefois, ceci n’est pas un traité d’Histoire, alors ne cherchez pas, improbables lecteurs du futur, ce que je n’ai pas l’intention de vous donner. Si j’ai décidé d’écrire ce journal c’est tout simplement parce que je sens que le monde que j’ai connu touche à sa fin, et que j’aimerais laisser un témoignage de son existence avant qu’il ne soit trop tard et qu’il ne reste plus personne pour le raconter. »



Reus, en Catalogne. La région doit être complètement évacuée de ses derniers habitants. Après une guerre civile et des épidémies meurtrières, une troisième guerre mondiale a éclaté… Pour y mettre fin, les États-Unis et quelques pays européens s’accordent pour signer un Pacte de la Honte. La péninsule ibérique s’apprête désormais à accueillir une immense zone militaire.

Mais certaines personnes refusent de partir. Malgré la Grande Panne, malgré des réserves de nourriture qui s’amenuisent petit à petit – ils et elles tiendront, coûte que coûte. Douze hommes et femmes occupent le Pere Mata, un ancien hôpital qu’ils ont transformé en résidence de repli. Parmi eux, un écrivain âgé de 89 ans. Puisqu’il vient de se fouler la cheville, il décide de se lancer dans l’écriture d’un journal. Pour déverser son flot de pensées, il utilise les pages vierges de vieux livres en mauvais état, dénichés dans la bibliothèque de l’hôpital.

Troisième opus d’une trilogie imaginée par Pablo Martín Sánchez, ce roman est une ode à la liberté. Loin du schéma sombre des dystopie, voici une histoire de résistance humaine et réjouissante. Grâce à une plume qui laisse autant de place à la poésie qu’à l’autodérision, chaque page est un vrai régal…

Traduction réalisée par Jean-Marie Saint-Lu.