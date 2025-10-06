Inscription
Marc Amfreville, Jayne Anne Phillips

« J’ai mis pied à terre, le petit miroir toujours dans ma paume. Il m’a passé le sac de Maman et j’ai tendu la main vers elle. Il l’a tenue par le coude pour l’aider à descendre. Elle est restée à côté de moi, immobile comme une biche aux aguets. Ce n’était pas lui qu’elle écoutait, mais les pierres de cet édifice si haut et si vaste. Des nappes de brouillard enveloppaient les murs, les coupoles et les fenêtres vides, les grands pins et les chênes immenses, et les bancs inoccupés dans le parc. »


Virginie-Occidentale, avril 1874. ConnaLee est assise avec sa mère, qu’elle doit désormais appeler Miss Janet – ordre de Papa. Elle doit lui parler, l’aider à garder son calme, alors que la carriole s’apprête à arriver à destination. Le voyage a été long, éprouvant. 

En arrivant, elles ne sont plus que deux. On peut lire sur la plaque d'entrée : « Asile d'aliénés de Trans-Allegheny ». Ici, elles seront à l’abri de la guerre. Elles n’auront pas à s’inquiéter d’avoir un toit au-dessus de leur tête, ou de la nourriture au creux de leur ventre. Mais pour se garantir un refuge, il faut jouer le jeu…

Avec ce roman, Jayne Anne Phillips nous offre un récit envoûtant, avec une galerie de personnages riches et haut en couleurs. Alternant entre les époques et les points de vue, l’autrice nous fait voyager à chaque page au cœur de l’Histoire telle qu’on ne l’a encore jamais lue, à travers le regard de ces « sentinelles » pleines de courage. Lecture aussi prenante qu’exigeante, traduite par Marc Amfreville.

#Roman francophone
ActuaLitté

Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
06/10/2025 à 18:40

Les Sentinelles

Jayne Anne Phillips trad. Marc Amfreville

Paru le 28/08/2025

384 pages

Editions Phébus

24,00 €

