Model Home : entre les murs, les murmures de l’enfance

En tant que seule famille noire, l’accueil est mitigé dès leur emménagement. Pire : la maison elle-même semble avoir une dent contre eux. Plutôt que de représenter un cocon rassurant, un lieu de convivialité et de bien-être pour ses habitants, c’est tout le contraire. Au point que les enfants sont persuadés que la maison est tout simplement hantée…

Ezri, Eve et Emmanuelle ont connu une enfance compliquée. Un père absent, une mère soupe au lait, le tout couronné par une maison remplie de fantômes, aux recoins sombres. Une enfance qui, dès qu’elle s’est achevée, leur a donné envie de fuir – le plus vite et le plus loin possible. Au fil des années, la distance avec cette étrange maison aurait pu les soulager.

Malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Des décennies plus tard, aux alentours de la cinquantaine, un évènement les obligent à retourner dans cette maison cauchemardesque.

Ezri, qui élève seule sa fille Elijah, quatorze ans, souffre de dépression. Le passé ne s’efface jamais vraiment, si bien qu’iel semble incapable de vivre normalement. En parallèle, Eve, disciplinée et brillante, élève seule ses jumeaux au Texas. La cadette, Emmanuelle, s’est fait une place de choix sur les réseaux sociaux. Pourtant, malgré toutes ces années, les cicatrices demeurent invisibles et douloureuses.

Je n’ai aucune nouvelle de ma vraie mère depuis des mois, depuis que je lui ai envoyé un mail, en octobre dernier, pour lui demander si on pouvait parler. Mais la Mère Cauchemar, la Mère Fantôme – qui est toujours là en l’absence de maman – m’envoie un texto. “Les enfants, dit le message, vos hurlements de terreur me manquent. Venez jouer à la maison.

Ezri, narrateurice non-binaire, nous partage son appréhension, sa peur face à un potentiel retour. Pourtant, cette fois-ci, pas le choix.

On lui a appris la mort de ses parents. Une mort qui semble s’être déroulée dans des circonstances particulièrement suspectes. Un présumé pacte suicidaire. Mais comment expliquer leur soudaine décision ? Qu’est-ce qui aurait bien pu les pousser à bout ? Ezri ne voit qu’une chose : la maison. Forcément.

Face au poids de l’enfance, face aux traumatismes jamais nommés, face à la mort… Comment avancer ? Déchirant, inquiétant et sombre, Model Home est un roman étourdissant. Avec des airs de thriller et de drame psychologique, ce récit aborde des sujets sensibles, notamment les violences psychologiques et physiques, ainsi que les problèmes liés à la santé mentale.

À la lecture, la question se pose : comment appeler un foyer ce qui n’en est jamais un ? Une maison devrait protéger, soulager, aider à s’épanouir. Pourtant, celle-ci est tout le contraire : inhospitalière, agressive, pesante, cachant en ses murs des choses mortes, des choses laides, des secrets, des murmures, des blessures…

Malgré certains passages difficiles à lire — non pas à cause d’un quelconque manquement en termes de prose, mais plutôt par le sujet abordé —, Model Home n’est pas pour tout le monde. Rivers Solomon nous offre ici un moment d’une grande puissance, un véritable coup de point stylistique et narratif. Car, malgré la noirceur, ce récit laisse une place inconditionnelle à l’amour.

Sous toutes ses formes, l’amour est omniprésent, tout comme ce lien familial, unique, complexe, touchant. Désormais parents, à leur tour d’éduquer et d’essayer, lorsque c’est possible, de briser les patterns familiaux.

Plutôt que de briser en répétant les erreurs commises par la génération précédente, il faut soigner, protéger, aimer sans compter. Pourtant, les enfants que Ezri, Eve et Emmanuelle étaient existent encore, se cachent au creux de leur âme…

Un roman saisissant.

Par Valentine Costantini

